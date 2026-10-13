Tecno

Este es HomeView de Apple, la nueva pantalla que controla el hogar con Siri AI

La pantalla inteligente de siete pulgadas deja hacer videollamadas, entretenimiento y controles para dispositivos del hogar

HomeView de Apple fue presentado oficialmente como el nuevo dispositivo para controlar el hogar inteligente.
HomeView de Apple fue presentado oficialmente como el nuevo dispositivo para controlar el hogar inteligente. (Apple)
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Apple presentó HomeView, una pantalla inteligente diseñada para reunir en un solo dispositivo el control del hogar conectado, el entretenimiento y algunas funciones de comunicación. La compañía apuesta por Siri AI, su asistente de inteligencia artificial, para que los usuarios puedan buscar contenido, controlar accesorios y consultar información mediante la voz.

El equipo tiene una pantalla Liquid Retina de siete pulgadas y puede colocarse sobre una mesa o instalarse en la pared. También permite hacer videollamadas con FaceTime, reproducir música y acceder a funciones de vigilancia del hogar. Apple indicó que HomeView reconoce a las personas por su rostro y adapta el contenido para cada usuario, como mensajes, calendario y recordatorios.

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Las reservas comenzaron el martes 13 de octubre y la disponibilidad en tiendas de Estados Unidos está prevista para el 13 de noviembre. HomeView no estará a la venta en la Unión Europea, porque Siri AI todavía no está disponible en iOS en esa región.

HomeView tendrá acceso al hogar inteligente. (Apple)
HomeView tendrá acceso al hogar inteligente. (Apple)

Siri AI lleva la conversación al hogar

Apple describe Siri AI como una versión más conversacional del asistente, con conocimiento general y capacidad para comprender mejor las solicitudes. En HomeView, permitirá descubrir música y controlar dispositivos inteligentes mediante comandos de voz. También podrá responder preguntas y mostrar información en pantalla.

Cuando se empareja con un dispositivo compatible con Apple Intelligence, como un iPhone, HomeView puede utilizar ciertos datos personales para dar respuestas más relevantes. Por ejemplo, Siri AI puede consultar información de aplicaciones como Calendario o Mensajes para responder a solicitudes relacionadas con la rutina de cada usuario.

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El reconocimiento facial también permite que la pantalla compartida cambie de perfil según quién la esté utilizando. Así, cada persona puede acceder a su contenido sin que el dispositivo se limite a mostrar una experiencia común para toda la casa. Apple afirma que la privacidad y la seguridad son parte central del diseño.

Con el HomeView de Apple podrás usar FaceTime. (Apple)
Con el HomeView de Apple podrás usar FaceTime. (Apple)

Un centro para los dispositivos inteligentes

HomeView está pensado para controlar luces, cámaras, persianas, cerraduras y otros accesorios compatibles con Apple Home. El dispositivo puede ejecutar automatizaciones y permitir que los usuarios manejen escenas del hogar por voz.

Si se conecta un timbre compatible, las notificaciones pueden aparecer en la pantalla. Desde allí, el usuario podrá ver quién está en la puerta y comunicarse con esa persona. La pantalla también puede servir para vigilar cámaras del hogar y consultar información sobre la actividad detectada.

El producto busca ofrecer una alternativa a controlar la casa desde un iPhone o una tableta. Apple ya permite gestionar accesorios desde esos dispositivos y mediante sus altavoces HomePod, pero HomeView incorpora una pantalla dedicada a permanecer en espacios comunes de la vivienda.

HomeView contará con Siri IA para controlar todo el hogar. (Apple)
HomeView contará con Siri IA para controlar todo el hogar. (Apple)

Precio y disponibilidad en Europa

Apple todavía no ha publicado el precio de HomeView ni todos los detalles sobre su disponibilidad en cada mercado. La falta de una fecha para Europa está relacionada con la disponibilidad de Siri AI en la Unión Europea: según la compañía, el dispositivo no se venderá en la región mientras el asistente no esté disponible allí.

La restricción deja pendiente el lanzamiento europeo de la nueva pantalla. Apple señaló que está trabajando con las autoridades de la Unión Europea para encontrar un camino que permita llevar Siri AI a iOS en ese mercado. Hasta que haya un acuerdo o un cambio en la disponibilidad del asistente, los usuarios de la UE no tienen una fecha anunciada para comprar HomeView.

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