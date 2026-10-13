Lanzan app para Mac que puede eliminar Apple Intelligence y liberar hasta 12 GB

Un desarrollador independiente presentó RemoveMacAI, una aplicación gratuita que permite eliminar por completo Apple Intelligence de las Mac con macOS 27 y liberar hasta 12 gigabytes de almacenamiento. (Europa Press)

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Un desarrollador independiente lanzó RemoveMacAI, una aplicación para Mac que permite desactivar por completo Apple Intelligence y recuperar hasta 12 gigabytes de espacio de almacenamiento. La herramienta, que en septiembre comenzó como un comando de Terminal, ahora cuenta con una interfaz gráfica que facilita el proceso de desinstalación de los modelos de inteligencia artificial de Apple.

RemoveMacAI nació a fines de septiembre de 2026 como un simple comando de Terminal. Su naturaleza como código sin interfaz gráfica generó recelo entre algunos usuarios, dado el riesgo de seguridad que implica ejecutar instrucciones desconocidas en una utilidad tan poderosa como la Terminal.

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El mismo desarrollador presentó después una versión en forma de aplicación, que funciona como un envoltorio visual del comando original. La nueva versión incluye un tutorial integrado y alternadores (toggles) organizados en distintas pestañas y categorías, lo que permite a cada usuario comprender con claridad qué funciones elimina y cuáles mantiene activas antes de aplicar los cambios.

La aplicación comenzó en septiembre de 2026 como un comando de Terminal antes de convertirse en un programa con interfaz gráfica. (Captura de pantalla/Github)

Funcionamiento y seguridad de esta herramienta

Apple dificulta de manera deliberada la eliminación total de los componentes de Apple Intelligence, una limitación que explica el interés generado por aplicaciones como esta.

El desarrollador de RemoveMacAI asegura que la herramienta nunca desactiva la Protección de Integridad del Sistema (SIP, por sus siglas en inglés), la capa de seguridad que impide la ejecución de código no autorizado en un Mac. Tampoco realiza solicitudes de red ni recolecta datos de telemetría, según su creador.

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El mecanismo se apoya en un perfil de configuración que aplica las claves de restricción correspondientes a Apple Intelligence y fuerza los ajustes que carecen de una clave propia. Los modelos de inteligencia artificial, que permanecen almacenados en macOS 27 incluso cuando el usuario desactiva cada función por separado, se eliminan a través del servicio de gestión de recursos del sistema.

El proceso de instalación requiere habilitar manualmente la app en los ajustes de seguridad de macOS, ya que no cuenta con firma digital. (Europa Press)

Este procedimiento evita tocar archivos protegidos o desactivar capas de seguridad, algo que sí ocurre en otras herramientas similares. Si el sistema operativo intenta descargar nuevamente los modelos, el perfil redirige cada solicitud hacia un puerto local cerrado, y según su autor, puede sobrevivir a las actualizaciones del sistema sin necesidad de reactivarlo en cada nueva versión de macOS.

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Una advertencia inicial antes de habilitar la app

Al instalar RemoveMacAI, TechRadar realizó una prueba directa de la aplicación y reportó que, al abrirla por primera vez, macOS no confió en el programa y bloqueó su ejecución. El desarrollador explicó que esto se debe a que la aplicación no está firmada (unsigned), por lo que el usuario debe habilitarla manualmente a través de los ajustes de seguridad de macOS, un paso que el medio describió como una experiencia poco agradable.

Una vez superada esa barrera, la aplicación ofrece tres caminos: aceptar la configuración recomendada, que elimina Apple Intelligence y desactiva algunos ajustes considerados invasivos para la privacidad; optar por el modo de “máxima privacidad”, que además deshabilita Game Center y ciertas configuraciones de Safari; o personalizar cada cambio de forma manual.

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La aplicación requiere un equipo con procesador Apple Silicon y el sistema operativo macOS 27. (Apple)

El ‘tester’ eligió únicamente eliminar Apple Intelligence, para lo cual la aplicación permite desactivar de forma modular funciones como Siri AI, la extensión de ChatGPT, las Herramientas de Escritura, Image Playground y otras opciones similares.

Resultado de la prueba y funciones eliminadas

Antes de ejecutar los cambios, RemoveMacAI solicita instalar un perfil personalizado que aplica las modificaciones, aunque permite revisar con antelación cada ajuste incluido en ese perfil. Tras completar el proceso, TechRadar confirmó que la herramienta liberó 11,7 gigabytes de espacio en disco, una cifra que coincide con lo prometido por el desarrollador.

Eliminar los modelos de Apple Intelligence implica la pérdida de prácticamente todas las funciones de inteligencia artificial del Mac. Entre ellas, Siri deja de estar disponible, junto con las Herramientas de Escritura, los Genmoji, Image Playground y los resúmenes y respuestas inteligentes de Mail.

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La herramienta no desactiva la Protección de Integridad del Sistema (SIP) ni recolecta datos de telemetría, según su desarrollador. (Europa Press)

La aplicación también elimina la integración con ChatGPT, las predicciones de código de Xcode y la función Clean Up de Fotos. El dictado por voz es la única función que permanece intacta, ya que depende de modelos distintos que el sistema conserva.

Los cambios realizados por RemoveMacAI pueden revertirse en cualquier momento, lo que restaura la configuración original y permite que el sistema vuelva a descargar los modelos de Apple Intelligence cuando sean necesarios. La aplicación requiere un equipo con procesador Apple Silicon y el sistema operativo macOS 27.