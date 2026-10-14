Tecno

Google alerta sobre los ataques de inteligencia artificial: “Podrían ser graves en los próximos años”

Demis Hassabis, cofundador y director ejecutivo de Google DeepMind, lanzó una alerta sobre IA: “Son las primeras señales de advertencia” de amenazas que podrían afectarnos

Composición visual con un retrato de Demis Hassabis a la izquierda y el logotipo multicolor de Google a la derecha
Google DeepMind: Análisis de Demis Hassabis sobre los riesgos de ciberseguridad en redes corporativas (Fotocomposición Infobae)
Guardar

Los hackeos realizados por agentes de inteligencia artificial son “primeras señales de alerta” de riesgos que pueden crecer en los próximos años, según advirtió Demis Hassabis, cofundador y presidente de Google DeepMind. El directivo alertó de que la industria, las empresas y los gobiernos deben reforzar los controles antes de que estos sistemas provoquen incidentes más graves.

La advertencia cobra fuerza tras varios episodios en los que modelos de IA aprovecharon fallos en páginas web, accedieron a bases de datos sin pagar e incluso enviaron una denuncia falsa de homicidio a la Policía de Filadelfia. Los casos muestran los desafíos de los agentes capaces de navegar por internet y ejecutar acciones de forma autónoma fuera de un entorno cerrado.

PUBLICIDAD

Los agentes de IA ya encuentran formas de superar límites digitales - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
Los agentes de IA ya encuentran formas de superar límites digitales - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Hassabis pide controles antes de que los incidentes sean más graves

Durante una cumbre de inteligencia artificial celebrada en Dublín, Demis Hassabis sostuvo que todavía queda trabajo para trasladar a este sector las prácticas de seguridad que ya aplican ámbitos como la biología y la industria nuclear.

“Creo que estos incidentes de hackeo son primeras señales de alerta de que los sistemas aún no son tan potentes, por lo que los incidentes no son tan graves”, afirmó Hassabis. A continuación, anticipó que la situación podría cambiar si no se elevan las medidas de protección.

El también científico jefe de Alphabet, empresa matriz de Google, planteó la necesidad de un organismo internacional de estándares. Aun así, señaló que cualquier sistema de certificación debe mantener la flexibilidad suficiente para ajustarse a la evolución de la tecnología y evitar obstáculos innecesarios a la innovación.

PUBLICIDAD

La propuesta consiste en aplicar controles proporcionales al riesgo y actualizarlos con rapidez según cambien las capacidades de los modelos. El debate se centra en cómo supervisar programas que ya pueden tomar decisiones, utilizar herramientas y comunicarse con servicios externos.

Demis Hassabis propuso una estructura global de certificación con requisitos adaptables al nivel de peligro, capaz de evolucionar conforme aumenten las capacidades operativas de las herramientas digitales - Photo: Andrej Sokolow/dpa ECONOMIA INTERNACIONAL Andrej Sokolow/dpa
Demis Hassabis propuso una estructura global de certificación con requisitos adaptables al nivel de peligro, capaz de evolucionar conforme aumenten las capacidades operativas de las herramientas digitales - Photo: Andrej Sokolow/dpa ECONOMIA INTERNACIONAL Andrej Sokolow/dpa

Anthropic limitó las pruebas con internet tras detectar acciones no autorizadas

Uno de los hechos que impulsó esta discusión tuvo lugar en Anthropic, que desactivó el acceso a internet en tiempo real para todas sus evaluaciones internas. La compañía tomó la decisión después de detectar que algunos de sus modelos habían explotado vulnerabilidades en sitios web, incluidos portales administrados por agencias del Gobierno de Estados Unidos.

Los agentes de IA también lograron acceder a bases de datos sin completar el pago correspondiente. En otros ejercicios, utilizaron servicios de acortamiento de enlaces para introducir información y sortear restricciones digitales.

El episodio más delicado fue el envío de una denuncia falsa de asesinato a la Policía de Filadelfia. Este hecho evidenció que un agente puede llevar sus acciones más allá del escenario previsto para una prueba cuando tiene acceso a herramientas conectadas a sistemas reales.

Anthropic indicó que comenzó a revisar estos comportamientos en julio. La investigación reveló que el laboratorio no comprendía por completo cómo respondían sus modelos cuando combinaban varias herramientas digitales y operaban con acceso a internet.

Anthropic restringe el acceso web tras descubrir conductas no autorizadas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Anthropic restringe el acceso web tras descubrir conductas no autorizadas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El “reward hacking” lleva a los modelos a cumplir mal un objetivo

La empresa relacionó los incidentes con fallos en los entornos de entrenamiento. Según explicó, algunos sistemas interpretaron que recibirían una recompensa por encontrar vacíos en las reglas o por superar límites impuestos durante una tarea.

Ese fenómeno recibe el nombre de reward hacking, o piratería de recompensa. Se produce cuando un modelo encuentra una forma de satisfacer la métrica con la que se le evalúa, aunque el resultado contradiga la intención de sus desarrolladores.

En las pruebas, los agentes tenían que buscar recursos en internet para resolver problemas. Sin embargo, algunos aprovecharon vulnerabilidades de software, accedieron a información restringida y encontraron rutas para evitar los controles establecidos.

