Apple presenta ‘Remnants’: su película de terror inmersiva para Vision Pro provoca pánico en su primera proyección

El video promocional muestra a distintas personas sentadas en sillas, con los visores de Apple Vision Pro puestos. (Composición Infobae: Apple TV)

Guardar

Apple estrenará el 16 de octubre ‘Remnants’, la primera película de terror inmersiva producida para Apple Vision Pro, escrita y dirigida por Ti West y protagonizada por Lucy Boynton y Ralph Ineson. Como parte de la promoción, la compañía proyectó el filme en el Castillo de Woldmere ante un grupo selecto de personas y grabó sus reacciones en tiempo real, material que luego difundió en un video a través de las redes sociales de Apple TV.

Qué es ‘Remnants’ y cómo se vivió su primera proyección

El video promocional muestra a distintas personas sentadas en sillas, con los visores de Apple Vision Pro puestos, bajo una iluminación roja que acompaña la experiencia. Sus reacciones incluyen sustos, gritos y gestos de pánico mientras atraviesan la historia desarrollada por Ti West.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que el propio material audiovisual aclara que se trata de reacciones reales de personas que experimentaban el filme por primera vez.

La pieza promocional cierra con el eslogan “Face Evil” (“Enfrenta al mal”) y remarca que ‘Remnants’ estará disponible en exclusiva para Apple Vision Pro. (Instagram/Apple TV)

‘Remnants’ no llega como una película convencional, sino como una producción pensada específicamente para el formato de video inmersivo de Apple. Esa condición explica el énfasis puesto en documentar las respuestas físicas y emocionales de los espectadores, un recurso que busca transmitir la intensidad de la experiencia antes de su estreno oficial.

Dentro del video también se incluyen fragmentos breves y oscuros de la propia experiencia inmersiva. Entre ellos aparece una mujer que camina por un túnel sosteniendo un candelabro y otra escena en la que un personaje se oculta bajo sábanas, imágenes que anticipan la atmósfera de tensión que propone el filme.

PUBLICIDAD

La pieza promocional cierra con el eslogan “Face Evil” (“Enfrenta al mal”) y remarca que ‘Remnants’ estará disponible en exclusiva para Apple Vision Pro a partir del 16 de octubre de 2026.

Dentro del video también se incluyen fragmentos breves y oscuros de la propia experiencia inmersiva. (YouTube/Apple TV)

Cómo funciona Apple Vision Pro, el dispositivo que aloja el estreno

Apple Vision Pro es una computadora espacial que combina contenido digital con el entorno físico del usuario. El dispositivo permite a quien lo utiliza mantenerse presente y en contacto con las personas que lo rodean mientras interactúa con contenidos tridimensionales.

El sistema propone lo que la compañía describe como un lienzo infinito, que supera los límites de una pantalla convencional mediante una interfaz completamente tridimensional. Esa interfaz se controla a través de los ojos, las manos y la voz del usuario, sin necesidad de mandos externos.

PUBLICIDAD

Este funcionamiento es posible gracias a visionOS. Mediante este sistema, Vision Pro permite que los usuarios interactúen con el contenido digital como si este estuviera físicamente presente en el mismo espacio que ellos, una característica que resulta determinante para experiencias como la que propone ‘Remnants’.

Cómo funciona Apple Vision Pro

El funcionamiento de Apple Vision Pro se sustenta en la computación espacial, una tecnología que elimina la necesidad de mandos o controles externos. El dispositivo se opera mediante la mirada, los movimientos de las manos y comandos de voz, procesados a través del sistema operativo visionOS.

Apple Vision Pro con chip M5. APPLE

Para seleccionar e interactuar con los elementos que aparecen en pantalla, Vision Pro combina seguimiento ocular con gestos mínimos de las manos. El usuario solo necesita fijar la vista sobre un botón, una aplicación o un enlace para que este quede resaltado. Después, al unir y separar los dedos índice y pulgar en un movimiento de pellizco, se ejecuta la acción equivalente a un clic.

PUBLICIDAD

Ese mismo gesto, sostenido mientras se desplaza la mano, permite mover ventanas de lugar, recorrer páginas hacia arriba o abajo y cambiar el tamaño de los elementos dentro del entorno virtual. Las cámaras de seguimiento reconocen las manos incluso cuando permanecen apoyadas sobre las piernas, sin necesidad de mantenerlas elevadas.

En cuanto a la gestión del entorno y la navegación, el dispositivo combina controles físicos con órdenes por voz. La corona digital, ubicada en la parte superior del visor, regula el nivel de inmersión y permite pasar del modo Passthrough, que muestra el entorno físico real, a una inmersión total en un espacio virtual tridimensional.

PUBLICIDAD

Otro recurso de navegación consiste en mirar la palma de la mano, gesto que activa un menú flotante desde el cual se accede a la pantalla de inicio o al Centro de Control. Para escribir, el usuario cuenta con dos alternativas: tocar un teclado virtual que se despliega en el aire o dictar el texto mediante comandos de voz.