Crear un centro de datos con computadoras de escritorio es posible: así funciona el nuevo programa de Nvidia

PAIR distribuye las cargas de trabajo de agentes de inteligencia artificial entre varios equipos conectados a una misma red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nvidia presentó Personal AI Router (PAIR), una herramienta gratuita y de código abierto que conecta computadoras dentro de una misma red doméstica para que trabajen juntas en tareas de inferencia de inteligencia artificial. El anuncio se realizó durante la feria IFA 2026, en Berlín, y busca resolver los cuellos de botella de hardware que surgen cuando se ejecutan agentes de IA de forma local.

A pesar de su nombre, PAIR no es un enrutador físico. Se trata de un software que detecta los equipos compatibles conectados a la misma red, establece una conexión entre ellos y distribuye las cargas de trabajo de los agentes de inteligencia artificial entre los distintos dispositivos disponibles.

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Cómo reparte las tareas entre los equipos

El sistema funciona como un proxy virtual entre el agente de IA y el modelo de lenguaje que ejecuta las tareas. Cuando un agente genera múltiples solicitudes de subagentes de forma simultánea, PAIR interviene para repartir esas cargas entre los distintos nodos de la red en lugar de que todo el procesamiento recaiga sobre una sola tarjeta gráfica.

Nvidia presentó Personal AI Router durante la feria IFA 2026, en Berlín. (NVIDIA)

La herramienta no reemplaza ni modifica los modelos de inferencia que ya usan los usuarios a través de aplicaciones como Ollama y LM Studio. PAIR opera en segundo plano, sin alterar la forma en que el usuario interactúa con sus herramientas habituales, sin requerir cambios en los agentes, subagentes ni en las plataformas donde estos se ejecutan.

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Seth Schneider, gerente de producto de Nvidia, describió durante una presentación a medios el caso de un hogar con varios equipos potentes sin uso pleno: una laptop RTX Spark y una computadora de escritorio DGX Spark, una laptop RTX 5090, una computadora de escritorio para videojuegos y una MacBook Pro.

Según sus cálculos, ese conjunto de dispositivos podría sumar unos 165 teraflops de capacidad de cómputo desaprovechada. “Es realmente un tesoro de tokens gratuitos que hoy están sentados en los hogares”, afirmó Schneider, quien aclaró que la estimación contempla incluso el costo eléctrico de un hogar estadounidense promedio.

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PAIR funciona como un proxy entre los agentes de IA y aplicaciones como Ollama y LM Studio. (NVIDIA)

El software usa los equipos solo cuando están inactivos

Una de las características centrales de PAIR es que utiliza los recursos de cómputo de los dispositivos conectados únicamente cuando están inactivos, para no interferir con otras tareas que el usuario esté realizando en ese momento.

Esto permite, por ejemplo, que una persona pueda jugar en su computadora sin pérdida de rendimiento mientras las tareas de IA que demandarían esos mismos recursos se derivan hacia otros equipos disponibles en la red.

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El sistema también se adapta de forma dinámica a los cambios en la red: si un dispositivo se desconecta o comienza a usarse para otra actividad, PAIR redistribuye automáticamente las cargas de trabajo entre los equipos restantes. Este esquema de procesamiento distribuido busca evitar que una sola tarjeta gráfica se convierta en un cuello de botella durante flujos de trabajo agénticos, que dividen tareas complejas en trabajos más pequeños.

La conexión entre dispositivos se protege con un código de seis dígitos y el protocolo mTLS. (NVIDIA)

Compatibilidad y requisitos de seguridad

PAIR es compatible con Windows, Linux y macOS. En cuanto al hardware, funciona con tarjetas gráficas GeForce RTX de la serie 20 en adelante, con las RTX Pro y con los sistemas DGX Spark de Nvidia. También admite equipos Apple equipados con chips M4 o superiores.

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Para proteger las conexiones entre dispositivos, el sistema emplea un código de seis dígitos para vincular los equipos y luego asegura el canal mediante mTLS (Mutual Transport Layer Security), un protocolo que cifra la comunicación en ambas direcciones. Según Nvidia, la mayoría de los usuarios de PAIR contará con configuraciones simples, como una laptop con Windows o una MacBook combinada con una computadora de escritorio para videojuegos.

La versión beta ya está disponible

PAIR se encuentra actualmente en fase beta y está disponible para su descarga en GitHub, junto con la documentación sobre su funcionamiento. El software debe instalarse tanto en el equipo principal del usuario como en cada uno de los dispositivos adicionales de la red hacia los que se quiera derivar carga de trabajo.

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El software se encuentra en fase beta y ya está disponible para descarga en GitHub. (Reuters)

Junto con el lanzamiento de PAIR, Nvidia anunció que tres aplicaciones de agentes de inteligencia artificial —Perplexity Portable Computer, Hermes Agent y OpenClaw— ofrecerán una configuración local simplificada con GPU de Nvidia en Windows. Estas nuevas experiencias de instalación buscan que los usuarios puedan poner en marcha agentes locales en pocos clics, con lo cual se reduce la configuración manual que antes era necesaria.