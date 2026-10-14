Steam suma cuatro juegos gratis para PC con robos, puzles, simulación y combates

Steam suma cuatro juegos gratis para PC con robos, puzles y combates - crédito Valve

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Steam incorpora cuatro juegos gratis para PC con propuestas de robos, puzles, simulación y combates, una selección de títulos independientes que puede descargarse sin pagar desde la tienda de Valve. Los estrenos son Retail Robbery, Rever4 OCHIRO, Hacker CLIcker y Aura battle simulator, todos disponibles desde el miércoles 14 de octubre.

La novedad permite añadir a la biblioteca experiencias de géneros distintos sin depender de una oferta limitada a unas horas. Se trata de juegos gratuitos, por lo que pueden instalarse de inmediato o quedar vinculados a la cuenta para descargarlos después. La variedad va desde escapar de un guardia en un supermercado hasta resolver reacciones en cadena o participar en torneos de lucha.

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Steam estrena propuestas independientes para descargar sin costo - Valve

Cuáles son los nuevos juegos gratuitos de Steam

Retail Robbery propone robos en primera persona para un jugador. El objetivo consiste en entrar en establecimientos, reunir objetos de valor y salir antes de que el vigilante alcance al personaje. Entre los artículos que pueden recogerse figuran alimentos, televisores y otros productos del local.

El juego obliga a equilibrar el botín y la movilidad. Cargar demasiados objetos dificulta la huida, por lo que la planificación adquiere importancia antes de buscar una salida. Las distracciones, las trampas y la velocidad permiten evitar al vigilante durante cada intento.

La segunda novedad es Rever4 OCHIRO, un puzle de bloques que modifica la lógica habitual de ese tipo de juegos. Para eliminar piezas, el jugador debe colocar bloques del mismo color en ambos extremos del tablero. Esa combinación activa reacciones en cadena que cambian el desarrollo de la partida.

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El título incluye partidas individuales, multijugador local y enfrentamientos en línea. Los duelos admiten hasta cuatro jugadores, una opción que amplía su enfoque más allá de la resolución de puzles en solitario.

Cuatro lanzamientos de Valve combinan sigilo, lógica, automatización y lucha - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacker CLIcker utiliza una premisa de simulación con tono desenfadado. El juego presenta una supuesta terminal de hacker en la que hay que pulsar teclas para generar datos, comprar mejoras y automatizar procesos que aceleran el avance.

Es un título incremental: las acciones iniciales producen recursos de forma manual, mientras que las mejoras permiten que el progreso continúe con menos intervención. También incorpora logros y clasificaciones de Steam para registrar el avance de cada partida.

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La cuarta propuesta es Aura battle simulator, centrado en combates rápidos contra rivales de dificultad creciente. El sistema permite atacar, bloquear golpes y recuperar energía para mantener la pelea. A medida que se avanza, es posible mejorar habilidades y desbloquear personajes.

Los torneos introducen una condición adicional: perder implica renunciar al progreso acumulado durante el recorrido. El juego incluye textos en español, un detalle que facilita el acceso a sus menús y mecánicas para parte de los usuarios.

Las nuevas incorporaciones ofrecen objetivos variados, como escapar de un vigilante, ordenar bloques, activar mejoras en una terminal ficticia y superar rondas contra rivales cada vez más exigentes en torneos - (Steam)

Cómo descargar y añadir los juegos gratis a la biblioteca de Steam

Para incorporar cualquiera de estos juegos gratuitos a una cuenta, basta con seguir unos pasos desde la aplicación para PC o desde la tienda web de Steam:

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Iniciar sesión con la cuenta personal en el cliente de Steam o en (store.steampowered.com). Buscar el título mediante la barra de búsqueda. Los nombres disponibles son Retail Robbery, Rever4 OCHIRO, Hacker CLIcker y Aura battle simulator. Entrar en la página de cada juego y comprobar que el precio figura como 0 euros o dólares. Pulsar “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar”, según la opción que aparezca en la ficha. Confirmar la adquisición. El juego quedará asociado a la cuenta y podrá instalarse cuando el usuario lo decida.

En el caso de estos lanzamientos, no se trata de una promoción temporal con una fecha de cierre anunciada. La disponibilidad gratuita depende de que sus desarrolladores mantengan esa condición en Steam.

Steam reúne producciones de grandes editoras y de equipos pequeños, con una presencia constante de títulos gratuitos que funcionan como una vía para dar a conocer nuevas propuestas. Los cuatro juegos incorporados el 14 de octubre muestran esa diversidad mediante mecánicas de sigilo, lógica, automatización y lucha.