Starlink en el celular: cómo funciona la tecnología que permite a los teléfonos acceder a internet satelital

La conexión satelital de Starlink permite a los usuarios enviar mensajes y realizar llamadas incluso en zonas sin cobertura móvil convencional. (Fotocomposición: Infobae)

Starlink brinda acceso a internet satelital en varios teléfonos Android y modelos de iPhone gracias a una alianza con la operadora T-Mobile.

Así, si te encuentras en una zona remota sin cobertura móvil, tu celular puede conectarse a la red satelital para que sigas teniendo llamadas, mensajes de texto y acceso a ciertas aplicaciones.

Cómo funciona esta tecnología

La tecnología que permite a los teléfonos acceder a internet satelital combina la infraestructura de redes satelitales, como la de Starlink, con la compatibilidad de los dispositivos móviles a través de acuerdos con operadores como T-Mobile.

Mediante una alianza con T-Mobile, Starlink integra la red satelital directamente en dispositivos móviles compatibles. (Starlink)

Cuando un usuario se encuentra en un área sin cobertura de red móvil convencional, el teléfono detecta y se conecta automáticamente a la señal satelital.

Esta conexión utiliza antenas avanzadas en los satélites de órbita baja, que envían y reciben datos directamente desde el dispositivo. De este modo, el usuario puede realizar llamadas, enviar mensajes de texto y utilizar aplicaciones optimizadas, incluso en lugares alejados de torres de telecomunicaciones.

La gestión eficiente del ancho de banda y la priorización de funciones esenciales aseguran una experiencia estable, aunque la velocidad sea menor que la de una red terrestre.

Al conectarse a la red T-Satellite, los teléfonos muestran la leyenda “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink” en la pantalla. (Fotocomposición: Infobae)

Qué aplicaciones son compatibles con Starlink en celulares

Las aplicaciones móviles que son compatibles con Starlink en celulares son:

AccuWeather

AllTrails

CalTopo

Google Find Hub

Google Maps

Mensajes de Google (con Gemini)

Google Personal Safety

Messenger

Overwatch x Rescue SOS

Samsung Weather

T-Life

WhatsApp

X

El servicio de internet satelital de Starlink está disponible para distintos planes de T-Mobile y mediante eSIM compatibles. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Correo de Yahoo

Qué celulares son compatibles con el internet satelital de Starlink

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

El cambio automático entre satélites permite mantener la comunicación aun cuando estos se desplazan en órbita. (Apple)

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

Google Pixel 9

Google Pixel 9a

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 10

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Fold

moto g 5G 2026

moto g play 2026

Aunque la velocidad es menor que en redes móviles tradicionales, la tecnología prioriza funciones esenciales como llamadas y mensajes. REUTERS/Bhawika Chhabra//File Photo/File Photo

moto edge 2025

moto g 5G 2025

moto g 2024

moto g power 5G 2025

moto razr 2024

moto razr+ 2024

moto razr 2025

moto razr+ 2025

moto razr ultra 2025

moto edge 2024

moto edge 2022

moto g stylus 2024

Samsung Galaxy A14

El servicio cubre el territorio continental de Estados Unidos, Puerto Rico y zonas del sur de Alaska. REUTERS/Kim Hong-Ji

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A16 5G SE

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G SE

Samsung Galaxy A25 SE

Samsung Galaxy A26 SE

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A36 SE

Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A56 5G SE

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

La conexión satelital se activa solo si no hay otras redes celulares disponibles en la zona donde se encuentra el usuario. (Samsung)

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy XCover6 Pro

Samsung Galaxy XCover7 Pro

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Flip7

Los mensajes enviados a través de la red satelital pueden experimentar demoras, dependiendo de la cobertura y las condiciones atmosféricas. REUTERS/Kim Hong-Ji

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Fold7

T-Mobile REVVL 7

REVVL 7 Pro de T-Mobile

T-Mobile REVVL 8

REVVL 8 Pro de T-Mobile

Cómo acceder a Starlink desde el celular

Para utilizar Starlink en el celular, es necesario tener presente que el servicio está disponible en varios planes de T-Mobile. Si no eres cliente de ese operador, puedes activar una eSIM compatible.

El acceso a internet satelital desde el móvil requiere que el dispositivo sea compatible y esté configurado con una eSIM autorizada por T-Mobile. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando te encuentres en un área sin cobertura móvil convencional o sin acceso a roaming, tu dispositivo, si es compatible con tecnología satelital, se conectará automáticamente a la red T-Satellite.

No es posible elegir manualmente esta red si existen otras opciones de conexión celular activas. Al establecerse la conexión, en la pantalla aparecerá la leyenda “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink” en la parte superior izquierda. Es importante considerar que el envío y la recepción de mensajes pueden presentar cierta demora, ya que dependen de la cobertura y las condiciones de la conexión satelital.

Como los satélites están en constante movimiento, el dispositivo cambiará automáticamente de uno a otro, pero los mensajes se enviarán en cuanto haya disponibilidad de señal. Actualmente, el servicio abarca el territorio continental de Estados Unidos, además de Puerto Rico y algunas áreas del sur de Alaska.