Cómo activar el modo Halloween en WhatsApp

La interfaz de WhatsApp se puede adaptar a cualquier celebración. (Foto: WhatsApp)

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Con la llegada de octubre y la celebración de Halloween, los usuarios de WhatsApp pueden adaptar el aspecto de la aplicación con imágenes, colores, fondos y recursos temáticos.

La plataforma no dispone de un botón oficial llamado “modo Halloween”, pero sus herramientas de personalización permiten modificar varios elementos de la cuenta y las conversaciones.

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La alternativa no requiere instalar aplicaciones externas ni descargar versiones modificadas de WhatsApp. Los cambios se pueden realizar desde las opciones habituales de perfil y chats, mientras que algunas funciones basadas en inteligencia artificial dependen de la región, el dispositivo y la versión de la aplicación disponible.

Las funciones de personalización integradas en WhatsApp evitan la necesidad de instalar aplicaciones externas. (Foto: EFE/Ian Langsdon/Archivo)

Qué considerar antes de activar el modo Halloween en WhatsApp

La app no cuenta con una función específica que active una interfaz completa dedicada a Halloween. El denominado modo Halloween consiste en combinar las opciones de personalización disponibles dentro de la aplicación para crear una estética relacionada con la fecha, con calabazas, fantasmas y casas embrujadas.

Antes de iniciar los cambios, conviene actualizar WhatsApp desde la tienda oficial de aplicaciones del teléfono. Las rutas de configuración pueden cambiar entre Android y iPhone, sumado a variar según la versión instalada.

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Cómo cambiar la foto y el nombre del perfil por algo relacionado a Halloween

El primer ajuste puede aplicarse a la imagen de perfil. Para hacerlo, es necesario abrir WhatsApp, ingresar a Configuración y tocar la fotografía o el nombre de la cuenta. Desde allí se puede seleccionar una imagen guardada en la galería, tomar una nueva foto o utilizar un avatar, si esa herramienta está habilitada.

La imagen de perfil en WhatsApp es una de las opciones disponibles para sumar referencias visuales a Halloween. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La foto puede incluir un disfraz, una ilustración de Halloween o un diseño elaborado con herramientas de edición. Es posible modificar el nombre visible de la cuenta con una referencia temporal a la fecha.

Este cambio debe realizarse con precaución en perfiles laborales o familiares, porque los contactos podrán ver la nueva identificación en las conversaciones.

De qué forma colocar fondos de Halloween en las conversaciones

Los fondos de pantalla permiten que cada chat tenga una apariencia distinta. El usuario debe abrir una conversación, acceder a la información o al menú de opciones y buscar la alternativa destinada a cambiar el fondo o el tema. Después podrá elegir una imagen de la galería, ajustar su posición y confirmar la selección.

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Los usuarios pueden elegir imágenes de calabazas, fantasmas o casas embrujadas como fondo de sus conversaciones. (Foto: WhatsApp)

Para una ambientación de Halloween, se pueden usar ilustraciones oscuras con velas, bosques, lunas llenas o figuras de terror. La imagen debería conservar suficiente contraste para facilitar la lectura de los mensajes.

Además, un fondo con muchos detalles puede dificultar la visualización del texto y de los archivos compartidos durante una conversación.

Cómo modificar los colores de los chats

Las versiones recientes de WhatsApp incorporaron temas de chat que permiten ajustar colores y diseños de las conversaciones. Esa opción puede usarse para acercar el aspecto de la interfaz a Halloween, con combinaciones en naranja, violeta, negro o verde oscuro, según las alternativas que muestre cada dispositivo.

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Meta AI permite generar imágenes relacionadas con la festividad. (Foto: Meta)

Para localizarla, hay que ingresar a un chat y revisar el apartado de tema o apariencia de la conversación. En algunos teléfonos, el ajuste se aplica solo al chat seleccionado, mientras que en otros puede elegirse una configuración general. La personalización visual no altera los mensajes, la lista de contactos ni las medidas de seguridad de la cuenta.

Qué utilidad tiene Meta AI en Halloween

Quienes tengan acceso a Meta AI dentro de WhatsApp pueden solicitar una imagen para usar como fondo, ilustración o contenido para enviar a otros contactos. Un pedido como “una calabaza iluminada frente a una casa antigua, estilo ilustración nocturna” puede servir como punto de partida para crear una imagen relacionada con Halloween.

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La inteligencia artificial permite generar temas personalizados para chats y fondos para videollamadas, aunque estas funciones pueden no estar disponibles para todos los usuarios.

Asimismo, conviene evitar el ingreso de datos privados, fotografías de terceros sin autorización o información que permita identificar a menores de edad en las instrucciones enviadas a la herramienta.