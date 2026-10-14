Un robot humanoide toca la campana de cierre del Nasdaq por primera vez en la historia

Taku es un robot semihumanoide para uso comercial creado por Dyna Robotics. Su denominación proviene de takumi, una palabra japonesa que alude a un maestro artesano. (Instagram: CNBC TV)

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El robot humanoide Taku de Dyna Robotics tocó la campana de cierre en el Nasdaq MarketSite, en Times Square, Nueva York el martes 13 de octubre de 2026.

El acto marcó la conclusión de Robotics Founders Forum de RoboStrategy, un evento que destaca el auge de la inteligencia artificial física y la robótica en Wall Street.

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Fue la primera vez que un robot humanoide participó en una ceremonia de cierre de Nasdaq.

Tocar la campana es una ceremonia honorífica con la que esta bolsa de valores conmemora ofertas públicas iniciales (OPV), fusiones, aniversarios o logros de impacto económico y social.

Taku, el robot humanoide de Dyna Robotics, protagonizó el toque de campana de cierre en el Nasdaq MarketSite de Times Square, Nueva York. (Dyna Robotics)

Cómo es Taku

Taku es un robot semihumanoide de grado comercial desarrollado por Dyna Robotics. Su nombre se inspira en el término japonés takumi, que significa “maestro artesano”.

A diferencia de otros robots humanoides pensados para el entretenimiento, Taku fue diseñado como un “empleado completo”, capaz de automatizar flujos de trabajo largos y complejos en hoteles, restaurantes y lavanderías.

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El robot tiene la estatura de un adulto promedio y un torso superior de forma humana.

Sin embargo, no se desplaza sobre dos piernas: utiliza cuatro ruedas direccionales, una estructura que le aporta estabilidad para ejecutar movimientos precisos sobre los suelos de entornos comerciales.

El nombre del equipo deriva de takumi, un término japonés asociado con la figura del maestro artesano. (Dyna Robotics)

Dyna Robotics optó por una configuración híbrida que combina una base móvil con un torso de aspecto humanoide. Esta arquitectura busca facilitar su operación en espacios de trabajo diseñados para personas, sin depender de una marcha bípeda.

Taku cuenta con dos brazos robóticos de siete grados de libertad cada uno. Sus actuadores planetarios de baja relación, en lugar de los armónicos tradicionales, le permiten alcanzar velocidades y aceleraciones similares a las de un humano.

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Además, su parte inferior puede flexionarse por completo. Esta capacidad le permite agacharse para alcanzar el fondo de una secadora o estirarse para acceder a estantes altos y bajos.

Aunque posee un torso de apariencia humana y una altura similar a la de un adulto, el robot no camina sobre dos piernas. (Dyna Robotics)

El sistema de inteligencia artificial DYNA 2.1 procesa el entorno en tres capas. La primera es un orquestador de lenguaje y visión que monitorea la habitación, recuerda el avance de cada flujo de trabajo y decide qué tarea priorizar. Por ejemplo, puede pausar el doblado de ropa si una lavadora acaba de terminar su ciclo.

La segunda capa, denominada DYNA-2, es un modelo de acción mundial entrenado con millones de horas de video de experiencias humanas y robóticas.

El sistema le permite transferir habilidades físicas con rapidez e interactuar con objetos deformables, como telas y prendas. La tercera capa es un controlador de cuerpo completo, basado en aprendizaje por refuerzo, que ejecuta movimientos a 100 Hz.

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Taku incorpora dos brazos robóticos, cada uno con siete grados de libertad y actuadores planetarios de baja relación. (Dyna Robotics)

Para demostrar sus capacidades, Dyna Robotics publicó un video inédito de una hora de duración en el que Taku operó de forma 100% autónoma en una lavandería industrial.

Durante la prueba, cargó y operó lavadoras y secadoras; dobló, clasificó y apiló toallas; y corrigió fallos sin intervención humana.

Si una toalla caía al suelo o no lograba sujetar un objeto, el robot detectaba el error y lo resolvía, por ejemplo, al devolver la prenda al cesto de ropa sucia.

La compañía también entrena a Taku para tareas logísticas, el corte de vegetales en cocinas comerciales y el reabastecimiento de inventario.

Wang Xingxing, fundador y CEO de Unitree Robotics, definió el “momento ChatGPT” como la etapa en que los robots puedan adaptarse a entornos nuevos y completar la mayoría de las tareas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Qué es el momento ChatGPT de los robots

El “momento ChatGPT” de los robots, según Wang Xingxing, fundador y CEO de Unitree Robotics, será el punto en que las máquinas puedan adaptarse a entornos desconocidos y completar la mayoría de las tareas mediante órdenes de voz o texto.

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El salto dependerá de modelos de visión, lenguaje y acción, capaces de interpretar el entorno, planificar y ejecutar movimientos. Wang sostuvo en agosto de 2026 que este avance podría llegar en dos o tres años, en un escenario optimista, o demorar entre cinco y diez.

El desafío sigue siendo generalizar habilidades y operar con precisión sin reprogramación constante por tarea.