Agent Builder es un lienzo visual de arrastrar y soltar de OpenAI para diseñar, probar e implementar flujos de trabajo de agentes de IA de varios pasos. REUTERS/Dado Ruvic

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OpenAI cerrará este lunes 30 de noviembre Agent Builder, la herramienta visual con la que desarrolladores y empresas armaban agentes de IA, asistentes que ejecutan tareas de varios pasos por su cuenta. Según la documentación oficial de la compañía, el producto está en proceso de retiro y quienes no exporten sus flujos antes de esa fecha perderán el acceso a ellos.

La propia página de Agent Builder en el sitio para desarrolladores de OpenAI indica que los usuarios existentes pueden seguir usándolo durante el período de transición y que el cierre está programado para el 30 de noviembre de 2026. La tabla de bajas de la empresa lo clasifica como producto en desuso, con anuncio del 3 de junio de 2026.

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La documentación no precisa una hora de corte ni una zona horaria. El blog del desarrollador italiano Pasquale Pillitteri, que analizó el aviso, interpreta que el último día seguro para exportar es el domingo 29 de noviembre.

Aquí tienes un flujo de trabajo para ayudarte con las tareas. (developers.openai.com)

Agent Builder funciona como un lienzo en el que el usuario arrastra bloques, uno por cada paso del agente, define qué datos entran y salen de cada uno y prueba el resultado con datos reales. Al terminar, puede incrustar el flujo en su sitio web con ChatKit, el componente de chat de OpenAI, o descargar el código para ejecutarlo por su cuenta.

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Qué se apaga y qué sigue disponible

El anuncio del 3 de junio abarcó tres productos. Además de Agent Builder, OpenAI retiró los objetos de instrucciones reutilizables (prompts guardados en su plataforma) y Evals, la plataforma para medir la calidad de las respuestas de un modelo. El registro de cambios de la compañía los menciona juntos en esa fecha.

La tabla de bajas fija el 30 de noviembre como fecha final para Agent Builder y recomienda migrar al kit de desarrollo de agentes de OpenAI (Agents SDK) o a los agentes de espacios de trabajo de ChatGPT. Para Evals, la empresa indica que se pase a Promptfoo, una herramienta externa de evaluación.

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OpenAI también retiró los objetos de instrucciones reutilizables y Evals, la plataforma para medir la calidad de las respuestas de un modelo. REUTERS/Carlos Barria

ChatKit, en cambio, sigue disponible. Según la documentación, quien lo usaba como ventana de chat deberá alojar por su cuenta la lógica que antes corría dentro de Agent Builder, algo que el desarrollador del blog DEV Community Suraj Khaitan señala como el punto que más trabajo exigirá a los equipos.

Cómo exportar un flujo antes del cierre

Según la guía de Pillitteri, la exportación se hace desde la cuenta de la plataforma de OpenAI que contiene el flujo. Hay que abrir el flujo, elegir la opción de código en la barra superior, seleccionar Agents SDK, escoger entre TypeScript o Python y copiar el resultado completo. El proceso se repite flujo por flujo.

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El código exportado no es una copia exacta del agente. Khaitan advierte que sirve como punto de partida: las credenciales y los conectores con otros servicios deben configurarse de nuevo y el comportamiento tiene que probarse otra vez.

OpenAI dio unos 180 días de aviso desde el anuncio hasta el cierre. REUTERS/Dado Ruvic

Las pruebas guardadas en Evals y las instrucciones almacenadas como objetos reutilizables también viven en los servidores de OpenAI. Pillitteri recomienda copiar esos criterios y casos de prueba antes del cierre, porque la exportación de código no los incluye.

Según su lectura de la guía de Evals, esa plataforma ya estaba en modo de solo lectura para usuarios existentes desde el 31 de octubre.

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Agent Builder había salido en versión beta en octubre de 2025, según el artículo de Khaitan, por lo que funcionó poco más de un año. OpenAI dio unos 180 días de aviso desde el anuncio hasta el cierre.

La fecha límite confirmada es el 30 de noviembre de 2026, día en que Agent Builder, los prompts reutilizables y Evals dejan de estar disponibles en la plataforma de OpenAI.