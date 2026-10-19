¿Qué riesgos enfrentan quienes tienen propiedades en Nicaragua?

Más de 370 propiedades pasaron al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social mediante resoluciones administrativas entre 2024 y 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las operaciones inmobiliarias en Nicaragua pueden involucrar controles sobre la situación registral, fiscal y legal de cada propiedad. Las denuncias sobre transferencias administrativas, cobros tributarios y dificultades en trámites realizados desde el exterior han planteado interrogantes entre propietarios, herederos e interesados en comprar inmuebles.

La información publicada por Confidencial.digital señala que la situación puede variar según el antecedente de la finca, la condición del titular y la zona donde se ubique el bien. En ese contexto, los documentos de propiedad, las constancias tributarias y los datos del Registro Público adquieren relevancia para conocer el estado de una operación.

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Quienes compren, hereden o administren una propiedad pueden solicitar información sobre gravámenes, pagos pendientes y antecedentes de titularidad. La revisión del título, la situación del notario, la solvencia municipal y el resguardo de escrituras y recibos forman parte de los documentos mencionados para estos casos.

La Procuraduría ha intervenido en transferencias de propiedades

La Procuraduría General de Justicia ha participado en procedimientos mediante los cuales inmuebles privados fueron asignados a otras instituciones estatales. Según las denuncias citadas, estas decisiones pueden incluir la cancelación de contratos, la toma del control del bien y su posterior entrega a una entidad pública.

El procedimiento descrito no siempre contempla un juicio previo o una notificación judicial dirigida al propietario. Las transferencias pueden instrumentarse mediante resoluciones administrativas y autorizaciones de la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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Uno de los casos publicados por Confidencial.digital involucró a nueve jubilados estadounidenses que tenían viviendas en Tola, Rivas. Sus contratos de arriendo con la Alcaldía fueron cancelados y las llaves de las casas fueron entregadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

La restitución de viviendas valuadas en 15 millones de dólares a jubilados estadounidenses en Tola representó una excepción frente a otros procedimientos de confiscación. (Foto: cortesía)

Las viviendas fueron valuadas en USD 15 millones. Cuatro días después de la publicación, comenzó la devolución de las propiedades, una situación presentada como una excepción frente a otros casos.

Entre 2024 y 2026, más de 370 propiedades fueron traspasadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social bajo ese esquema. En parte de esos registros, se habrían eliminado datos sobre la ubicación y las características de las fincas.

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El Registro Público conserva trámites ordinarios, aunque hay casos con obstáculos

La consulta ante el Registro Público permite verificar quién aparece como titular de un inmueble y conocer si existen hipotecas, embargos u otras anotaciones. Este paso resulta habitual antes de una compraventa o una sucesión.

El Sistema Integrado de Información de Catastro y Registro mantiene operaciones para trámites cotidianos. La información disponible indica, no obstante, que los asientos registrales pueden ser modificados, bloqueados o eliminados por decisiones administrativas cuando intervienen intereses gubernamentales.

La revisión de los tomos físicos del Registro Público puede complementar la consulta digital. Esa documentación permite revisar la historia de la finca y conservar constancias sobre su inscripción.

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Las propiedades vinculadas con personas desnacionalizadas, sacerdotes, integrantes de organizaciones no gubernamentales canceladas, empresarios señalados o exiliados figuran entre los bienes que pueden estar más expuestos a este tipo de situaciones.

También se mencionan los inmuebles ubicados en Rivas, Tola, San Juan del Sur, Corn Island y el Pacífico Sur. Las áreas rurales de Matagalpa, Jinotega y Chinandega tienen antecedentes de tomas de tierras.

El Registro Público de la Propiedad puede alterar o bloquear asientos registrales de bienes pertenecientes a personas exiliadas o despojadas de su nacionalidad. (La Prensa Nicaragua)

La vigencia del notario incide en la inscripción de las escrituras

La Corte Suprema de Justicia ha retirado o suspendido más de 2,000 licencias de abogados y notarios públicos. Entre los profesionales afectados figuran personas que viven en el exilio o que participaron en causas vinculadas con presos políticos.

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Una escritura autorizada por un notario suspendido puede ser declarada nula por el Registro Público. La vigencia del carné y del quinquenio del profesional puede verificarse ante la Dirección de Control de Abogados de la Corte Suprema de Justicia.

Los poderes extendidos desde el extranjero tienen validez formal, aunque pueden enfrentar obstáculos durante su inscripción. Esta situación puede ocurrir incluso si el documento fue otorgado ante un consulado o un notario extranjero y cuenta con apostilla.