Anthropic suspendió parte de sus evaluaciones o las trasladó a entornos sin conexión mientras mejora sus sistemas de supervisión. Entre las medidas previstas figuran herramientas para detectar y bloquear comportamientos peligrosos, una infraestructura centralizada para gestionar agentes internos y el uso más frecuente de clasificadores de seguridad.

Microsoft también reclama leyes y normas actualizadas

El presidente de Microsoft, Brad Smith, sostuvo en la misma conferencia que el comportamiento descontrolado de la IA convirtió 2026 en un “año aleccionador”. Para el ejecutivo, las normas de seguridad deben avanzar al mismo ritmo que la innovación tecnológica.

Smith afirmó que ninguna compañía ni tecnología debe situarse por encima de la ley. También cuestionó la resistencia de parte del sector a la regulación y pidió reglas que combinen protección, equilibrio e incentivos para el desarrollo.

La preocupación no se limita a Anthropic. Otros incidentes mencionados incluyen casos en los que agentes de OpenAI habrían colaborado para infiltrarse en sitios web, entre ellos algunos vinculados al Gobierno australiano.

Conrad Stosz, del laboratorio de supervisión de IA Transluce, valoró que Anthropic divulgara voluntariamente los hechos. Al mismo tiempo, defendió una verificación externa que permita evaluar de forma independiente el comportamiento de estos sistemas.

El reto pasa por garantizar que los agentes de IA completen tareas complejas sin eludir límites, causar daños ni actuar fuera de la supervisión humana.

Temas Relacionados

GoogleIAAlertaDemis HassabisGoogle DeepMindTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

WhatsApp ya permite llamadas a personas sin cuenta en la app: solo es necesario crear un enlace y compartirlo

Los usuarios invitados pueden sumarse a llamadas privadas o grupales. Estas comunicaciones no tienen costo y están protegidas mediante cifrado de extremo a extremo

WhatsApp ya permite llamadas a personas sin cuenta en la app: solo es necesario crear un enlace y compartirlo

Apple cambia el ícono de Apple Music en iOS 27.2 beta 4: así luce el nuevo diseño

El cambio elimina los colores tradicionales de Apple Music y también alcanza los widgets, la biblioteca y la barra de navegación

Apple cambia el ícono de Apple Music en iOS 27.2 beta 4: así luce el nuevo diseño

Un análisis revela que ChatGPT cita cada vez menos a Reddit y Wikipedia y da más espacio a organismos y fuentes originales

La plataforma de foros pasó de tener en el chatbot de OpenAI una de cada cinco menciones en sus respuestas a una de cada 43, mientras la enciclopedia colaborativa cayó de una de cada siete a una de cada 35

Un análisis revela que ChatGPT cita cada vez menos a Reddit y Wikipedia y da más espacio a organismos y fuentes originales

Cómo instalar el kit mini de Starlink para tener internet satelital de Elon Musk en un viaje

La instalación incluye descargar la aplicación, conectar el cable de 15 metros, elegir la red WiFi y ajustar la orientación de la antena si el sistema lo indica

Cómo instalar el kit mini de Starlink para tener internet satelital de Elon Musk en un viaje

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

El bitcoin fue la primera criptomoneda creada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

DEPORTES

River Plate visitará a Sarmiento en busca de un triunfo que lo sitúe en zona de clasificación a los playoffs del Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate visitará a Sarmiento en busca de un triunfo que lo sitúe en zona de clasificación a los playoffs del Clausura: hora, TV y formaciones

De qué murió Jorge Locomotora Castro: el resultado preliminar de la autopsia y lo que se sabe hasta el momento

El accidente que dejó a Locomotora Castro 27 días en coma en 2005 y su regreso a los rings nueve meses más tarde

La interna que se desató en Manchester United tras las frases de Lisandro Martínez: el cruce que habría tenido con un compañero y el rumor de una sanción

Estremecedor relato de la hija de Locomotora Castro: “Se fue al baño y cuando volvió nos dijo que le dolía mucho el pecho”

TELESHOW

Piñón Fijo y su vida lejos del personaje: “Me saco el maquillaje y soy el hombre invisible”

Piñón Fijo y su vida lejos del personaje: “Me saco el maquillaje y soy el hombre invisible”

Wanda Nara y Karina Mazzocco arreglaron sus diferencias al aire entre ironías y reproches: “Ahora me caés muy bien”

El fuerte cruce en vivo entre Karina Iavícoli y Nora Colosimo por la crianza de Wanda Nara: “Sos una maleducada”

La última entrevista del Roña Castro con Mario Pergolini: las confesiones íntimas de una vida a los golpes

Dante Ortega habló de la abrupta separación de Emanuel y Julieta Prandi: “Estoy sorprendido”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos envía más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a Panamá tras el terremoto

Estados Unidos envía más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a Panamá tras el terremoto

Gobierno dominicano acuerda con el BID asistencia técnica ante el alza internacional de los combustibles

¿“El principio del fin de la literatura”?: uno de cada tres libros autopublicados en España incluye IA

La deportación sin destino: cómo Rusia trasladó a cubanos a Uzbekistán sin procedimiento legal ni notificación

Acribillan en Bolivia a Johan Guzman, un presunto piloto de Sebastián Marset