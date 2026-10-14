Tecno

Steam suma cuatro juegos gratis para PC con robos, puzles, simulación y combates

La selección reúne experiencias de sigilo, resolución, lógica incremental y lucha que funcionan tanto en solitario como mediante enfrentamientos locales o conexiones competitivas desde la misma biblioteca digital

Steam suma cuatro juegos gratis para PC con robos, puzles y combates - crédito Valve
Steam suma cuatro juegos gratis para PC con robos, puzles y combates - crédito Valve
Guardar

Steam incorpora cuatro juegos gratis para PC con propuestas de robos, puzles, simulación y combates, una selección de títulos independientes que puede descargarse sin pagar desde la tienda de Valve. Los estrenos son Retail Robbery, Rever4 OCHIRO, Hacker CLIcker y Aura battle simulator, todos disponibles desde el miércoles 14 de octubre.

La novedad permite añadir a la biblioteca experiencias de géneros distintos sin depender de una oferta limitada a unas horas. Se trata de juegos gratuitos, por lo que pueden instalarse de inmediato o quedar vinculados a la cuenta para descargarlos después. La variedad va desde escapar de un guardia en un supermercado hasta resolver reacciones en cadena o participar en torneos de lucha.

PUBLICIDAD

Steam estrena propuestas independientes para descargar sin costo - Valve
Steam estrena propuestas independientes para descargar sin costo - Valve

Cuáles son los nuevos juegos gratuitos de Steam

Retail Robbery propone robos en primera persona para un jugador. El objetivo consiste en entrar en establecimientos, reunir objetos de valor y salir antes de que el vigilante alcance al personaje. Entre los artículos que pueden recogerse figuran alimentos, televisores y otros productos del local.

El juego obliga a equilibrar el botín y la movilidad. Cargar demasiados objetos dificulta la huida, por lo que la planificación adquiere importancia antes de buscar una salida. Las distracciones, las trampas y la velocidad permiten evitar al vigilante durante cada intento.

La segunda novedad es Rever4 OCHIRO, un puzle de bloques que modifica la lógica habitual de ese tipo de juegos. Para eliminar piezas, el jugador debe colocar bloques del mismo color en ambos extremos del tablero. Esa combinación activa reacciones en cadena que cambian el desarrollo de la partida.

PUBLICIDAD

El título incluye partidas individuales, multijugador local y enfrentamientos en línea. Los duelos admiten hasta cuatro jugadores, una opción que amplía su enfoque más allá de la resolución de puzles en solitario.

Una persona joven sonríe con entusiasmo ante un monitor que muestra la plataforma Steam. En el escritorio, teclado y ratón iluminados, además de snacks y una bebida.
Cuatro lanzamientos de Valve combinan sigilo, lógica, automatización y lucha - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacker CLIcker utiliza una premisa de simulación con tono desenfadado. El juego presenta una supuesta terminal de hacker en la que hay que pulsar teclas para generar datos, comprar mejoras y automatizar procesos que aceleran el avance.

Es un título incremental: las acciones iniciales producen recursos de forma manual, mientras que las mejoras permiten que el progreso continúe con menos intervención. También incorpora logros y clasificaciones de Steam para registrar el avance de cada partida.

La cuarta propuesta es Aura battle simulator, centrado en combates rápidos contra rivales de dificultad creciente. El sistema permite atacar, bloquear golpes y recuperar energía para mantener la pelea. A medida que se avanza, es posible mejorar habilidades y desbloquear personajes.

Los torneos introducen una condición adicional: perder implica renunciar al progreso acumulado durante el recorrido. El juego incluye textos en español, un detalle que facilita el acceso a sus menús y mecánicas para parte de los usuarios.

Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Las nuevas incorporaciones ofrecen objetivos variados, como escapar de un vigilante, ordenar bloques, activar mejoras en una terminal ficticia y superar rondas contra rivales cada vez más exigentes en torneos - (Steam)

Cómo descargar y añadir los juegos gratis a la biblioteca de Steam

Para incorporar cualquiera de estos juegos gratuitos a una cuenta, basta con seguir unos pasos desde la aplicación para PC o desde la tienda web de Steam:

  1. Iniciar sesión con la cuenta personal en el cliente de Steam o en (store.steampowered.com).
  2. Buscar el título mediante la barra de búsqueda. Los nombres disponibles son Retail Robbery, Rever4 OCHIRO, Hacker CLIcker y Aura battle simulator.
  3. Entrar en la página de cada juego y comprobar que el precio figura como 0 euros o dólares.
  4. Pulsar “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar”, según la opción que aparezca en la ficha.
  5. Confirmar la adquisición. El juego quedará asociado a la cuenta y podrá instalarse cuando el usuario lo decida.

