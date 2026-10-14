Tecno

Cómo instalar el kit mini de Starlink para tener internet satelital de Elon Musk en un viaje

La instalación incluye descargar la aplicación, conectar el cable de 15 metros, elegir la red WiFi y ajustar la orientación de la antena si el sistema lo indica

Una antena rectangular en el suelo, dos personas junto a una fogata y una furgoneta iluminada en un paisaje montañoso al anochecer
Esta alternativa de Starlink es útil para evitar quedar incomunicado en montañas. ((Foto: Starlink)
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Viajar con el kit mini de Starlink, el internet satelital de Elon Musk, permite crear una conexión WiFi desde un sitio con acceso a energía y una vista libre hacia el cielo. La instalación no requiere una configuración extensa, aunque se debe preparar el dispositivo antes de salir y elegir bien el punto donde vas a ubicar la antena.

Para ponerlo en funcionamiento los usuarios deben seguir una secuencia de pasos: descargar la aplicación, revisar el lugar de montaje, conectar la alimentación, acceder a la red WiFi y corregir la orientación si la aplicación lo solicita.

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El kit incluye la antena con WiFi integrado, un pie, un adaptador para tubo, un soporte plano, un cable de alimentación de corriente continua de 15 metros y una fuente de alimentación.

Este dispositivo ya está disponible en algunos países de Latinoamérica, como Colombia, El Salvador, Guatemala y Panamá. (Starlink)
La antena del Starlink Mini incorpora el sistema WiFi, así que no requiere un router adicional para conectar teléfonos, computadoras y tabletas. (Foto: Starlink)

Qué verificar antes de instalar el kit mini de Starlink

Antes de emprender el viaje, hay que llevar todos los componentes del kit mini de Starlink. La antena incorpora WiFi, así que no hace falta sumar un router externo para conectarte desde el teléfono, la computadora o la tableta. El pie incluido es útil para una colocación temporal sobre una superficie estable.

Asimismo, se puede optar por el adaptador de tubo o el soporte plano si se necesita fijar el dispositivo a otra estructura. Estas alternativas requieren una instalación más firme y, en el caso del soporte plano, los sujetadores no vienen incluidos.

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Cómo preparar el celular antes de conectar la antena de Starlink

El primer paso consiste en descargar la aplicación Starlink en el celular. La guía de instalación indica que se puede escanear el código QR del dispositivo para iniciar el proceso. Tener la aplicación instalada antes de llegar al destino evita depender de una conexión previa para completar ese paso.

A través de la app, los usuarios pueden recibir información sobre el servicio. (Starlink)
Antes de instalar la antena, la aplicación de Starlink permite comprobar si hay árboles, techos u otros obstáculos que puedan afectar la señal. (Foto: Starlink)

La aplicación cumple una función central durante la puesta en marcha. Desde allí puedes verificar el estado de la conexión, modificar ajustes y recibir avisos sobre la orientación de la antena. Incluye una herramienta para detectar obstrucciones, que ayuda a decidir dónde ubicar el dispositivo antes de conectarlo.

Dónde ubicar la antena de Starlink

Se debe buscar un lugar con una vista despejada del cielo. La antena necesita mantener contacto con los satélites que pasan sobre la ubicación. Ramas, techos, postes y otras estructuras que se interpongan en esa trayectoria pueden provocar cortes o una señal inestable.

Un hombre sentado junto a una mesa con una computadora portátil, una antena blanca en el suelo y un vehículo iluminado en la noche
El soporte incluido facilita una instalación temporal sobre una superficie estable durante una estadía o una parada de viaje. (Foto: Starlink)

Es clave abrir la función de detección de obstrucciones en la aplicación y revisar el espacio antes de instalar el dispositivo. Si desde el suelo no hay un campo visual suficiente, la guía sugiere evaluar un punto más elevado, como un techo, un poste o una pared.

Cómo conectar la antena Starlink Mini a la energía

Hay que levantar el pie de la antena y conectar uno de los extremos del cable suministrado al Starlink Mini. El enchufe debe entrar por completo: su cara tiene que quedar al ras de la superficie del dispositivo. Una conexión incompleta puede impedir que la antena reciba energía o afecte el servicio.

Una persona sonriente sostiene un smartphone negro con el logo blanco de Starlink. Una antena parabólica y montañas se ven al atardecer.
Hay que buscar la red de Starlink en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después hay que llevar el otro extremo del cable hacia la fuente de alimentación y conectarlo a un tomacorriente. El cable mide 15 metros, una extensión que puede dar margen para separar la antena de la zona donde se aloja la persona y buscar un espacio con menos obstáculos.

De qué forma conectarse al WiFi de Starlink

Una vez que la antena recibe energía, hay que abrir la configuración de WiFi del teléfono, computadora o tableta. Buscar la red identificada como STARLINK y conectarse desde allí.

Si no hay internet, hay que revisar las alertas de la aplicación, que pueden informar sobre interrupciones, problemas de alimentación u obstrucciones. La luz de estado ubicada en la parte posterior del dispositivo sirve como referencia: un parpadeo lento indica que está encendido.

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