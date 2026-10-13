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Steam regala cuatro juegos para PC: terror, misterio, ciudades y realidad virtual

La selección reúne una aventura de plataformas, un relato de miedo, un gestor urbano tridimensional y una experiencia inmersiva que necesita un visor compatible

Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Steam ofrece cuatro juegos gratuitos para ampliar la biblioteca digital (Steam)
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Steam regala cuatro juegos para PC este martes 13 de octubre, con una selección que reúne terror, misterio, construcción de ciudades y realidad virtual. Los títulos pueden añadirse sin coste a la biblioteca, mientras que una de las propuestas requiere un visor compatible con Steam Frame. La oferta permite incorporar experiencias distintas sin pagar y suma un juego que antes tenía precio para los usuarios de la plataforma.

La selección ofrece alternativas de géneros diferentes, además uno de los títulos obsequiados pasó de ser un producto de pago a distribuirse gratis de forma permanente. Junto con ese título, Steam incluye una historia corta de terror, una aplicación inmersiva y un simulador de gestión urbana con nueve etapas históricas. Antes de instalar cualquier descarga, conviene revisar sus requisitos técnicos y las funciones que ofrece cada ficha.

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Cuatro propuestas independientes llegan sin coste a los usuarios de Steam
Cuatro propuestas independientes llegan sin coste a los usuarios de Steam

Cuáles son los cuatro juegos gratuitos para ampliar la biblioteca de Steam

La lista reúne propuestas que se alejan de los lanzamientos de gran presupuesto. Huckleberry Fields Forever propone investigación y plataformas; Whistling at Night sitúa al jugador en un bosque nocturno; Arcturus Vision Gaussian XR utiliza tecnología de realidad virtual; y Keepshore plantea el crecimiento de una ciudad desde sus primeras viviendas.

Las cuatro descargas están disponibles sin coste y no tienen una fecha límite anunciada por sus responsables.

Huckleberry Fields Forever pasó de ser de pago a gratuito

Huckleberry Fields Forever es una aventura bidimensional donde el jugador persigue a un ladrón por más de 50 localizaciones. Para avanzar, debe entrevistar testigos, recoger pistas y superar niveles que combinan exploración con saltos y obstáculos.

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El juego incorpora escenarios generados de forma procedural, de modo que algunos recorridos pueden cambiar entre partidas. También admite cooperativo local para cuatro personas desde un mismo ordenador y cuenta con cientos de niveles para jugar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El catálogo temporal incluye investigaciones cooperativas, recorridos nocturnos, planificación de asentamientos y escenarios reconstruidos mediante una técnica de representación visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elemento diferencial de este título está en su modelo de distribución. Sus creadores lo ofrecieron inicialmente como juego de pago durante el acceso anticipado, pero retiraron ese precio al concluir la etapa.

Huckleberry Fields Forever puede reclamarse de forma permanente sin depender de una campaña limitada. La decisión permite instalarlo más adelante y conservarlo vinculado a la cuenta una vez que se complete el proceso de adquisición en Steam.

Whistling at Night apuesta por el terror y la tensión

Whistling at Night presenta una experiencia breve de terror inspirada en el folclore indígena. Su historia sigue a un joven que recorre solo un bosque oscuro con una linterna, después de ignorar las advertencias de sus mayores. La propuesta no se basa en combates ni en una campaña larga. Su recorrido se apoya en los sonidos del entorno, la falta de visibilidad y la incertidumbre del paso nocturno.

Arcturus Vision Gaussian XR requiere un visor compatible

Arcturus Vision Gaussian XR es la descarga más específica de la selección, porque no funciona como un videojuego convencional para ordenador. La aplicación permite recorrer entornos tridimensionales reconstruidos mediante Gaussian Splatting, una técnica que representa espacios digitales a partir de puntos visuales.

Una aventura de misterio abandona el modelo de pago en Steam
Una aventura de misterio abandona el modelo de pago en Steam

Incluye ocho escenas de ejemplo, herramientas para desplazarse y opciones para visualizar archivos compatibles. Para utilizarla es necesario disponer de Steam Frame y comprobar la compatibilidad del equipo.

Keepshore permite construir una ciudad a través de nueve épocas

Keepshore completa la lista con un simulador de construcción de ciudades en tres dimensiones. La partida empieza en una isla con viviendas y avanza hasta formar asentamientos a través de nueve épocas históricas.

El juego incluye más de 600 edificios, cadenas de producción y una economía dinámica que obliga a administrar recursos y planificar el crecimiento. La versión principal es gratuita, aunque ofrece contenidos adicionales opcionales de pago.

Cómo añadir los cuatro juegos gratuitos a Steam

  1. Iniciar sesión
  2. Buscar cada título
  3. Confirmar precio 0,00
  4. Seleccionar “Obtener”
  5. Validar la operación en la cuenta Steam personal

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