En el caso de estos lanzamientos, no se trata de una promoción temporal con una fecha de cierre anunciada. La disponibilidad gratuita depende de que sus desarrolladores mantengan esa condición en Steam.

Steam reúne producciones de grandes editoras y de equipos pequeños, con una presencia constante de títulos gratuitos que funcionan como una vía para dar a conocer nuevas propuestas. Los cuatro juegos incorporados el 14 de octubre muestran esa diversidad mediante mecánicas de sigilo, lógica, automatización y lucha.

Temas Relacionados

SteamVideojuegosJuegos gratisPCTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Este número de teléfono no puede usar WhatsApp”: qué hacer si aparece este error al abrir la app

La plataforma puede suspender una cuenta si detecta actividades que infringen sus condiciones del servicio, como el envío de spam e intentos de fraude

“Este número de teléfono no puede usar WhatsApp”: qué hacer si aparece este error al abrir la app

Un extécnico de Apple y Tesla pasó de crear vehículos eléctricos a robots industriales

El ingeniero pasó por Apple, Tesla y Ford antes de asumir la presidencia de la empresa Mind Robotics

Un extécnico de Apple y Tesla pasó de crear vehículos eléctricos a robots industriales

Ver Real Madrid vs Roma en Fútbol Libre o Roja Directa daña el televisor y expone contraseñas

Seguir los partidos de la UEFA Champions League desde aplicaciones ilegales abre la puerta a la instalación de virus que infectan toda la red doméstica

Ver Real Madrid vs Roma en Fútbol Libre o Roja Directa daña el televisor y expone contraseñas

Juegos legendarios como Halo, The Simpsons Hit & Run y PES 6 ya se pueden jugar gratis en línea

Proyectos comunitarios permiten recuperar aventuras de distintas generaciones mediante Chrome, Safari u otros programas

Juegos legendarios como Halo, The Simpsons Hit & Run y PES 6 ya se pueden jugar gratis en línea

Tu celular Android puede ejecutar juegos de Steam: existe una aplicación gratuita que lo hace posible

DroidDeck busca replicar parte de la experiencia de Steam Deck, aunque el rendimiento depende del celular y de cada videojuego

Tu celular Android puede ejecutar juegos de Steam: existe una aplicación gratuita que lo hace posible

DEPORTES

La furiosa declaración de un jugador del Manchester United en medio del escándalo con Lisandro Martínez

La furiosa declaración de un jugador del Manchester United en medio del escándalo con Lisandro Martínez

Rosario Central quedó envuelto en un escándalo por un supuesto recital de los Red Hot Chili Peppers que se iba a realizar en su estadio en 2027

“¡Doctor, un asalto más que es el campeón!”: los inolvidables diálogos en el rincón del Roña Castro en la “pelea del año” que ganó en 1994

El Inter Miami de Lionel Messi recibe a New York City FC por la MLS: hora, TV y posibles formaciones

El jugador de la NFL Tyreek Hill fue declarado culpable por violencia doméstica y deberá pagarle USD 500.000 a su esposa

TELESHOW

Julieta Ortega habló de la separación de Emanuel y Julieta Prandi y de una posible reconciliación: “Todo puede ser”

Julieta Ortega habló de la separación de Emanuel y Julieta Prandi y de una posible reconciliación: “Todo puede ser”

Entre lágrimas, Topa contó una conmovedora experiencia con los papás de una fan: “Fue lo más fuerte de mi vida”

Del altar al divorcio casi sin escalas: 7 parejas famosas que se separaron en tiempo récord

La drástica decisión que tomó Julieta Prandi luego de separarse de Emanuel Ortega

Pamela David reveló cuál es la particular costumbre que mantiene con Daniel Vila a la hora de dormir

INFOBAE AMÉRICA

Crisis eléctrica: una nueva protesta expone el impacto de los apagones en Cuba

Crisis eléctrica: una nueva protesta expone el impacto de los apagones en Cuba

Guatemala: El Hospital Departamental de Sololá alcanza 94,42% de avance, pero sigue sin fecha para abrir

Guatemala lidera el hambre en Centroamérica y roza un umbral que ningún otro país vecino alcanza, según el Índice Global del Hambre 2026

Honduras extiende subsidios de energía eléctrica hasta diciembre de 2026

Conductor de transporte pesado fue interceptado con 295° de alcohol cuando se dirigía de El Salvador a Honduras