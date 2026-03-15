Tecno

Bumble vuela en bolsa tras anunciar su reinvención con tecnología de IA

Las acciones de la compañía registraron un alza superior al 40% en las primeras horas de negociación

Guardar
Pese al entusiasmo inicial en
Pese al entusiasmo inicial en los mercados, algunos analistas mantienen la cautela. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Las acciones de Bumble subieron más de un 40% en las primeras horas de negociación, tras el anuncio de una transformación impulsada por inteligencia artificial y la presentación de resultados financieros positivos en el último trimestre.

El movimiento se produce después de varios años de caídas y pérdida de confianza por parte de los inversores, en un contexto de ralentización del crecimiento y alta competencia en el sector de las citas en línea.

Rediseño de Bumble y apuesta por la inteligencia artificial

La directora ejecutiva de Bumble, Whitney Wolfe Herd, ha apostado por un rediseño profundo de la aplicación, con el objetivo de atraer de nuevo al público más joven y combatir la “fatiga del deslizamiento” que mencionan muchos usuarios.

El movimiento se produce después
El movimiento se produce después de varios años de caídas y pérdida de confianza por parte de los inversores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El lanzamiento de Bumble 2.0 marcará la llegada de la inteligencia artificial al corazón de la experiencia de usuario: se incorporarán perfiles con capítulos cortos para describir intereses y estilos de vida, y se explorarán versiones “sin deslizamiento” en algunos mercados.

Según Herd, la inteligencia artificial permitirá una navegación más ágil y personalizada, con la ambición de revitalizar el crecimiento de usuarios y mejorar la retención. Este enfoque coincide con la tendencia de otras aplicaciones del sector, como Hinge de Match Group, que también están integrando herramientas de IA para adaptarse a las preferencias cambiantes de los jóvenes.

Reacción de analistas y retos para el futuro de Bumble

Pese al entusiasmo inicial en los mercados, algunos analistas mantienen la cautela. Desde Jefferies advierten sobre las “múltiples salidas en falso” en la industria de las citas y subrayan que, “si bien las primeras señales de estabilización son alentadoras, necesitamos ver una mejora más sostenida para volvernos constructivos”.

El lanzamiento de Bumble 2.0
El lanzamiento de Bumble 2.0 marcará la llegada de la inteligencia artificial al corazón de la experiencia de usuario. (Composición Infobae: Netflix / Difusión)

Por su parte, Raymond James considera que el verdadero desafío para Bumble es demostrar que su ecosistema puede crecer sin depender excesivamente de la adquisición de usuarios por vía pagada. Es menester señalar que estas declaraciones aparecieron en Reuters.

A nivel financiero, Bumble reportó ingresos de 224,2 millones de dólares en el cuarto trimestre, superando las previsiones de los analistas, y logró aumentar el ingreso promedio por usuario de pago un 7,9%, hasta los 22,20 dólares.

Además, el gasto en marketing de resultados se redujo más de un 80% respecto al año anterior, un dato que los analistas observan como una señal de ajuste y eficiencia.

La aplicación Bumble Inc. (BMBL)
La aplicación Bumble Inc. (BMBL) se muestra en un iPhone de Apple en esta ilustración fotográfica. REUTERS/Mike Blake/Illustration

Competencia y valoración en el mercado de apps de citas

El repunte de Bumble llega en un momento de ajustes en el sector, con empresas rivales como Match Group también innovando mediante inteligencia artificial para mejorar la experiencia y recuperar usuarios jóvenes.

La acción de Bumble cotiza actualmente a 3,55 veces sus ganancias proyectadas a 12 meses, frente a las 11,05 veces de Match Group, lo que sugiere cierto margen para la apreciación si la compañía logra consolidar su reinvención.

Bumble revoluciona las citas: un chat con IA encuentra tu pareja ideal

Bumble ha reforzado su enfoque en IA al incorporar un chat asistido que ayuda a los usuarios a encontrar coincidencias más precisas. Con esta función, quienes utilicen la aplicación podrán compartir detalles sobre sí mismos con un asistente virtual, que luego utilizará esa información para conectar a personas con perfiles afines, eliminando la necesidad de deslizar y revisar decenas de perfiles manualmente.

