Sony pone a la venta una versión más barata de la PlayStation 5, pero no todos la podrán comprar

El nuevo modelo cuesta 55.000 yenes, equivalentes a unos 380 dólares, frente a los 599 dólares del PS5 Digital Edition estándar. (Sony)

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Sony presentó una nueva edición de la PlayStation 5 con un precio considerablemente menor al estándar, aunque su venta quedará restringida a Japón. Se trata de la PS5 Digital Edition en color Midnight Black, que saldrá a la venta el 19 de noviembre, la misma fecha en que debuta Grand Theft Auto VI, el título de Rockstar Games más esperado del año.

La consola se comercializará en Japón por 55.000 yenes, equivalentes a unos 380 dólares según la conversión directa, aunque medios especializados también situaron la cifra cercana a los 347 dólares.

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El monto representa una diferencia notable frente a los 599 dólares que cuesta actualmente la PS5 Digital Edition estándar en otros mercados, precio que Sony ajustó al alza en marzo de este año. El lanzamiento coincide con un período de aumento generalizado en el costo de las consolas, atribuido a la crisis de memoria, la escasez de componentes, los aranceles comerciales y la inflación. Las proyecciones del sector anticipan nuevas subas para 2027.

La consola incluye un mando DualSense en el mismo tono negro, aunque no presenta mejoras técnicas respecto al modelo convencional. (Sony)

Las restricciones que limitan su alcance

El PS5 Midnight Black se basa en una variante exclusiva que Sony ya comercializaba en Japón, por lo que conserva un bloqueo regional: solo admite configuración de idioma japonés y requiere una cuenta de PlayStation Network registrada en esa región. Estas limitaciones impiden que la consola funcione con normalidad fuera del país, lo que reduce de forma significativa la posibilidad de importarla pese a su atractivo precio.

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En términos de hardware, el nuevo modelo no incorpora mejoras de rendimiento ni cambios técnicos respecto a la PS5 Digital Edition convencional: mantiene el mismo SSD de 825 gigabytes. Su principal diferencial es estético, ya que ofrece un acabado completamente negro acompañado de un mando DualSense del mismo tono.

Una fecha que coincide con el lanzamiento de GTA VI

El anuncio llega en un contexto de fuerte demanda de consolas, impulsada por la expectativa en torno a GTA VI, lo que según reportes generó escasez de unidades de PS5 en algunas regiones. La coincidencia entre el lanzamiento de la consola económica y el estreno del videojuego no fue explicada oficialmente por la compañía, aunque la fecha compartida resulta un dato relevante para quienes buscan adquirir un sistema antes del debut del título.

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La fecha de lanzamiento del PS5 Midnight Black coincide con el estreno de GTA VI, el título más esperado de Rockstar Games. (Europa Press)

Junto a la consola, Sony también pondrá a la venta una unidad de disco a juego en el mismo color Midnight Black, con un costo de 11.980 yenes, unos 76 dólares. Este accesorio permitirá reproducir juegos físicos en una consola que, de otro modo, solo admite formato digital.

El plan de Sony para dejar atrás los juegos físicos

El comunicado difundido en el PlayStation Blog japonés reiteró además los planes de la compañía de reducir de forma gradual la distribución física de videojuegos. Según el texto, los nuevos títulos de PlayStation lanzados a partir de enero de 2028 estarán disponibles únicamente como descargas digitales a través de PlayStation Store y distribuidores autorizados. Los juegos físicos publicados antes de esa fecha seguirán siendo compatibles con las consolas.

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La medida, sumada al lanzamiento regional del nuevo modelo, generó debate entre los usuarios. En un hilo publicado en Reddit, varios comentarios destacaron el diseño del nuevo color y expresaron expectativas sobre futuras cubiertas a juego para la PS5 Pro.

El lanzamiento del nuevo modelo coincide con un período de escasez de consolas impulsado por la demanda previa al estreno de GTA VI. (Europa Press)

Otros usuarios discutieron las diferencias de precio entre regiones, al señalar factores como la debilidad del yen y el menor poder adquisitivo en Japón, mientras que algunos cuestionaron que la conversión directa a dólares no refleje el contexto económico local. La ausencia de una unidad de disco integrada en el modelo digital también fue motivo de discusión, en particular entre quienes prefieren conservar consolas con soporte físico.

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