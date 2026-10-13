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WhatsApp permitirá programar mensajes para que se envíen hasta dos semanas después

La programación de mensajes también llegará a los grupos, aunque solo recibirán el envío quienes formen parte de la conversación cuando se programe

WhatsApp tiene una nueva función en los chats.
WhatsApp prepara una nueva función en los chats. (Foto: Meta)
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WhatsApp comenzó a probar una función que permitirá dejar mensajes preparados para que se envíen automáticamente en una fecha y hora determinadas. La herramienta está llegando de forma gradual a un grupo limitado de participantes del programa beta para Android, por lo que todavía no está disponible para todos los usuarios.

La función permitirá programar un envío desde un chat privado o grupal. Además de mensajes de texto, según el reporte de WABetaInfo, se podrán incluir enlaces, fotos y videos, aunque por ahora solo se admite una imagen o un video por mensaje programado.

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El usuario podrá elegir un horario desde 10 minutos después de crear el mensaje hasta un máximo de dos semanas. WhatsApp también incorporaría un apartado dentro de la información del chat para consultar y gestionar los envíos pendientes antes de que lleguen a sus destinatarios.

WhatsApp permitirá programar mensajes hasta con dos semanas de anticipación.
WhatsApp permitirá programar mensajes hasta con dos semanas de anticipación. (WABetaInfo)

Cómo se programará un mensaje

Quienes tengan acceso a la prueba podrán escribir el mensaje en una conversación y mantener pulsado el botón de enviar. La aplicación abrirá una pantalla para seleccionar la fecha y la hora de entrega. Una vez confirmado el envío, el mensaje quedará programado para aparecer en el chat en el momento elegido.

La nueva opción puede servir para preparar con anticipación un saludo de cumpleaños, un recordatorio o un aviso para un grupo. Así, el usuario no tendrá que volver a abrir WhatsApp a la hora prevista para enviar el contenido manualmente.

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Los mensajes programados se podrán revisar desde una sección específica en la información del chat. Desde allí, el usuario podrá ver qué envíos están pendientes y gestionarlos antes de que se envíen. La función todavía está en fase de prueba, por lo que su diseño y disponibilidad podrían cambiar durante el desarrollo.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp prueba nuevas funciones, una de ellas tiene como objetivo poder programar mensajes. (Foto: Meta)

Qué ocurre si el teléfono está desconectado

De acuerdo con la información publicada sobre la beta, el mensaje se enviará a la hora establecida incluso si el dispositivo del remitente no tiene conexión a internet en ese momento. La aplicación también mantendría el cifrado de extremo a extremo, el sistema que protege los mensajes para que solo los participantes de la conversación puedan leer su contenido.

En los grupos hay una condición particular: el mensaje programado se enviará a las personas que formaban parte del chat cuando se dejó preparado. Quienes se incorporen al grupo después de ese momento no recibirán ese mensaje, según el reporte de WABetaInfo.

La función se parece a herramientas disponibles en otras aplicaciones de mensajería, pero su incorporación permitiría hacerlo directamente desde WhatsApp, sin recurrir a aplicaciones externas o automatizaciones del teléfono.

El mensaje programado se enviará al destinatario elegido así la cuenta este sin internet en ese momento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El mensaje programado se enviará al destinatario elegido así la cuenta este sin internet en ese momento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuándo llegará a todos los usuarios

Por ahora, la programación de mensajes se está habilitando para algunos usuarios de WhatsApp beta para Android. La disponibilidad depende de la cuenta y del despliegue gradual de la prueba; instalar una versión beta no garantiza que la opción aparezca de inmediato.

WhatsApp no ha anunciado una fecha para el lanzamiento general ni ha confirmado cuándo estará disponible en iPhone. Las funciones que se prueban en una versión beta pueden llegar más adelante a todos los usuarios, cambiar durante el proceso o no lanzarse en su forma actual.

Mientras continúa la prueba, la herramienta ofrece una nueva forma de organizar conversaciones y preparar envíos con anticipación. Para los usuarios que todavía no tienen acceso, la programación de mensajes no está disponible como función oficial en su cuenta. Será necesario esperar a que WhatsApp amplíe el grupo de prueba o comunique su llegada a una versión estable.

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