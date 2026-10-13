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Bumble no pudo ofrecer más amor: acordó venderse por USD 1.300 millones tras años de caída de usuarios

La empresa detrás de la aplicación de citas pasará a ser privada y tendrá a dos hombres en la dirección, Ravi Gupta y John Hegeman

Ithaca Holdings comprará Bumble mediante una operación en efectivo valuada en USD 1.300 millones. REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo
Ithaca Holdings comprará Bumble mediante una operación en efectivo valuada en USD 1.300 millones. REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo
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Bumble será adquirida por Ithaca Holdings en una transacción totalmente en efectivo que valora a la empresa de aplicaciones de citas en USD 1.300 millones. Cuando la operación se complete, sus acciones dejarán de cotizar públicamente y la compañía pasará a operar como una empresa privada bajo el control de Ithaca.

Los accionistas de Bumble recibirán USD 6,05 por cada acción de Clase A. El precio representa una prima de aproximadamente 138% frente al valor de cierre de la acción el 9 de octubre de 2026: en otras palabras, Ithaca ofreció pagar 138% más que el precio que tenían los títulos antes de que se conociera la posible venta.

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La oferta también equivale a una prima cercana al 119% respecto del precio promedio ponderado por volumen de las acciones durante los 30 días previos al 9 de octubre de 2026. El acuerdo fue anunciado el 13 de octubre de 2026.

Captura de pantalla de una publicación en red social con el retrato de una mujer, el logotipo de Bumble y el texto Going Private
Whitney Wolfe Herd continuará vinculada a la empresa y colaborará con la nueva conducción. (Instagram)

Qué pasará con Bumble tras la compra

Una vez que se cierre la transacción, Bumble dejará de ser una empresa cotizante y sus acciones no podrán negociarse de forma pública. La compañía mantendrá sus oficinas en Londres, Austin y Nueva York, y se espera que conserve su sede en Austin, Texas.

Los codirectores ejecutivos de Ithaca Holdings, Ravi Gupta y John Hegeman, asumirán esos mismos cargos en Bumble.

La fundadora y directora ejecutiva de la empresa, Whitney Wolfe Herd, seguirá involucrada activamente en la compañía y trabajará con los nuevos directivos.

El Comité Especial independiente del Consejo de Administración de Bumble recomendó aprobar la operación tras evaluar distintas alternativas estratégicas.

Bumble reúne las plataformas Bumble, Badoo y BFF, y fue fundada en 2014. REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo
Bumble reúne las plataformas Bumble, Badoo y BFF, y fue fundada en 2014. REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo

El Consejo aprobó la transacción por unanimidad, con la excepción de Wolfe Herd, quien se abstuvo de participar en las deliberaciones y la votación. Las filiales de Blackstone y la fundadora ya aprobaron la compra mediante consentimiento por escrito.

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“Estoy profundamente agradecida a todo el equipo de Bumble, cuya dedicación y convicción en nuestra misión han hecho de esta empresa lo que es hoy. En Ithaca, hemos encontrado un socio que comparte nuestra visión, cree en nuestra misión de priorizar a las mujeres y está comprometido a invertir en el futuro de Bumble. Agradezco al Comité Especial su minucioso trabajo y me complace respaldar esta transacción según la recomendación del Consejo”, afirmó Whitney Wolfe Herd.

“La tecnología debe estar al servicio de nuestra fuente más profunda de plenitud: la conexión humana. Esta inversión es una apuesta por el futuro de la humanidad. Las personas y las sociedades siempre necesitarán conexión, relaciones, amor y familia, y nos entusiasma continuar el legado de Bumble y compartir su misión con la próxima generación de usuarios”, añadieron Ravi Gupta y John Hegeman.

La venta se produce después de que la empresa alcanzara una valoración de USD 14.000 millones al debutar en bolsa en 2021. REUTERS/Andrew Kelly
La venta se produce después de que la empresa alcanzara una valoración de USD 14.000 millones al debutar en bolsa en 2021. REUTERS/Andrew Kelly

Bumble es la empresa matriz de Bumble, Badoo y BFF. La plataforma fue fundada en 2014 y fue una de las primeras aplicaciones de citas diseñadas pensando en las mujeres.

Según Bloomberg, la venta representa un cambio para Bumble, que alcanzó una valoración de USD 14.000 millones cuando salió a bolsa en 2021. Las acciones de Bumble llegaron a subir hasta 57% y alcanzaron USD 5,98 en Nueva York tras conocerse el acuerdo.

Qué cambiará para los usuarios

Por el momento, no se conoce si la compra de Bumble por Ithaca Holdings implicará cambios en el funcionamiento de la aplicación, sus herramientas o la experiencia de sus usuarios.

Por ahora, no se anunciaron cambios concretos en las funciones de la aplicación para los usuarios, aunque desde agosto de 2026 los hombres también pueden iniciar una conversación. REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo
Por ahora, no se anunciaron cambios concretos en las funciones de la aplicación para los usuarios, aunque desde agosto de 2026 los hombres también pueden iniciar una conversación. REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo

El anuncio de la operación se centró en el futuro corporativo de la empresa: Bumble dejará de cotizar en bolsa y pasará a ser una compañía privada, mientras Ravi Gupta y John Hegeman asumirán como codirectores ejecutivos.

La plataforma ya había introducido cambios recientes en su dinámica. Bumble fue creada bajo la premisa de que las mujeres debían dar el primer paso en las conversaciones de citas.

Sin embargo, en agosto de 2026 la empresa abandonó ese modelo como parte de una estrategia para impulsar la participación de los usuarios. Desde entonces, los hombres también pueden iniciar el contacto en la aplicación.

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