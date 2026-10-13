Nvidia acelera DLSS 5 a tiempo para el lanzamiento de NBA 2K27

Si antes el rendimiento rondaba los 240 fotogramas por segundo, ahora se ubica cerca de los 300. (Captura YouTube/NVIDIA GeForce)

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Nvidia acelera su tecnología de renderizado por inteligencia artificial justo a tiempo para una de las citas deportivas más esperadas del año. La compañía confirmó una nueva optimización de DLSS 5 que reduce a la mitad la carga sobre la GPU y duplica la velocidad respecto a la versión difundida en septiembre, sin sacrificar la calidad de imagen.

Cabe señalar que el anuncio llega días antes del estreno de NBA 2K27, el primer título que incorporará este modelo mejorado.

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La actualización se produce en un contexto de debate dentro de la comunidad de videojuegos. Desde su presentación, DLSS 5 generó opiniones divididas entre quienes defienden sus ganancias de rendimiento y quienes cuestionan que modifique la dirección artística original de los títulos.

Una de las principales características de NBA 2K27 es la inclusión por primera vez de una Ciudad mixta (co-ed City).

Ahora bien, más allá de esa discusión, el principal obstáculo había sido técnico: el costo en fotogramas por segundo que exigía su procesamiento neuronal.

Qué es DLSS 5 y cómo funciona la tecnología de Nvidia

DLSS 5, siglas de Deep Learning Super Sampling 5, es la tecnología de Nvidia basada en renderizado neuronal guiado por 3D (3D-guided neural rendering), pensada para mejorar la fidelidad visual de los videojuegos en tiempo real.

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A diferencia de las versiones anteriores, este sistema no se limita a reescalar o suavizar imágenes: integra inteligencia artificial para reconstruir fotogramas con mayor detalle sin que la GPU deba renderizar cada elemento desde cero.

En términos prácticos, DLSS 5 es el sistema de Nvidia que usa inteligencia artificial para generar imágenes de mayor calidad y fluidez en los videojuegos, reduciendo el trabajo directo de la tarjeta gráfica y permitiendo tasas de fotogramas más altas sin perder nitidez visual.

Nvidia acelera su tecnología de renderizado por inteligencia artificial justo a tiempo para una de las citas deportivas más esperadas del año. REUTERS/Dado Ruvic

El modelo combina reescalado de resolución, suavizado de bordes y generación de fotogramas intermedios, todo procesado mediante redes neuronales entrenadas por Nvidia. Esa arquitectura es la que explica tanto sus beneficios en rendimiento como las críticas sobre su impacto en el aspecto original de ciertos juegos.

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Rendimiento de DLSS 5: de la demostración de marzo a la optimización actual

El salto de rendimiento documentado por Nvidia es sustancial si se compara con los primeros avances de la tecnología. Según datos de la compañía, la actualización actual representa una mejora de 10 veces respecto a la demostración de marzo de 2026, cuando hacían falta dos gráficas GeForce RTX 5090 para ejecutar el sistema.

Junto con esa ganancia de velocidad, el modelo también redujo su tamaño en un 24%, equivalente a unos 118 millones de parámetros menos, y disminuyó el consumo de memoria VRAM en un 20% en resoluciones 4K. Estos ajustes buscan hacer la tecnología más accesible sin depender de la configuración de hardware más potente del mercado.

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El lanzamiento de septiembre había llevado DLSS 5 a las GeForce RTX 50, pero con un costo de rendimiento todavía alto: entre el 50 y el 60% de reducción en la tasa de fotogramas, según cifras de la propia Nvidia. Esa limitación es la que la nueva versión busca corregir de forma directa.

Nvidia explicó que “el nuevo modelo DLSS 5, de mayor rendimiento, debutará en NBA 2K27 el 16 de octubre.

NBA 2K27 y GeForce RTX: el debut del nuevo modelo

El nuevo modelo de mayor rendimiento tendrá su primera aplicación comercial en un videojuego deportivo. Nvidia explicó que “el nuevo modelo DLSS 5, de mayor rendimiento, debutará en NBA 2K27 el 16 de octubre en las GPU GeForce RTX serie 50, los portátiles RTX Spark y GeForce NOW, aumentando la tasa de fotogramas hasta 1,4 veces”.

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La compañía respaldó el anuncio con una comparación en video que ilustra la mejora: si antes el rendimiento rondaba los 240 fotogramas por segundo, ahora se ubica cerca de los 300. Ese incremento confirma, en cifras concretas, el salto de eficiencia que separa esta versión de la lanzada en septiembre.

Nvidia adelantó además que la optimización no quedará restringida a este estreno puntual. “Además, vendrá integrado por defecto en los futuros juegos compatibles con DLSS 5”, señaló la compañía, lo que anticipa una adopción progresiva del modelo en próximos lanzamientos sin necesidad de configuraciones adicionales por parte de los desarrolladores.

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Nvidia confirmó que DLSS 5 llegará a Hogwarts Legacy el 5 de noviembre de 2026.

Próximos juegos compatibles con DLSS 5: el caso de Hogwarts Legacy

Más allá de NBA 2K27, Nvidia confirmó que DLSS 5 llegará a Hogwarts Legacy el 5 de noviembre de 2026. El título, ambientado en el universo de Harry Potter, acumula ventas superiores a los 40 millones de copias y tiene una secuela en desarrollo, lo que lo convierte en uno de los catálogos más relevantes para medir el alcance real de esta tecnología.

La incorporación de DLSS 5 a un juego de rol con ese volumen de usuarios funcionará como prueba de escala para la optimización anunciada por Nvidia, en un momento en el que la compañía busca consolidar la adopción de su tecnología de renderizado neuronal entre los desarrolladores de la industria.

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