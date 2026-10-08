Nvidia y Microsoft anuncian las primeras PC Windows con RTX Spark: desde gaming extremo hasta agentes de IA que no descansan

La plataforma RTX Spark combina GPU Blackwell y CPU Grace para ejecutar IA de forma local. (Nvidia)

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Nvidia y Microsoft anunciaron las primeras laptops y computadoras de escritorio compactas con Windows equipadas con RTX Spark, una plataforma que combina gráficos de alto rendimiento con capacidad para ejecutar agentes de inteligencia artificial de forma continua en el propio equipo.

El anuncio se produjo en el marco del evento Windows AI and Surface, realizado en los estudios Dogpatch de la ciudad, donde el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, y el CEO de Microsoft, Satya Nadella, mantuvieron una conversación moderada por Sriram Krishnan, exasesor principal de políticas de IA de la Casa Blanca.

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Huang reivindica el vínculo entre Nvidia y Windows

Durante la charla, Huang recordó que Nvidia se fundó gracias a Windows y subrayó que la plataforma de Microsoft estuvo en el centro de toda la trayectoria de su compañía. “Si no fuera por Windows, no existiría GeForce”, afirmó el ejecutivo, en referencia al respaldo que Nvidia brindó a Windows y Microsoft durante varias décadas.

Jensen Huang y Satya Nadella compartieron un panel en el evento Windows AI and Surface, realizado en San Francisco. (Reuters)

Nadella, por su parte, atribuyó a Huang la constancia de una visión que apuntaba hacia esta etapa. “La verdad es que le doy a Jensen todo el crédito por la constancia en su visión”, señaló el directivo de Microsoft. “Y eso es lo que nos trae a este momento”.

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Huang describió además el papel que asumirá la computadora personal en la nueva etapa de la inteligencia artificial agéntica. “La laptop personal es la herramienta definitiva”, expresó. “¿Qué ocurre en la era de los agentes, cuando el agente está en tu computadora? Ahora se convierte en tu asistente personal”.

RTX Spark, la tecnología detrás de las nuevas laptops y escritorios compactos

RTX Spark combina una GPU Nvidia Blackwell RTX de hasta 6.144 núcleos con una CPU Nvidia Grace de hasta 20 núcleos, conectadas mediante un enlace de 600 GB/s. La plataforma alcanza un petaflop de rendimiento de IA en FP4 y hasta 128 GB de memoria unificada, características que le permiten ejecutar modelos como Qwen 3.8 Flash Next —un modelo de 125.000 millones de parámetros con n-gramas de 51.000 millones— de forma local y sin necesidad de enviar datos a la nube.

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Pavan Davuluri presentó la Surface Laptop Ultra, construida en torno al nuevo chip RTX Spark de Nvidia. (Reuters)

Al presentar la Surface Laptop Ultra, Pavan Davuluri, vicepresidente ejecutivo de Windows y Dispositivos en Microsoft, vinculó este hardware con el nuevo diseño de la compañía. “Con hasta 128 GB de memoria unificada y hasta un petaflop de cómputo de IA, puedes ejecutar en esta laptop modelos que simplemente no caben en una máquina tradicional”, declaró el directivo.

Los equipos con esta tecnología llegarán de la mano de Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft, MSI y Gigabyte, con formatos que van desde laptops delgadas hasta computadoras de escritorio compactas pensadas para agentes de funcionamiento continuo, conocidos como “always-on”.

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Un mismo sistema para desarrolladores, creadores y gamers

RTX Spark ejecuta la plataforma completa Nvidia CUDA, la misma pila de software presente en todo el hardware de la compañía, lo que permite trasladar modelos, herramientas y flujos de trabajo sin necesidad de reescribirlos, desde este dispositivo hasta sistemas de mayor escala como DGX Station.

RTX Spark alcanza hasta 128 GB de memoria unificada y un petaflop de rendimiento de IA en FP4. (Reuters)

Para los creadores de contenido, el sistema incorpora Tensor Cores de quinta generación con soporte para NVFP4, aceleración por hardware para AV1, codificación y decodificación de video 4:2:2, tecnología DLSS y trazado de rayos RTX disponible en todo el flujo de producción.

En el terreno del entretenimiento, los equipos permiten ejecutar juegos de categoría AAA a una resolución de 1440p con más de 100 cuadros por segundo, gracias al soporte de DLSS 5, Reflex y G-SYNC.

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La configuración de escritorio compacta incorpora el mismo superchip RTX Spark dentro de un chasis de menor tamaño, diseñado para operar de manera ininterrumpida durante los siete días de la semana, como un sistema de IA local dedicado a mantener los agentes en funcionamiento constante.