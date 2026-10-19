Bloquear robots que hacen domicilios puede llevarte a la cárcel: el caso de Uber Eats

La policía informó que recibió un reporte de “travesura criminal con un robot”. (avride.ai)

Guardar

La policía de Filadelfia arrestó a Carolyn Marvin, una profesora jubilada de 78 años, por impedir durante varios minutos que un robot de reparto de Uber Eats completara su recorrido por una calle céntrica de la ciudad.

Marvin, profesora emerita de la Universidad de Pensilvania, fue acusada de conducta desordenada después de negarse a moverse pese a las órdenes reiteradas de los oficiales que respondieron al llamado.

PUBLICIDAD

La policía informó que recibió un reporte de “travesura criminal con un robot” en la cuadra 1200 de la calle Filbert, cerca del mercado Reading Terminal, alrededor de la 1:16 de la tarde.

La policía de Filadelfia arrestó a Carolyn Marvin, una profesora jubilada de 78 años. (abc7ny.com)

Según el parte policial, Marvin bloqueó reiteradas veces el paso del robot e ignoró varias órdenes de los agentes para despejar el camino, lo que terminó en su arresto.

Una protesta que venía de antes

Los robots de reparto operados por la empresa Avride para Uber Eats comenzaron a circular por las calles de Filadelfia en marzo. Marvin dijo que desde entonces los enfrenta cada vez que se cruza con uno.

“Sé que le están quitando el trabajo a los repartidores humanos, así que los vengo protestando cada vez que los veo, parándome frente a ellos para impedir que avancen”, declaró Marvin al canal local WPVI.

PUBLICIDAD

La exprofesora, que dictó una materia sobre libertad de expresión en Pensilvania, dijo que sus protestas previas ya habían circulado en redes sociales, pero que esta fue la primera vez que intervino la policía.

Marvin, profesora emerita de la Universidad de Pensilvania, fue acusada de conducta desordenada. (abc7ny.com)

Una vecina del barrio, Ashley Baldwin, contó que presenció uno de esos episodios anteriores. “Pensé que el robot la había chocado”, relató Baldwin, y agregó que Marvin le explicó que tenía que “detener esto” porque, según la propia Marvin, los robots “se están apoderando del mundo”.

El derecho a protestar, en disputa

Marvin sostuvo que actuó amparada por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. “Creo que es mi derecho constitucional manifestarme públicamente en una vereda para protestar contra los robots de reparto”, afirmó.

PUBLICIDAD

La exprofesora aclaró que nunca bloquea el paso de peatones y que, pese al arresto, piensa seguir parándose frente a los robots. “Me permite hablar con la gente sobre lo que está pasando”, explicó sobre las conversaciones que surgen durante sus protestas.

Un vocero de Uber a cargo de reparto autónomo celebró, en un comunicado citado por The Washington Times, el lanzamiento del servicio en la ciudad junto a Avride y dijo que la empresa espera “seguir llevando esta tecnología a más clientes de Uber Eats en colaboración con la comunidad de Filadelfia”.

Marvin dijo esperar que la atención generada por su arresto abra una discusión más amplia sobre los robots de reparto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo las normas estatales de Pensilvania para dispositivos de reparto personal, los robots están obligados a ceder el paso a los peatones, según el Departamento de Transporte del estado. Las infracciones de los operadores pueden implicar multas de entre 25 y 1.000 dólares, de acuerdo con el diario The Philadelphia Inquirer.

PUBLICIDAD

Otros residentes ya los enfrentaron antes

El caso de Marvin no es aislado. Otros vecinos de Filadelfia patearon, voltearon o bloquearon unidades del mismo tipo de robot desde su llegada a la ciudad, según reportó el Inquirer.

La policía advirtió que quienes dañen los dispositivos podrían enfrentar cargos por daño criminal o infracciones al código municipal, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Uber Eats permite a sus clientes optar por no recibir pedidos a través de los robots cuando el servicio está disponible en su zona.

Marvin dijo esperar que la atención generada por su arresto abra una discusión más amplia sobre los robots de reparto, la inteligencia artificial y su creciente presencia en la vida cotidiana.

PUBLICIDAD