Bumble ha reforzado su enfoque
Bumble ha reforzado su enfoque en IA al incorporar un chat asistido que ayuda a los usuarios a encontrar coincidencias más precisas. (Bumble)

La nueva suscripción, llamada Dates, marca un giro importante en la dinámica de la plataforma. En vez de centrarse únicamente en la apariencia o información superficial, Dates propone una interacción más profunda mediante una conversación privada con el asistente de IA.

El proceso comienza con preguntas sobre valores, metas, formas de comunicarse y hábitos de vida. La inteligencia artificial compara las respuestas y, al detectar compatibilidad real, informa a ambos usuarios y les envía un resumen de los motivos por los que podrían conectar bien.

El modelo de IA, conocido como Bee, destaca por identificar afinidades verdaderas y fomentar vínculos basados en intereses y objetivos comunes. Además, la privacidad es prioritaria: los chats con el asistente permanecen privados y cada persona decide qué información compartir en su perfil, garantizando así un control total sobre la experiencia.

Temas Relacionados

BumbleIALo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

50 años de Apple: la compañía lanza cuenta de Instagram para festejar su aniversario

Hello Apple nace como un espacio para mostrar el ecosistema de productos y servicios de la compañía a través de historias inspiradoras

50 años de Apple: la

Tu mascota puede tener su propio celular: así es la tecnología con la que lo puedes llamar y hablar con él a distancia

El dispositivo utiliza inteligencia artificial, sensores y GPS para mejorar el cuidado animal a nivel global

Tu mascota puede tener su

Inteligencia artificial y supercomputadoras: los detalles de la primera simulación digital en 4D de una célula

La simulación permite observar con precisión cómo interactúan los componentes celulares en el espacio y el tiempo, ofreciendo una herramienta inédita para anticipar respuestas a tratamientos y mutaciones genéticas

Inteligencia artificial y supercomputadoras: los

La palabra y el código que no debes decir en una llamada con un número desconocido para evitar fraudes

Un descuido al responder puede aumentar el riesgo de suplantación de identidad, acceso no autorizado a la cuenta de WhatsApp y robos en cuentas bancarias

La palabra y el código

Alerta en WhatsApp: la opción que debes desactivar ahora mismo para proteger tus chats de hackers

La descarga automática de archivos, activada por defecto, representa una puerta de entrada para malware y estafas

Alerta en WhatsApp: la opción
DEPORTES
Franco Riva se impuso en

Franco Riva se impuso en el circuito callejero del TC2000, que vivió una fiesta con 70.000 espectadores

El elocuente mensaje de Flavio Briatore luego de que Colapinto sumara su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China

Fernando Gago fue tentado por un equipo grande de Sudamérica

Escándalo en Turquía: la inédita protesta de un equipo ante un fallo arbitral que lo perjudicó

Mariano Navone se consagró campeón en Cap Cana y logró su primer título sobre canchas duras

TELESHOW
El enojo de Thiago Medina

El enojo de Thiago Medina tras las declaraciones íntimas de Daniela Celis: “Estamos mal”

Lollapalooza: la potencia de Massacre y el romanticismo de Yami Safdie animan la tarde en el último día del festival

Ricky Sarkany recordó a su hija Sofía a casi 5 años de su muerte: “Ahora le encuentro sentido al mundo espiritual”

Sastrería, seda y tonos marrones: así fue el look moderno de Juana Viale para su programa

El nuevo comienzo de Zulma Lobato: el romance inesperado que cambió su vida

INFOBAE AMÉRICA

EEUU y China reanudaron en

EEUU y China reanudaron en París las negociaciones comerciales para preparar la cumbre entre Trump y Xi Jinping

El secreto mejor guardado del Vaticano: el “Redentor” de El Greco ve la luz

Las candidaturas al Oscar del “El agente secreto” impulsan el turismo en la ciudad de Recife

La Embajada de EEUU en Bolivia suspendió sus actividades consulares en Santa Cruz por motivos de seguridad tras la captura de Marset

La justicia sueca ordenó la detención del capitán del Sea Owl, un petrolero ruso con bandera falsa interceptado en el Báltico