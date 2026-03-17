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¿Es un juego o es cine? Cómo el DLSS 5 de Nvidia logra gráficos de Hollywood en tu PC de casa

Esta herramienta analiza información interna de la imagen para generar un concepto nuevo en tiempo real

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DLSS 5 combina inteligencia artificial generativa y renderizado tradicional para alcanzar gráficos de estándar cinematográfico en tiempo real.

Nvidia dio a conocer los detalles del DLSS 5, su última tecnología en renderizado gráfico. El anuncio, realizado por Jensen Huang, promete llevar el realismo visual de los videojuegos al hiperrealismo, comparables a los efectos especiales que suelen verse en grandes producciones de Hollywood.

Según el CEO de la compañía, esta tecnología reinventa la computación gráfica al combinar el renderizado tradicional con inteligencia artificial generativa, logrando que los videojuegos se acerquen cada vez más a la estética cinematográfica sin sacrificar el control artístico de los desarrolladores.

Qué es el DLSS 5 de Nvidia y cómo funciona

DLSS 5, o Deep Learning Super Sampling en su quinta generación, supone una ruptura con las versiones anteriores de la tecnología. Si en las primeras iteraciones el objetivo principal era escalar la resolución de imagen y generar cuadros (frames) adicionales para mejorar el rendimiento, este avance introduce un modelo de renderizado neuronal en tiempo real.

Esta innovación permite a la inteligencia artificial analizar los vectores de color y movimiento de cada fotograma del juego y, a partir de esa información, “infundir” píxeles con efectos de iluminación y materiales fotorrealistas.

El sistema no solo incrementa la nitidez, sino que entiende la semántica de la escena: reconoce elementos como piel, cabello, tejidos y metales, aplicando su propia interpretación sobre cómo deberían verse bajo una iluminación física real. De este modo, los resultados buscan acercarse a un hiperrealismo que tradicionalmente solo era posible mediante costosos procesos offline en la industria cinematográfica.

Esta tecnología se basa en un modelo de IA entrenado con multitud de ejemplos, lo que le permite reconstruir y mejorar la imagen en tiempo real, sin introducir latencia ni exigir un hardware fuera del alcance de la mayoría de los usuarios. DLSS 5 puede operar hasta resoluciones de 4K, manteniendo la fluidez de la experiencia de juego.

DLSS 5 de Nvidia es una innovación que utiliza inteligencia artificial para analizar cada cuadro de los videojuegos, reconstruyendo la imagen con materiales y efectos de luz mucho más realistas y detallados. Esta tecnología permite que los gráficos sean comparables a los de una película, todo en tiempo real y sin afectar el rendimiento general del sistema.

Críticas sobre el impacto artístico de esta tecnología de Nvidia

La llegada de DLSS 5 no ha estado exenta de polémica. Aunque se trata de un avance técnico de gran envergadura, parte de la comunidad de jugadores y profesionales del sector han mostrado su preocupación por el efecto que la inteligencia artificial puede tener en la estética original de los videojuegos.

DLSS 5 de Nvidia ofrece
DLSS 5 de Nvidia ofrece gráficos comparables a los de una película sin latencia ni necesidad de hardware costoso, optimizando la experiencia hasta en 4K. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El término “AI slop” se popularizó en redes sociales tras la publicación de videos de demostración donde se apreciaban cambios notables en los rostros de los personajes, como ocurrió con Grace Ashcroft en Resident Evil Requiem: sus pómulos, labios y tono de piel fueron modificados por el sistema, dando lugar a comparaciones con filtros de belleza de TikTok, independientemente de la intención artística original de los desarrolladores.

Otros ejemplos citados incluyen a personajes de Starfield, que si bien ganan en resolución facial, pierden coherencia con el diseño original, y a una anciana de Hogwarts Legacy, cuyo rostro envejecido fue alterado hasta el punto de volverse irreconocible frente al diseño original del juego.

Implementación y estudios que adoptarán DLSS 5

El despliegue de DLSS 5 cuenta con el respaldo de estudios y editoras de primer nivel. Bethesda, Ubisoft, CAPCOM, Warner Bros. Games, Hotta Studio, NetEase, NCSOFT, S-GAME y Tencent figuran entre los primeros en incorporar la tecnología a sus próximos lanzamientos.

Entre los títulos confirmados para estrenar DLSS 5 se encuentran Starfield, Assassin’s Creed Shadows, Resident Evil Requiem, Hogwarts Legacy, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Phantom Blade Zero y otros proyectos aún por anunciar.

DLSS 5 estará disponible en
DLSS 5 estará disponible en otoño de 2026 y permitirá a jugadores y desarrolladores controlar el grado de intervención de la inteligencia artificial en los gráficos.

El director de Bethesda Game Studios, Todd Howard, subrayó que con DLSS 5 “el estilo artístico y el nivel de detalle brillan con luz propia, sin las limitaciones tradicionales del renderizado en tiempo real”, recalcando que los equipos de arte tendrán la última palabra sobre cómo se verán los juegos.

Qué jugadores podrán usar esta tecnología

El lanzamiento de DLSS 5 está previsto para otoño de 2026. En una primera versión de la demo presentada en el GTC, se requirieron dos tarjetas GeForce RTX 5090 funcionando en paralelo: una para el renderizado del juego y otra para ejecutar el modelo neuronal de DLSS 5.

La compañía afirma que la tecnología está optimizada para no afectar el rendimiento, incluso en resoluciones de hasta 4K. Además, tanto desarrolladores como usuarios podrán ajustar o desactivar el efecto, garantizando que la identidad visual de cada título se mantenga fiel a la visión original de sus creadores.

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