La Dirección de Registros, que pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Procuraduría, puede pedir que el titular se presente personalmente. También puede aplicar revisiones especiales a documentos firmados por medio de representantes.

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El IBI puede originar procesos de cobro y embargo

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es una de las obligaciones que puede afectar a propietarios y compradores. Las alcaldías pueden reclamar deudas tributarias y abrir procedimientos de cobro contra el titular del inmueble.

Se han denunciado incrementos en los avalúos catastrales, cobros retroactivos de hasta cinco años y multas aplicadas a propietarios que residen fuera del país. Algunos avalúos habrían aumentado hasta 300%.

Si la deuda no se cancela, la Alcaldía puede iniciar un juicio ejecutivo, solicitar un embargo y llevar el inmueble a remate. En ese proceso, la finca puede ser adjudicada por un valor inferior al de una venta ordinaria.

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Los incrementos de hasta 300% en avalúos catastrales del IBI pueden derivar en juicios ejecutivos y remates de inmuebles promovidos por las alcaldías. EFE/Jorge Torre/Archivo

El embargo fiscal se vincula con una obligación tributaria impaga. La confiscación de facto se refiere a la toma de un bien o a la modificación de su condición registral sin una notificación judicial previa.

Los recibos del IBI permiten acreditar los pagos efectuados. Las constancias originales y sus copias digitales pueden mantenerse fuera de la vivienda o de la finca.

Los alquileres y las herencias pueden requerir trámites adicionales

Los propietarios que alquilan un inmueble pueden enfrentar conflictos con inquilinos o cuidadores que dejan de pagar y rechazan entregar la vivienda. En algunos casos, los ocupantes han alegado vínculos o respaldo político.

Los contratos de alquiler pueden establecer condiciones sobre la falta de pago, el vencimiento del plazo, el subarriendo y la cesión del uso a terceros. Para los dueños que residen fuera del país, también puede intervenir un apoderado dentro de Nicaragua.

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Los procesos de desalojo pueden extenderse cuando las partes mantienen un conflicto. Algunos abogados han sugerido negociar la entrega voluntaria mediante familiares, representantes o notarios locales.

Las sucesiones pueden quedar paralizadas cuando los herederos o el fallecido fueron declarados traidores a la patria o perdieron la nacionalidad. La Procuraduría puede intervenir en la tramitación de esos bienes.

Las escrituras, los documentos familiares y las certificaciones registrales permiten respaldar los derechos hereditarios. Cada sucesión depende de los antecedentes de los involucrados y de la condición legal que figure en el expediente.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuya copresidencia figura en autorizaciones para transferencias administrativas de propiedades. (Foto AP/Alfredo Zuniga, archivo)

Los archivos conservados fuera del país pueden aportar pruebas

Las copias digitales de una escritura no impiden una ocupación, un embargo o una orden administrativa dentro de Nicaragua. Pueden servir, en cambio, para acreditar la titularidad, los pagos y la cadena de antecedentes de una propiedad.

El archivo patrimonial puede incluir escrituras, testimonios notariales, certificaciones registrales, planos, recibos del IBI y contratos de alquiler. Estos documentos pueden conservarse en la nube y en soportes físicos fuera del país.

Las vías de reposición, apelación municipal y amparo ante la Sala Constitucional han tenido resultados limitados en este tipo de casos. Una denuncia puede dejar constancia de la fecha en la que el propietario cuestionó una medida.

La documentación puede utilizarse en reclamos internacionales, arbitrajes o procesos posteriores de restitución e indemnización. Los ciudadanos estadounidenses también pueden recurrir a tribunales de su país o a mecanismos de protección de inversiones previstos en el CAFTA.

Cuatro documentos permiten conocer el estado de una finca

El certificado de libertad de gravamen debe tener una antigüedad máxima de 15 días. Este documento permite verificar la existencia de hipotecas, embargos u otras cargas inscritas.

El historial de la finca de los últimos 30 años muestra la sucesión de propietarios anteriores. Su consulta permite revisar si existen antecedentes relacionados con confiscaciones de los años 80 o repartos estatales.

El plano catastral aprobado por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales debe incluir la certificación de medidas y linderos. Esa información permite contrastar la delimitación de la propiedad con los datos disponibles.

La solvencia municipal del IBI informa si el inmueble tiene deudas, multas o avalúos pendientes. Estos documentos permiten reunir información sobre la situación jurídica y fiscal de una propiedad antes de una operación.