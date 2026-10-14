Tecno

Por qué la venta de smartphones cayó a su punto más bajo en 14 años para esta temporada

Los envíos globales de smartphones cayeron 20% en el tercer trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior, según Counterpoint Research

Los envíos globales de teléfonos inteligentes alcanzaron su nivel más bajo en 14 años para un tercer trimestre, afectados por la crisis de memoria RAM y un cambio en los hábitos de consumo. (Reuters)
Los envíos globales de teléfonos inteligentes alcanzaron su nivel más bajo en 14 años para un tercer trimestre, afectados por la crisis de memoria RAM y un cambio en los hábitos de consumo. (Reuters)
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Los envíos globales de teléfonos inteligentes se desplomaron 20% en el tercer trimestre de 2026 frente al mismo período de 2025, la cifra más baja registrada para un tercer trimestre en los últimos 14 años, según datos de Counterpoint Research. La caída se produce en un mercado que atraviesa una de sus etapas más complejas, marcada por el encarecimiento de componentes esenciales y un cambio en los hábitos de consumo.

La crisis de memoria RAM dispara los precios y restringe la oferta

La causa principal detrás de esta contracción es la crisis de la memoria RAM, un fenómeno que eleva los precios de los dispositivos y genera escasez de componentes. Esta situación afecta de manera directa a los fabricantes: varios modelos enfrentan problemas de suministro y llegan con menor disponibilidad a los puntos de venta, mientras los consumidores deben pagar más por equipos que antes resultaban más accesibles.

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El encarecimiento reduce el atractivo de una renovación y, en muchos casos, la vuelve directamente inalcanzable para parte del público.

Dos personas usan el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press)
La crisis de memoria RAM eleva los precios de los dispositivos y genera escasez de componentes en toda la industria. (David Zorrakino / Europa Press)

Los usuarios conservan sus teléfonos más tiempo del previsto

Counterpoint Research identificó un segundo factor, independiente de los precios: los consumidores retienen sus dispositivos durante más tiempo del que se anticipaba. Aunque el encarecimiento explica parte de esta conducta, la consultora sostiene que el impacto de la crisis de componentes ya estaba contemplado en las proyecciones de comportamiento del público, lo que sugiere que existen otros elementos que also inciden en la decisión de posponer un recambio.

El informe no detalla cuáles serían esas causas adicionales, aunque plantea una hipótesis vinculada a la madurez tecnológica del sector: incluso los modelos de gama baja ofrecen hoy un desempeño sólido y una vida útil prolongada, una condición que no era habitual en generaciones anteriores.

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En la gama alta, el margen para ofrecer mejoras sustanciales se redujo de forma considerable, ya que los teléfonos más avanzados ya cuentan con potencia de procesamiento, pantallas y cámaras que superan las necesidades de la mayoría de los usuarios. Esa combinación reduce los incentivos para actualizar el equipo con la frecuencia de antes.

Los consumidores retienen sus teléfonos más tiempo del previsto, incluso más allá de lo que explica el encarecimiento de los equipos. (Reuters)
Los consumidores retienen sus teléfonos más tiempo del previsto, incluso más allá de lo que explica el encarecimiento de los equipos. (Reuters)

Samsung y Apple ganan terreno pese a la retracción general

En medio de la contracción del mercado, Samsung y Apple mostraron mayor resistencia que el resto de la industria. Samsung incrementó su participación de mercado hasta el 23%, pese a registrar una caída del 3% en sus envíos respecto al mismo período del año anterior. Ese avance se explica en gran medida por el buen desempeño del Samsung Galaxy Z Fold 8.

Apple también amplió su cuota de mercado, que llegó al 22%, aunque igualmente vendió menos unidades que en el mismo lapso del año pasado. Es probable que la compañía hubiera obtenido mejores resultados de haber lanzado un iPhone 18 básico, un modelo que recién llegará el año próximo.

En contraste, marcas como Xiaomi, Oppo y Vivo registraron caídas pronunciadas tanto en envíos como en participación de mercado, lo que permitió que Apple y Samsung consolidaran su posición dominante dentro de un mercado en retroceso.

Los modelos de gama alta enfrentan cada vez más dificultades para ofrecer mejoras sustanciales frente a generaciones anteriores. EFE/ J.M. García
Los modelos de gama alta enfrentan cada vez más dificultades para ofrecer mejoras sustanciales frente a generaciones anteriores. EFE/ J.M. García

El futuro de la gama baja, bajo presión por el costo de la memoria

El alza sostenida de la memoria RAM también redefine qué tipo de teléfonos llegarán a las tiendas en los próximos años. Según estimaciones de Counterpoint Research, los dispositivos por debajo de 200 dólares podrían reducirse un 40% para 2030, lo que equivale a 230 millones de unidades menos en circulación, un fenómeno impulsado por la demanda de componentes destinados a centros de datos de inteligencia artificial.

El costo de la memoria llegó a representar casi el 60% del total de materiales utilizados en la fabricación de teléfonos de menos de 400 dólares durante el primer trimestre de 2026, según la consultora Omdia.

Ante este escenario, los fabricantes priorizan cada vez más la producción de equipos de gama media y alta, donde existe mayor margen para absorber el impacto del encarecimiento de los componentes, mientras el segmento económico enfrenta una reducción estructural que, según las proyecciones, se mantendrá incluso cuando el mercado global recupere los volúmenes registrados en 2025.

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