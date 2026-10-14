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Google da acceso a sus modelos de IA más potentes a científicos

La iniciativa incluye modelos para estudiar proteínas, analizar el ADN y mejorar las previsiones meteorológicas, además de recursos de computación en la nube

Google da acceso a sus modelos más potentes de IA a científicos europeos. REUTERS/Arnd Wiegmann
Google da acceso a sus modelos más potentes de IA a científicos europeos. REUTERS/Arnd Wiegmann
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Google anunció que permitirá a 200 investigadores europeos acceder a sus modelos de inteligencia artificial (IA) más avanzados para impulsar proyectos científicos en áreas como la biología, la genética, las matemáticas y la meteorología.

La iniciativa, presentada el miércoles 14 de octubre durante una cumbre sobre inteligencia artificial en Dublín, Irlanda, también contempla 3 millones de dólares en créditos de computación para facilitar el trabajo de los equipos seleccionados.

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Los especialistas serán elegidos por la Comisión Europea entre los beneficiarios del programa RAISE (Resource for AI Science in Europe), una iniciativa destinada a ampliar los recursos disponibles para la investigación científica mediante el acceso a capacidad de cálculo, datos, talento y financiación.

Google pretende impulsar las investigaciones científicas en Europa brindando sus modelos de IA más avanzados. (Google)
Google pretende impulsar las investigaciones científicas en Europa brindando sus modelos de IA más avanzados. (Google)

El acuerdo permitirá utilizar herramientas desarrolladas por Google DeepMind y Google Cloud, entre ellas AlphaFold 3, AlphaGenome, WeatherNext, AlphaEvolve y AlphaEarth Foundations. Cada sistema está orientado a problemas diferentes, desde estudiar las estructuras moleculares hasta analizar información genética, mejorar algoritmos y comprender los cambios del planeta a partir de datos satelitales.

Qué herramientas de inteligencia artificial podrán utilizar los científicos

Uno de los modelos incluidos es AlphaFold 3, diseñado para predecir la estructura y las interacciones de proteínas y otras moléculas biológicas. Esta capacidad puede ayudar a los investigadores a comprender procesos celulares y estudiar cómo interactúan distintas sustancias, una información relevante para la investigación biomédica y el desarrollo de medicamentos.

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Otra herramienta es AlphaGenome, especializada en analizar secuencias de ADN y estudiar cómo las variaciones genéticas pueden influir en la actividad de los genes. Su utilidad se relaciona con investigaciones que buscan comprender mejor los mecanismos biológicos asociados con enfermedades y otras características de los organismos.

El paquete también incluye WeatherNext, una familia de modelos de inteligencia artificial orientados a las previsiones meteorológicas. Estos sistemas pueden contribuir al estudio de la evolución de las condiciones atmosféricas y ayudar a los científicos a evaluar posibles escenarios relacionados con fenómenos meteorológicos.

Este modelo se basa en Evoformer, una arquitectura de aprendizaje profundo que ha sido clave para el éxito del modelo anterior. (Google DeepMind)
AlphaFold 3 será uno de los modelos de IA que Google de acceso a investigadores europeos. (Google DeepMind)

A ellos se suman AlphaEvolve, un agente de IA diseñado para desarrollar y optimizar algoritmos, y AlphaEarth Foundations, que utiliza información geoespacial y datos satelitales para representar y analizar características de la superficie terrestre. Estas herramientas amplían las posibilidades de aplicar inteligencia artificial a problemas que requieren procesar grandes cantidades de información científica.

Google destinará recursos de computación a la investigación europea

Además del acceso a los modelos, Google proporcionará 3 millones de dólares en créditos de computación. Este recurso permitirá a los equipos seleccionados utilizar infraestructura de Google Cloud para ejecutar sus proyectos.

La capacidad de cálculo es un componente importante de la investigación con inteligencia artificial, ya que algunos modelos requieren procesar grandes volúmenes de datos y realizar operaciones complejas. Para determinados grupos científicos, disponer de estos recursos puede reducir las limitaciones técnicas y económicas que dificultan el desarrollo de experimentos.

Google señaló que la iniciativa busca acelerar la innovación y reforzar la competitividad científica europea. La compañía pretende que los investigadores puedan abordar problemas complejos con herramientas que, de otro modo, podrían resultar difíciles de incorporar a sus proyectos.

Google dará acceso a sus recursos de computación a los investigadores que necesiten procesar un alto volumen de datos. REUTERS/Annegret Hilse//File Photo
Google dará acceso a sus recursos de computación a los investigadores que necesiten procesar un alto volumen de datos. REUTERS/Annegret Hilse//File Photo

Qué es RAISE y por qué importa para Europa

RAISE es una iniciativa de la Comisión Europea concebida como un instituto virtual para reunir recursos y facilitar la colaboración entre científicos y centros de investigación. Su objetivo es impulsar tanto el desarrollo de nuevas tecnologías de inteligencia artificial como su aplicación para resolver problemas científicos.

El programa forma parte de la estrategia europea para incorporar la IA a la investigación y reducir la fragmentación de los recursos disponibles entre instituciones y países. Su fase piloto se financia mediante el programa europeo Horizonte Europa, con fondos destinados a promover redes de excelencia y proyectos científicos vinculados con esta tecnología.

La iniciativa de Google llega en un momento en que la inteligencia artificial gana presencia en disciplinas que van desde las ciencias de la vida hasta las matemáticas y las ciencias de la Tierra. Sin embargo, el acceso a estos modelos no garantiza por sí solo nuevos descubrimientos: sus resultados deben evaluarse mediante métodos científicos, datos fiables y validaciones independientes.

Con este acuerdo, Google busca facilitar que investigadores europeos utilicen herramientas avanzadas para acelerar sus trabajos. El impacto dependerá de los proyectos que desarrollen los beneficiarios y de su capacidad para convertir las predicciones y los análisis generados por IA en resultados científicos verificables.

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