Starlink en el celular: cómo funciona la tecnología que permite a los teléfonos acceder a internet satelital

Si un usuario está en una zona donde no hay cobertura de red móvil tradicional, el teléfono identifica la ausencia de señal y se conecta de forma automática a la red satelital

La conexión satelital de Starlink
La conexión satelital de Starlink permite a los usuarios enviar mensajes y realizar llamadas incluso en zonas sin cobertura móvil convencional. (Fotocomposición: Infobae)

Starlink brinda acceso a internet satelital en varios teléfonos Android y modelos de iPhone gracias a una alianza con la operadora T-Mobile.

Así, si te encuentras en una zona remota sin cobertura móvil, tu celular puede conectarse a la red satelital para que sigas teniendo llamadas, mensajes de texto y acceso a ciertas aplicaciones.

Cómo funciona esta tecnología

La tecnología que permite a los teléfonos acceder a internet satelital combina la infraestructura de redes satelitales, como la de Starlink, con la compatibilidad de los dispositivos móviles a través de acuerdos con operadores como T-Mobile.

Mediante una alianza con T-Mobile,
Mediante una alianza con T-Mobile, Starlink integra la red satelital directamente en dispositivos móviles compatibles. (Starlink)

Cuando un usuario se encuentra en un área sin cobertura de red móvil convencional, el teléfono detecta y se conecta automáticamente a la señal satelital.

Esta conexión utiliza antenas avanzadas en los satélites de órbita baja, que envían y reciben datos directamente desde el dispositivo. De este modo, el usuario puede realizar llamadas, enviar mensajes de texto y utilizar aplicaciones optimizadas, incluso en lugares alejados de torres de telecomunicaciones.

La gestión eficiente del ancho de banda y la priorización de funciones esenciales aseguran una experiencia estable, aunque la velocidad sea menor que la de una red terrestre.

Al conectarse a la red
Al conectarse a la red T-Satellite, los teléfonos muestran la leyenda “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink” en la pantalla. (Fotocomposición: Infobae)

Qué aplicaciones son compatibles con Starlink en celulares

Las aplicaciones móviles que son compatibles con Starlink en celulares son:

  • AccuWeather
  • AllTrails
  • CalTopo
  • Google Find Hub
  • Google Maps
  • Mensajes de Google (con Gemini)
  • Google Personal Safety
  • Messenger
  • Overwatch x Rescue SOS
  • Samsung Weather
  • T-Life
  • WhatsApp
  • X
El servicio de internet satelital
El servicio de internet satelital de Starlink está disponible para distintos planes de T-Mobile y mediante eSIM compatibles. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  • Correo de Yahoo

Qué celulares son compatibles con el internet satelital de Starlink

  • iPhone 13
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
El cambio automático entre satélites
El cambio automático entre satélites permite mantener la comunicación aun cuando estos se desplazan en órbita. (Apple)
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16e
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • Google Pixel 9
  • Google Pixel 9a
  • Google Pixel 9 Pro
  • Google Pixel 9 Pro XL
  • Google Pixel 9 Pro Fold
  • Google Pixel 10
  • Google Pixel 10 Pro
  • Google Pixel 10 Pro XL
  • Google Pixel 10 Fold
  • moto g 5G 2026
  • moto g play 2026
Aunque la velocidad es menor
Aunque la velocidad es menor que en redes móviles tradicionales, la tecnología prioriza funciones esenciales como llamadas y mensajes. REUTERS/Bhawika Chhabra//File Photo/File Photo
  • moto edge 2025
  • moto g 5G 2025
  • moto g 2024
  • moto g power 5G 2025
  • moto razr 2024
  • moto razr+ 2024
  • moto razr 2025
  • moto razr+ 2025
  • moto razr ultra 2025
  • moto edge 2024
  • moto edge 2022
  • moto g stylus 2024
  • Samsung Galaxy A14
El servicio cubre el territorio
El servicio cubre el territorio continental de Estados Unidos, Puerto Rico y zonas del sur de Alaska. REUTERS/Kim Hong-Ji
  • Samsung Galaxy A15 5G
  • Samsung Galaxy A16 5G SE
  • Samsung Galaxy A16 5G
  • Samsung Galaxy A17 5G
  • Samsung Galaxy A17 5G SE
  • Samsung Galaxy A25 SE
  • Samsung Galaxy A26 SE
  • Samsung Galaxy A35
  • Samsung Galaxy A36 SE
  • Samsung Galaxy A36 5G
  • Samsung Galaxy A53
  • Samsung Galaxy A54
  • Samsung Galaxy A56 5G SE
  • Samsung Galaxy S21
  • Samsung Galaxy S21+
La conexión satelital se activa
La conexión satelital se activa solo si no hay otras redes celulares disponibles en la zona donde se encuentra el usuario. (Samsung)
  • Samsung Galaxy S21 Ultra
  • Samsung Galaxy S21 FE
  • Samsung Galaxy S22
  • Samsung Galaxy S22+
  • Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Samsung Galaxy S23
  • Samsung Galaxy S23+
  • Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Samsung Galaxy S23 FE
  • Samsung Galaxy S24
  • Samsung Galaxy S24+
  • Samsung Galaxy S24 Ultra
  • Samsung Galaxy S24 FE
  • Samsung Galaxy S25
  • Samsung Galaxy S25+
  • Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Samsung Galaxy S25 Edge
  • Samsung Galaxy S25 FE
  • Samsung Galaxy XCover6 Pro
  • Samsung Galaxy XCover7 Pro
  • Samsung Galaxy Z Flip3
  • Samsung Galaxy Z Flip4
  • Samsung Galaxy Z Flip5
  • Samsung Galaxy Z Flip6
  • Samsung Galaxy Z Flip7
Los mensajes enviados a través
Los mensajes enviados a través de la red satelital pueden experimentar demoras, dependiendo de la cobertura y las condiciones atmosféricas. REUTERS/Kim Hong-Ji
  • Samsung Galaxy Z Fold3
  • Samsung Galaxy Z Fold4
  • Samsung Galaxy Z Fold5
  • Samsung Galaxy Z Fold6
  • Samsung Galaxy Z Fold7
  • T-Mobile REVVL 7
  • REVVL 7 Pro de T-Mobile
  • T-Mobile REVVL 8
  • REVVL 8 Pro de T-Mobile

Cómo acceder a Starlink desde el celular

Para utilizar Starlink en el celular, es necesario tener presente que el servicio está disponible en varios planes de T-Mobile. Si no eres cliente de ese operador, puedes activar una eSIM compatible.

El acceso a internet satelital
El acceso a internet satelital desde el móvil requiere que el dispositivo sea compatible y esté configurado con una eSIM autorizada por T-Mobile. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando te encuentres en un área sin cobertura móvil convencional o sin acceso a roaming, tu dispositivo, si es compatible con tecnología satelital, se conectará automáticamente a la red T-Satellite.

No es posible elegir manualmente esta red si existen otras opciones de conexión celular activas. Al establecerse la conexión, en la pantalla aparecerá la leyenda “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink” en la parte superior izquierda. Es importante considerar que el envío y la recepción de mensajes pueden presentar cierta demora, ya que dependen de la cobertura y las condiciones de la conexión satelital.

Como los satélites están en constante movimiento, el dispositivo cambiará automáticamente de uno a otro, pero los mensajes se enviarán en cuanto haya disponibilidad de señal. Actualmente, el servicio abarca el territorio continental de Estados Unidos, además de Puerto Rico y algunas áreas del sur de Alaska.

