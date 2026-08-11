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Bumble pierde su esencia: ya no es la mujer quien da el primer paso, ahora es el que quiera

La aplicación de citas ahora también permite responder el primer mensaje en un plazo de 72 horas

Bumble eliminará su regla central: las mujeres ya no iniciarán siempre. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Bumble eliminará su regla central: las mujeres ya no iniciarán siempre. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Bumble eliminará su regla principal y las mujeres ya no serán las que den el primer paso: ahora cualquier persona puede enviar el primer mensaje.

Además del cambio en quién inicia la conversación, Bumble amplió el plazo para responder: las personas que reciban ese primer mensaje tendrán 72 horas, en lugar de 24, para contestar.

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Según la compañía, la intención es dar “mayor oportunidad” para comenzar charlas al propio ritmo de cada miembro.

Bumble extendió el tiempo de respuesta: habrá 72 horas, no 24. REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo
Bumble extendió el tiempo de respuesta: habrá 72 horas, no 24. REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo

La actualización mantiene, sin embargo, un esquema “estructurado” y con límites de tiempo. De acuerdo con Bumble, solo se permite un único mensaje inicial para “causar una buena primera impresión”, y recién cuando la otra persona responde se habilita el chat completo.

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Bumble también indicó que, si alguien intenta enviar un mensaje de “bajo esfuerzo”, por ejemplo, una apertura de una sola palabra, la aplicación le pedirá que sea más cuidadoso antes de enviarlo.

En pruebas internas, Bumble aseguró haber observado un aumento en el inicio de conversaciones y que los mensajes de apertura quedaron más equilibrados entre hombres y mujeres.

Bumble dijo que aumentaron los chats iniciados y que los primeros mensajes se repartieron más entre hombres y mujeres. REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo
Bumble dijo que aumentaron los chats iniciados y que los primeros mensajes se repartieron más entre hombres y mujeres. REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo

La compañía enmarcó la decisión en el enfoque con el que fue creada la app.

“Construimos Bumble en torno a la creencia de que cuando haces que las citas sean mejores para las mujeres, las haces mejores para todos”, afirmó Whitney Wolfe Herd, fundadora y CEO de Bumble, al sostener que la lógica “women-first” nunca buscó imponer una única forma de conectar, sino diseñar una experiencia con necesidades de mujeres en el centro.

“Hoy, nuestra comunidad pide más flexibilidad, menos presión y más oportunidades de crear conexiones reales y significativas”, agregó.

Entre los argumentos para el cambio, Bumble señaló que casi dos tercios (66%) de las mujeres encuestadas en la plataforma dijeron que preferían que los hombres enviaran el primer mensaje, y que muchas lo asociaron con una experiencia de citas con “menos presión”.

Bumble informó que el 66% de las mujeres consultadas prefirió que ellos escribieran primero. REUTERS/Jillian Kitchener
Bumble informó que el 66% de las mujeres consultadas prefirió que ellos escribieran primero. REUTERS/Jillian Kitchener

La empresa remarcó que, en los tests, 92% de las mujeres indicó que aun con el cambio “seguían sintiéndose en control” de su experiencia.

La app de cita también vinculó la medida con una tendencia más amplia: la de un escenario de citas en el que la falta de tiempo puede hacer que se pierdan oportunidades de conexión “por cuestiones de tiempo” más que por falta de interés.

Subrayó que el nuevo esquema se apoya en el compromiso de la firma con la confianza y la seguridad, con herramientas de moderación y resguardos para fomentar conversaciones respetuosas que puedan derivar en encuentros.

Bumble ofrece herramientas de seguridad para que las usuarias conserven el control en el chat. REUTERS/Mike Blake/Illustration
Bumble ofrece herramientas de seguridad para que las usuarias conserven el control en el chat. REUTERS/Mike Blake/Illustration

Qué funciones de protección tiene Bumble

Bumble reúne un paquete de herramientas de seguridad y protección pensado para que las usuarias mantengan el control durante una conversación.

Entre sus reglas de base, la plataforma prohíbe mostrar pistolas u otras armas en las fotos de perfil y aplica una política de “tolerancia cero” frente al odio, el acoso sexual y la fetichización.

En el plano de la identidad, la app ofrece verificación por foto para confirmar que el match es quien dice ser y suma verificación de DNI como capa adicional de confianza.

Bumble indicó que usa Deception Detector, con IA, para detectar y frenar estafas. REUTERS/Mike Segar
Bumble indicó que usa Deception Detector, con IA, para detectar y frenar estafas. REUTERS/Mike Segar

Para quienes prefieren avanzar con cautela, Bumble permite llamadas de voz y videollamadas dentro de la app, una alternativa para conocer a la otra persona sin compartir todavía el número de teléfono o el correo electrónico.

En la mensajería, incorpora Private Detector, que desenfoca automáticamente imágenes potencialmente explícitas para que cada usuario decida si quiere verlas.

Además, dispone de opciones para bloquear y denunciar y de la función eliminar match, para cortar el contacto cuando sea necesario.

Bumble también señala que usa Deception Detector, una herramienta basada en inteligencia artificial para detectar y prevenir estafas, respaldada por un equipo humano de moderación y monitoreo global las 24 horas, los siete días de la semana.

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