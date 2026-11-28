El Monumento a los Ocho Estudiantes de Medicina, ubicado en La Punta, La Habana, recuerda a los jóvenes fusilados el 27 de noviembre de 1871 tras un proceso militar sin garantías. (Infobae Cuba/Cortesía EcuRed)

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El 27 de noviembre de 1871, ocho estudiantes de Medicina fueron fusilados en La Habana tras un proceso militar sin garantías, basado en una acusación que nunca logró probarse. Tenían entre 16 y 21 años y cursaban el primer año de la carrera en la entonces Real Universidad de La Habana.

El episodio ocurrió durante la Guerra de los Diez Años, iniciada en 1868 contra el dominio español. La insurrección independentista había extendido la tensión política en la isla, mientras las autoridades coloniales y el Cuerpo de Voluntarios español endurecían su respuesta frente a cualquier expresión que interpretaran como desafío al poder de la metrópoli.

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Una acusación surgida en el Cementerio de Espada

El origen inmediato del caso estuvo en una tarde de noviembre. Un grupo de alumnos esperaba una clase de Anatomía junto al Cementerio de Espada, cerca del anfiteatro donde recibían formación. Algunos jóvenes jugaron con un carro destinado al traslado de cadáveres y uno de ellos tomó una flor del lugar.

Poco después, el celador del cementerio denunció que los estudiantes habían dañado el nicho de Gonzalo Castañón, periodista español y referente del integrismo, una corriente que defendía la permanencia de Cuba bajo soberanía española. La denuncia sostuvo que el cristal que protegía la tumba había sido rayado y que se había cometido una profanación.

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La acusación adquirió una dimensión política. Castañón había dirigido La Voz de Cuba, un periódico que respaldaba posiciones hostiles al independentismo cubano. Su muerte en Cayo Hueso, en 1870, había provocado una fuerte reacción entre los sectores españoles más radicalizados de La Habana.

El gobernador político, Dionisio López Roberts, ordenó la detención de 45 estudiantes del primer curso de Medicina. Varios testimonios posteriores indicaron que no existían pruebas de que los jóvenes hubieran profanado la tumba ni de que hubieran causado daños en el cementerio.

Una pintura en homenaje a los ocho estudiantes de Medicina fusilados en 1871 recupera la memoria de uno de los episodios más recordados de la represión colonial española en Cuba.

Dos consejos de guerra en menos de 24 horas

El primer consejo de guerra se celebró el 26 de noviembre. El defensor de oficio, el capitán español Federico Capdevila, sostuvo que los acusados eran inocentes. El tribunal no impuso penas de muerte, una decisión que generó rechazo entre miembros del Cuerpo de Voluntarios concentrados cerca de la cárcel.

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Bajo esa presión, las autoridades convocaron un segundo consejo de guerra. Ocho alumnos fueron condenados a muerte, mientras otros recibieron penas de prisión. La elección de los ejecutados tuvo un componente arbitrario: cuatro habían jugado con el carro del cementerio, otro había arrancado una flor y tres fueron seleccionados sin que se acreditara su participación en delito alguno.

Los condenados fueron Alonso Álvarez de la Campa, Anacleto Bermúdez, Eladio González, Ángel Laborde, José de Marcos, Juan Pascual Rodríguez, Carlos Verdugo y Carlos de la Torre. La tarde del 27 de noviembre los llevaron a la explanada de La Punta, frente al litoral habanero, donde fueron fusilados.

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Ahora Cuba enfrenta una situación de vulneración de derechos humanos de los presos políticos quienes no poseen garantías.

La ejecución de los estudiantes expuso hasta dónde podía llegar un aparato colonial sin controles judiciales efectivos. En la Cuba actual, organismos de derechos humanos continúan alertando sobre detenciones por motivos políticos, restricciones a la libertad de expresión y dificultades para el ejercicio de la protesta pacífica. Amnistía Internacional pidió este mes la liberación de los presos de conciencia Félix Navarro y Saylí Navarro. La comparación debe limitarse a los derechos en discusión, sin borrar las diferencias entre la dominación colonial del siglo XIX y el contexto político contemporáneo