Crean un sistema para frenar compras no autorizadas por humanos: ya no se usa el número de tarjeta

El sistema Intent Intelligence Framework verifica que los asistentes de inteligencia artificial realicen únicamente compras autorizadas por los usuarios. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

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Intent Intelligence Framework es un nuevo sistema para verificar que los asistentes de inteligencia artificial solo hagan las compras que sus usuarios autorizaron de manera explícita.

Los asistentes de IA empezaron a realizar transacciones en nombre de las personas, pero su funcionamiento no es del todo predecible y pueden terminar comprando algo distinto a lo pedido. Eso abre la puerta a compras no autorizadas y a disputas con las tarjetas de crédito.

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“Estas nuevas transacciones van a tener un consumidor, un comercio y un agente”, explicó Hannah Bozian, vicepresidenta de Asociaciones y Estrategia Agéntica de American Express, con TechCrunch. Bozian agregó que la empresa quiere que esas operaciones sigan siendo “fluidas, confiables y seguras”, como esperan los titulares de las tarjetas.

La herramienta Create Intent API genera un identificador único y un token con las condiciones fijadas por el comprador antes del pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el nuevo sistema anti compras innecesarias

El esquema arranca con una Create Intent API, una herramienta que capta la instrucción de compra del usuario junto con las condiciones que haya puesto, como el nombre del comercio, el presupuesto máximo o preferencias del producto.

Después, el usuario confirma su identidad y avala esa instrucción. Con esa confirmación se genera un Intent ID, un identificador único, y un Proof of Intent Token que resume las condiciones que puso la persona.

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Ese token se usa para generar una credencial de pago digital que el asistente utiliza en el momento de pagar, en lugar del número real de la tarjeta. Así, la compra queda protegida y limitada a lo que el usuario autorizó.

El Intent ID y el token también sirven después, para que las empresas puedan rastrear qué se autorizó, cuándo y a través de qué asistente, algo que Bozian destacó como una herramienta extra contra el fraude y en la resolución de disputas.

El asistente de inteligencia artificial utiliza una credencial de pago digital en lugar del número real de la tarjeta de crédito. (Tribunal Administraivo de Cundinamarca)

Nueva ‘verificación de la intención’ para hacer compras virtuales

Bozian explicó que la diferencia con otras implementaciones del mercado es que se incorpora la verificación de la intención en una etapa más temprana de la transacción. “Esto ayuda a mitigar riesgos antes de que el riesgo ocurra”, afirmó.

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Como ejemplo, mencionó el caso de un usuario que le pide a su asistente comprar zapatillas Nike blancas talla 9, pero el agente termina enviando el pedido a Adidas por error. Con el nuevo esquema, ese tipo de transacción quedaría bloqueada antes de completarse.

La empresa admitió que todavía no detectó un aumento de disputas vinculado al comercio agéntico, pero prefirió anticiparse mientras esta forma de comprar gana terreno. Según un informe reciente de Amex Trendex, el 66% de los consumidores estadounidenses consultados dijo que es probable que use asistentes de IA para comparar precios en los próximos 12 meses, y el 61% para pedir recomendaciones de productos.

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De otro lado, Bozian anticipó un escenario donde los agentes actúen con más autonomía, por ejemplo cuando un usuario les permita reponer artículos del hogar, como papel higiénico o servilletas, sin pedir confirmación en cada compra. En esos casos, dijo, tiene sentido que la tecnología siga chequeando que la operación coincida con lo que la persona pidió.

Los asistentes de inteligencia artificial podrán reponer artículos del hogar de forma autónoma bajo reglas fijadas previamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA lleva las compras hacia una gestión predictiva

La inteligencia artificial transforma las compras al automatizar tareas de abastecimiento, anticipar riesgos y orientar las decisiones de los equipos. Durante SAP Connect, Novartis, Nestlé, Morgan Foods y PwC presentaron usos de asistentes y agentes que buscan reducir trabajo manual y mejorar la relación con proveedores.

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Novartis desarrolló junto con SAP un piloto de Joule Sourcing Assistant para liberar a los equipos de abastecimiento de tareas repetitivas y permitirles concentrarse en la estrategia y el vínculo con sus proveedores. Morgan Foods, a su vez, explora agentes que conecten señales de demanda, inventarios y situación de proveedores para avanzar hacia una administración más predictiva.

SAP amplía la automatización en adquisiciones y comercio exterior

Las capacidades se integran en SAP Business AI Platform, que permite crear y gobernar soluciones de IA en sistemas SAP y de terceros. La compañía también incorporó alianzas con Moody’s Corporation y ORO Labs para ampliar la automatización en abastecimiento, mientras que International Trade Assistant logró reducir hasta 50% el esfuerzo destinado a la clasificación comercial.

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