Nueva solución para la escasez de energía: baterías usadas de autos eléctricos que alimentan centros de datos y fábricas

Redwood Materials reutiliza baterías de autos eléctricos para crear sistemas de almacenamiento de energía industrial. (Redwoord Materials)

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La escasez de energía eléctrica se convirtió en un obstáculo central para fabricantes y operadores de centros de datos en Estados Unidos. Conseguir nuevas conexiones a la red eléctrica puede demorar años, lo que obliga a las empresas a buscar alternativas más rápidas para obtener electricidad. Redwood Materials propone usar baterías de autos eléctricos retiradas de circulación como una vía para cerrar esa brecha.

La compañía trabaja junto a Rivian en la instalación de sistemas de almacenamiento de energía en las plantas de fabricación del fabricante de vehículos eléctricos. El acuerdo da una segunda función a las baterías una vez que dejan de usarse en los vehículos y vincula de forma directa la recuperación de baterías con la creciente demanda de energía industrial confiable.

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Las baterías agotadas para conducir aún sirven para almacenar energía

Una batería de auto eléctrico puede perder la capacidad necesaria para la conducción sin volverse inservible. Algunos paquetes conservan suficiente potencial de almacenamiento energético para aplicaciones estacionarias, donde el peso y el empaquetado dejan de ser limitaciones relevantes.

Rivian opera en Normal, Illinois, un sistema de baterías de segunda vida con capacidad de 10 megavatios-hora. (Reuters)

Redwood recolecta las baterías usadas que provienen de Rivian y evalúa el destino de cada una. Los paquetes aptos para otro uso pasan a sistemas de almacenamiento de energía, mientras que el resto se somete a procesos de reciclaje para recuperar materiales de valor.

Rivian ya opera un sistema de baterías de segunda vida con una capacidad de 10 megavatios-hora en su planta de Normal, en Illinois. Redwood señala que se trata de la primera instalación de este tipo en una fábrica de un fabricante de automóviles de Estados Unidos.

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Los centros de servicio de Rivian también constituyen una fuente constante de baterías retiradas durante tareas de mantenimiento y reparación. La recuperación de esos paquetes le da a Redwood acceso a materiales que, de otro modo, generarían costos adicionales de manipulación y transporte. Este esquema crea un vínculo entre el servicio técnico de los vehículos y el abastecimiento eléctrico de las fábricas: las baterías que regresan luego de circular en la calle podrían contribuir, con el tiempo, a alimentar las plantas donde se producen vehículos nuevos.

La escasez de conexiones a la red eléctrica demora años y afecta a fabricantes y operadores de centros de datos. (Reuters)

Integrar baterías distintas en un solo sistema exige resolver un desafío técnico

Combinar baterías retiradas en un único sistema de energía confiable representa un reto de ingeniería considerable. Los paquetes varían en química y antigüedad, y su rendimiento cambia según el uso que hayan tenido. Un sistema de almacenamiento debe contemplar esas diferencias para entregar electricidad de manera estable.

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Redwood sostiene que su trabajo de recuperación de baterías le aporta información valiosa sobre cómo se deterioran los paquetes con el tiempo. Los ingenieros de la compañía utilizan ese conocimiento para decidir cómo incorporar baterías distintas dentro de un mismo sistema de almacenamiento.

La empresa también desarrolla sus propios convertidores DC-DC y software de control. Estos componentes permiten administrar la energía eléctrica a través del sistema y hacen posible que baterías con características diferentes aporten a una misma instalación. Controlar una mayor parte de la tecnología le permite a Redwood evitar algunas demoras en la adquisición de equipos y le otorga mayor flexibilidad al diseñar sistemas según las necesidades de cada cliente.

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Redwood planea combinar baterías de segunda vida con energía solar para crear microrredes industriales. (Reuters)

La demanda de los centros de datos amplía la oportunidad

El uso de baterías de segunda vida no se limita a las fábricas de automóviles. Los centros de datos que sostienen cargas de trabajo de inteligencia artificial requieren cantidades sustanciales de electricidad, y sus operadores no siempre pueden esperar a que lleguen las mejoras en la red eléctrica.

El problema no se reduce a la generación de electricidad: transformadores, inversores y otros equipos eléctricos también enfrentan demoras prolongadas en su adquisición. El almacenamiento en baterías ofrece una forma de administrar la energía disponible, aunque no reemplaza la necesidad de contar con una capacidad de generación adecuada.

Redwood planea combinar sus sistemas de baterías con energía solar y otras fuentes de generación, con el objetivo de desarrollar microrredes de gran escala capaces de abastecer sitios industriales y centros de datos. Este tipo de sistemas podría permitir que las empresas pongan en marcha sus instalaciones sin depender por completo de nuevas conexiones a la red eléctrica, aunque su eficacia dependerá de la demanda local de energía, la generación disponible y el costo de instalación.

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