Tecno

Bloquear robots que hacen domicilios puede llevarte a la cárcel: el caso de Uber Eats

La mujer, exprofesora de la Universidad de Pensilvania, dice que seguirá parándose frente a los robots pese al arresto

robot - delivery - cárcel - Estados Unidos - tecnología - 18 de octubre
La policía informó que recibió un reporte de “travesura criminal con un robot”. (avride.ai)
Guardar

La policía de Filadelfia arrestó a Carolyn Marvin, una profesora jubilada de 78 años, por impedir durante varios minutos que un robot de reparto de Uber Eats completara su recorrido por una calle céntrica de la ciudad.

Marvin, profesora emerita de la Universidad de Pensilvania, fue acusada de conducta desordenada después de negarse a moverse pese a las órdenes reiteradas de los oficiales que respondieron al llamado.

PUBLICIDAD

La policía informó que recibió un reporte de “travesura criminal con un robot” en la cuadra 1200 de la calle Filbert, cerca del mercado Reading Terminal, alrededor de la 1:16 de la tarde.

robot - delivery - cárcel - Estados Unidos - tecnología - 18 de octubre
La policía de Filadelfia arrestó a Carolyn Marvin, una profesora jubilada de 78 años. (abc7ny.com)

Según el parte policial, Marvin bloqueó reiteradas veces el paso del robot e ignoró varias órdenes de los agentes para despejar el camino, lo que terminó en su arresto.

Una protesta que venía de antes

Los robots de reparto operados por la empresa Avride para Uber Eats comenzaron a circular por las calles de Filadelfia en marzo. Marvin dijo que desde entonces los enfrenta cada vez que se cruza con uno.

“Sé que le están quitando el trabajo a los repartidores humanos, así que los vengo protestando cada vez que los veo, parándome frente a ellos para impedir que avancen”, declaró Marvin al canal local WPVI.

PUBLICIDAD

La exprofesora, que dictó una materia sobre libertad de expresión en Pensilvania, dijo que sus protestas previas ya habían circulado en redes sociales, pero que esta fue la primera vez que intervino la policía.

robot - delivery - cárcel - Estados Unidos - tecnología - 18 de octubre
Marvin, profesora emerita de la Universidad de Pensilvania, fue acusada de conducta desordenada. (abc7ny.com)

Una vecina del barrio, Ashley Baldwin, contó que presenció uno de esos episodios anteriores. “Pensé que el robot la había chocado”, relató Baldwin, y agregó que Marvin le explicó que tenía que “detener esto” porque, según la propia Marvin, los robots “se están apoderando del mundo”.

El derecho a protestar, en disputa

Marvin sostuvo que actuó amparada por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. “Creo que es mi derecho constitucional manifestarme públicamente en una vereda para protestar contra los robots de reparto”, afirmó.

La exprofesora aclaró que nunca bloquea el paso de peatones y que, pese al arresto, piensa seguir parándose frente a los robots. “Me permite hablar con la gente sobre lo que está pasando”, explicó sobre las conversaciones que surgen durante sus protestas.

Un vocero de Uber a cargo de reparto autónomo celebró, en un comunicado citado por The Washington Times, el lanzamiento del servicio en la ciudad junto a Avride y dijo que la empresa espera “seguir llevando esta tecnología a más clientes de Uber Eats en colaboración con la comunidad de Filadelfia”.

Personas afectadas por el desempleo debido a la automatización y el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Marvin dijo esperar que la atención generada por su arresto abra una discusión más amplia sobre los robots de reparto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo las normas estatales de Pensilvania para dispositivos de reparto personal, los robots están obligados a ceder el paso a los peatones, según el Departamento de Transporte del estado. Las infracciones de los operadores pueden implicar multas de entre 25 y 1.000 dólares, de acuerdo con el diario The Philadelphia Inquirer.

Otros residentes ya los enfrentaron antes

El caso de Marvin no es aislado. Otros vecinos de Filadelfia patearon, voltearon o bloquearon unidades del mismo tipo de robot desde su llegada a la ciudad, según reportó el Inquirer.

La policía advirtió que quienes dañen los dispositivos podrían enfrentar cargos por daño criminal o infracciones al código municipal, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Uber Eats permite a sus clientes optar por no recibir pedidos a través de los robots cuando el servicio está disponible en su zona.

