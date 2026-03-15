Bumble vuela en bolsa tras anunciar su reinvención con tecnología de IA

Pese al entusiasmo inicial en los mercados, algunos analistas mantienen la cautela. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Las acciones de Bumble subieron más de un 40% en las primeras horas de negociación, tras el anuncio de una transformación impulsada por inteligencia artificial y la presentación de resultados financieros positivos en el último trimestre.

El movimiento se produce después de varios años de caídas y pérdida de confianza por parte de los inversores, en un contexto de ralentización del crecimiento y alta competencia en el sector de las citas en línea.

Rediseño de Bumble y apuesta por la inteligencia artificial

La directora ejecutiva de Bumble, Whitney Wolfe Herd, ha apostado por un rediseño profundo de la aplicación, con el objetivo de atraer de nuevo al público más joven y combatir la “fatiga del deslizamiento” que mencionan muchos usuarios.

El movimiento se produce después de varios años de caídas y pérdida de confianza por parte de los inversores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El lanzamiento de Bumble 2.0 marcará la llegada de la inteligencia artificial al corazón de la experiencia de usuario: se incorporarán perfiles con capítulos cortos para describir intereses y estilos de vida, y se explorarán versiones “sin deslizamiento” en algunos mercados.

Según Herd, la inteligencia artificial permitirá una navegación más ágil y personalizada, con la ambición de revitalizar el crecimiento de usuarios y mejorar la retención. Este enfoque coincide con la tendencia de otras aplicaciones del sector, como Hinge de Match Group, que también están integrando herramientas de IA para adaptarse a las preferencias cambiantes de los jóvenes.

Reacción de analistas y retos para el futuro de Bumble

Pese al entusiasmo inicial en los mercados, algunos analistas mantienen la cautela. Desde Jefferies advierten sobre las “múltiples salidas en falso” en la industria de las citas y subrayan que, “si bien las primeras señales de estabilización son alentadoras, necesitamos ver una mejora más sostenida para volvernos constructivos”.

El lanzamiento de Bumble 2.0 marcará la llegada de la inteligencia artificial al corazón de la experiencia de usuario. (Composición Infobae: Netflix / Difusión)

Por su parte, Raymond James considera que el verdadero desafío para Bumble es demostrar que su ecosistema puede crecer sin depender excesivamente de la adquisición de usuarios por vía pagada. Es menester señalar que estas declaraciones aparecieron en Reuters.

A nivel financiero, Bumble reportó ingresos de 224,2 millones de dólares en el cuarto trimestre, superando las previsiones de los analistas, y logró aumentar el ingreso promedio por usuario de pago un 7,9%, hasta los 22,20 dólares.

Además, el gasto en marketing de resultados se redujo más de un 80% respecto al año anterior, un dato que los analistas observan como una señal de ajuste y eficiencia.

La aplicación Bumble Inc. (BMBL) se muestra en un iPhone de Apple en esta ilustración fotográfica. REUTERS/Mike Blake/Illustration

Competencia y valoración en el mercado de apps de citas

El repunte de Bumble llega en un momento de ajustes en el sector, con empresas rivales como Match Group también innovando mediante inteligencia artificial para mejorar la experiencia y recuperar usuarios jóvenes.

La acción de Bumble cotiza actualmente a 3,55 veces sus ganancias proyectadas a 12 meses, frente a las 11,05 veces de Match Group, lo que sugiere cierto margen para la apreciación si la compañía logra consolidar su reinvención.

Bumble revoluciona las citas: un chat con IA encuentra tu pareja ideal

Bumble ha reforzado su enfoque en IA al incorporar un chat asistido que ayuda a los usuarios a encontrar coincidencias más precisas. Con esta función, quienes utilicen la aplicación podrán compartir detalles sobre sí mismos con un asistente virtual, que luego utilizará esa información para conectar a personas con perfiles afines, eliminando la necesidad de deslizar y revisar decenas de perfiles manualmente.

Bumble ha reforzado su enfoque en IA al incorporar un chat asistido que ayuda a los usuarios a encontrar coincidencias más precisas. (Bumble)

La nueva suscripción, llamada Dates, marca un giro importante en la dinámica de la plataforma. En vez de centrarse únicamente en la apariencia o información superficial, Dates propone una interacción más profunda mediante una conversación privada con el asistente de IA.

El proceso comienza con preguntas sobre valores, metas, formas de comunicarse y hábitos de vida. La inteligencia artificial compara las respuestas y, al detectar compatibilidad real, informa a ambos usuarios y les envía un resumen de los motivos por los que podrían conectar bien.

El modelo de IA, conocido como Bee, destaca por identificar afinidades verdaderas y fomentar vínculos basados en intereses y objetivos comunes. Además, la privacidad es prioritaria: los chats con el asistente permanecen privados y cada persona decide qué información compartir en su perfil, garantizando así un control total sobre la experiencia.