Starlink en el celular: cómo funciona la tecnología que permite a los teléfonos acceder a internet satelital

Starlink brinda acceso a internet satelital en varios teléfonos Android y modelos de iPhone gracias a una alianza con la operadora T-Mobile.
Así, si te encuentras en una zona remota sin cobertura móvil, tu celular puede conectarse a la red satelital para que sigas teniendo llamadas, mensajes de texto y acceso a ciertas aplicaciones.
Cómo funciona esta tecnología
La tecnología que permite a los teléfonos acceder a internet satelital combina la infraestructura de redes satelitales, como la de Starlink, con la compatibilidad de los dispositivos móviles a través de acuerdos con operadores como T-Mobile.
Cuando un usuario se encuentra en un área sin cobertura de red móvil convencional, el teléfono detecta y se conecta automáticamente a la señal satelital.
Esta conexión utiliza antenas avanzadas en los satélites de órbita baja, que envían y reciben datos directamente desde el dispositivo. De este modo, el usuario puede realizar llamadas, enviar mensajes de texto y utilizar aplicaciones optimizadas, incluso en lugares alejados de torres de telecomunicaciones.
La gestión eficiente del ancho de banda y la priorización de funciones esenciales aseguran una experiencia estable, aunque la velocidad sea menor que la de una red terrestre.
Qué aplicaciones son compatibles con Starlink en celulares
Las aplicaciones móviles que son compatibles con Starlink en celulares son:
- AccuWeather
- AllTrails
- CalTopo
- Google Find Hub
- Google Maps
- Mensajes de Google (con Gemini)
- Google Personal Safety
- Messenger
- Overwatch x Rescue SOS
- Samsung Weather
- T-Life
- X
- Correo de Yahoo
Qué celulares son compatibles con el internet satelital de Starlink
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9a
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro Fold
- Google Pixel 10
- Google Pixel 10 Pro
- Google Pixel 10 Pro XL
- Google Pixel 10 Fold
- moto g 5G 2026
- moto g play 2026
- moto edge 2025
- moto g 5G 2025
- moto g 2024
- moto g power 5G 2025
- moto razr 2024
- moto razr+ 2024
- moto razr 2025
- moto razr+ 2025
- moto razr ultra 2025
- moto edge 2024
- moto edge 2022
- moto g stylus 2024
- Samsung Galaxy A14
- Samsung Galaxy A15 5G
- Samsung Galaxy A16 5G SE
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Samsung Galaxy A17 5G SE
- Samsung Galaxy A25 SE
- Samsung Galaxy A26 SE
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A36 SE
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A56 5G SE
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy S21+
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy XCover6 Pro
- Samsung Galaxy XCover7 Pro
- Samsung Galaxy Z Flip3
- Samsung Galaxy Z Flip4
- Samsung Galaxy Z Flip5
- Samsung Galaxy Z Flip6
- Samsung Galaxy Z Flip7
- Samsung Galaxy Z Fold3
- Samsung Galaxy Z Fold4
- Samsung Galaxy Z Fold5
- Samsung Galaxy Z Fold6
- Samsung Galaxy Z Fold7
- T-Mobile REVVL 7
- REVVL 7 Pro de T-Mobile
- T-Mobile REVVL 8
- REVVL 8 Pro de T-Mobile
Cómo acceder a Starlink desde el celular
Para utilizar Starlink en el celular, es necesario tener presente que el servicio está disponible en varios planes de T-Mobile. Si no eres cliente de ese operador, puedes activar una eSIM compatible.
Cuando te encuentres en un área sin cobertura móvil convencional o sin acceso a roaming, tu dispositivo, si es compatible con tecnología satelital, se conectará automáticamente a la red T-Satellite.
No es posible elegir manualmente esta red si existen otras opciones de conexión celular activas. Al establecerse la conexión, en la pantalla aparecerá la leyenda “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink” en la parte superior izquierda. Es importante considerar que el envío y la recepción de mensajes pueden presentar cierta demora, ya que dependen de la cobertura y las condiciones de la conexión satelital.
Como los satélites están en constante movimiento, el dispositivo cambiará automáticamente de uno a otro, pero los mensajes se enviarán en cuanto haya disponibilidad de señal. Actualmente, el servicio abarca el territorio continental de Estados Unidos, además de Puerto Rico y algunas áreas del sur de Alaska.