Marvin dijo esperar que la atención generada por su arresto abra una discusión más amplia sobre los robots de reparto, la inteligencia artificial y su creciente presencia en la vida cotidiana.

Temas Relacionados

RobotsUber EatsRobóticaInteligencia artificialIARobots de repartoLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anthropic creó un fondo de interés público para ayudar a la sociedad mientras crece Claude: destinará el 5% de sus acciones

El directorio podrá sumar más capital a medida que crezca el valor de la empresa, que prepara una salida a bolsa histórica

Anthropic creó un fondo de interés público para ayudar a la sociedad mientras crece Claude: destinará el 5% de sus acciones

Sam Altman confirmó un robot humanoide: creado por OpenAI y con ChatGPT

El director ejecutivo admitió que el diseño físico le importa menos que resolver el software que va a controlarlo

Sam Altman confirmó un robot humanoide: creado por OpenAI y con ChatGPT

Cómo proteger el número de teléfono y qué datos no compartir ante fraudes digitales en Centroamérica

ESET advierte que los delincuentes combinan ese dato con perfiles, correos o filtraciones para imitar a bancos y empresas, por lo que conviene verificar cualquier contacto mediante sus canales oficiales

Cómo proteger el número de teléfono y qué datos no compartir ante fraudes digitales en Centroamérica

El truco oficial de WhatsApp para saber qué dice un mensaje de voz sin escucharlo

La función no se limita a los audios nuevos, ya que también permite convertir a texto mensajes de voz recibidos con anterioridad a la activación de la herramienta

El truco oficial de WhatsApp para saber qué dice un mensaje de voz sin escucharlo

Tesla y SpaceX integrarían sus tecnologías de IA en una fusión que se anunciaría antes de diciembre de 2026

Ambas compañías sostienen desde hace tiempo una red de relaciones comerciales que se superponen, además de compartir a Elon Musk como director ejecutivo

Tesla y SpaceX integrarían sus tecnologías de IA en una fusión que se anunciaría antes de diciembre de 2026

DEPORTES

Qué necesita River Plate para clasificarse a la Copa Libertadores 2027: cómo lo podría ayudar Boca Juniors

Qué necesita River Plate para clasificarse a la Copa Libertadores 2027: cómo lo podría ayudar Boca Juniors

7 frases de Ponzio tras el triunfo de River ante Belgrano: por qué no fue un partido perfecto y su futuro en medio de los rumores

“Puede revitalizar su carrera”: el informe sobre Mauro Icardi con “los 7 clubes europeos que lo pretenden”

Tras la goleada de River ante Belgrano, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la clasificación a las copas internacionales

Enganche hacia adentro y remate inatajable: el golazo de Thiago Almada que cerró el triunfo de River Plate frente a Belgrano

TELESHOW

Lizy Tagliani sacó a la luz frente a todos las internas de MasterChef Celebrity: “Hay quilombos en el grupo”

Lizy Tagliani sacó a la luz frente a todos las internas de MasterChef Celebrity: “Hay quilombos en el grupo”

Tini Stoessel lanzó un duro descargo tras la cancelación de su show en Miami: “No se cumplieron condiciones fundamentales”

Oriana Sabatini celebró su primer Día de la Madre con Gia: “Qué privilegio que me hayas elegido”

Mirtha Legrand reapareció con una foto en familia, a 12 días de recibir el alta, por el Día de la Madre

El comunicado oficial de la productora tras la cancelación del show de Tini Stoessel en Miami

INFOBAE AMÉRICA

La COP17 de biodiversidad comienza en Armenia con los objetivos de 2030 en riesgo por la falta de avances y financiación

La COP17 de biodiversidad comienza en Armenia con los objetivos de 2030 en riesgo por la falta de avances y financiación

Cien años de Foucault: por qué el filósofo que desenmascaró el poder sigue siendo el más peligroso para los medios

¿Por qué los lectores están congelando sus libros?: lo que nadie te contó sobre cuidar tu biblioteca

Cinco soldados salvadoreños permanecen desaparecidos tras una emboscada en Haití

Panamá y Costa Rica fortalecen la vigilancia epidemiológica en la frontera