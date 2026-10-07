Android tendrá su propia versión de Face ID de iPhone: así sería esa herramienta de seguridad

Google desarrolla la función Face Active Illumination en Android 17 para mejorar el desbloqueo facial de los teléfonos Pixel en entornos con poca luz. (GOOGLE)

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Google trabaja en una función que busca resolver el principal punto débil del desbloqueo facial en los Pixel: la poca luz. Se trata de Face Active Illumination, detectada en el código de la beta 1 de Android 17 QPR3, según Android Authority.

La función aparece dentro de los ajustes de Face Unlock y, aunque todavía está en una fase temprana de desarrollo, apunta a ser la respuesta definitiva de Android a Face ID, el sistema de reconocimiento facial que Apple lanzó hace casi una década.

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Cómo funciona Face Active Illumination de Android

El código de la beta incluye un interruptor general para activar o desactivar la función, además de una escala de brillo con tres niveles ajustables mediante un control deslizante.

También se detectaron permisos específicos para habilitarla en situaciones puntuales: en ambientes oscuros, durante el horario de descanso, al activar el modo No Molestar o mientras se conduce.

La interfaz del sistema se encuentra en una fase temprana de pruebas internas con la mayoría de sus textos ocultos dentro de la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Face Active Illumination es una función en desarrollo dentro de Android 17 que busca mejorar el desbloqueo facial de los Pixel en condiciones de poca luz. Según el código detectado en la beta, ajustaría el brillo de la pantalla para iluminar el rostro del usuario y permitir así una autenticación más confiable durante la noche o en espacios oscuros.

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El reporte de Android Authority precisó que la interfaz de la función todavía está casi vacía y que la mayoría de los textos dentro de la aplicación se encuentran ofuscados, con excepción de la etiqueta correspondiente a No Molestar. Esto confirma que los desarrolladores apenas consiguieron activarla para pruebas internas.

Ni la filtración ni Google especificaron qué pieza de hardware sería responsable de generar esta iluminación. Sin embargo, la presencia de controles deslizantes para regular la intensidad del brillo sugiere que el sistema recurriría a la propia pantalla del teléfono en lugar de un sensor infrarrojo dedicado.

Un usuario con acceso a tecnología infrarroja real, como ocurre con Face ID en el iPhone, no necesitaría ajustar manualmente niveles de brillo, ya que ese tipo de iluminación resulta invisible para el ojo humano. La existencia de estos controles, entonces, apuntaría a evitar que la pantalla encandile al usuario en situaciones de oscuridad total.

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La iniciativa denominada Project Toscana busca igualar la velocidad del sistema Face ID de Apple sin agregar recortes en la pantalla. (Imagen ilustrativa)

Una función más de un nuevo sistema de seguridad de Google

Face Active Illumination podría formar parte de un desarrollo más amplio conocido como Project Toscana, la iniciativa con la que Google busca resolver de manera definitiva el desbloqueo facial en sus dispositivos.

Project Toscana no es el primer intento de la compañía en este terreno. El Pixel 4 incorporó radar e infrarrojos para lograr un reconocimiento facial tridimensional, mientras que el Pixel 7 regresó a un enfoque más simple basado únicamente en la cámara frontal para desbloquear la pantalla.

Una filtración previa había revelado que Project Toscana ya alcanzaba una velocidad de desbloqueo equiparable a la de Face ID en distintas condiciones de iluminación. Para esas pruebas, Google utilizó un Pixel con una cámara perforada y dos Chromebooks equipados con cámaras externas y placas a la vista.

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Esa filtración no detalló qué tecnología emplea Toscana, aunque todo indica que Google seguiría un camino similar al de Apple. Face ID funciona mediante un sistema infrarrojo invisible que no requiere que el usuario decida cuándo activarlo, una experiencia que Google querría replicar sin necesidad de recortar la pantalla para añadir un sensor adicional.

La empresa Google no emitió declaraciones oficiales sobre el desarrollo de Face Active Illumination ni sobre su vinculación con Project Toscana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo esta herramienta soluciona el problema de la luz

Los Pixel actuales ya cuentan con desbloqueo facial y certificación biométrica de Clase 3, el nivel que habilita su uso para proteger pagos y aplicaciones bancarias.

El inconveniente es que ese rendimiento depende en gran medida de la iluminación del entorno: en una habitación con poca luz, el sistema se vuelve prácticamente inútil.

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Face Active Illumination apuntaría a corregir esa falla puntual sin modificar la certificación de seguridad ya existente, al mejorar las condiciones bajo las cuales la cámara puede captar el rostro del usuario.

Por el momento, Google no ofreció información oficial ni sobre Face Active Illumination ni sobre Project Toscana, y no está confirmado que ambos desarrollos estén directamente conectados. Todo indica que la primera función podría funcionar como un paso intermedio mientras la compañía avanza hacia una tecnología más cercana a las prestaciones de Face ID.