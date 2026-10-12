XUPER TV, Cuevana 3, Pelisplus: peligros que ocultan estás URL para ver películas gratis

Estas tres páginas han sido bloqueadas por difundir contenido pirateado. (Fotocomposición Infobae)

Guardar

Las URL que prometen acceso gratuito a películas y series, como XUPER TV, Cuevana 3 y Pelisplus, pueden exponer a los usuarios y sus dispositivos a riesgos de seguridad.

La navegación suele incluir ventanas emergentes, enlaces a páginas externas y avisos que invitan a descargar aplicaciones, extensiones o archivos para continuar con la reproducción.

PUBLICIDAD

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que los celulares, computadoras y tabletas almacenan información personal y sensible, así que se han convertido en objetivos de aplicaciones maliciosas.

Los programas maliciosos buscan infectar el dispositivo y acceder a datos sensibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estos programas pueden buscar datos, desplegar publicidad no deseada, efectuar cargos sin autorización, bloquear archivos o tomar control de funciones del teléfono.

Qué pasa al descargar una aplicación desde un enlace desconocido

Uno de los principales riesgos aparece cuando el sitio solicita instalar una aplicación para acceder al contenido. Las plataformas de descargas directas y los repositorios no oficiales pueden alojar archivos modificados o programas que no pasaron por los controles de seguridad de Google Play o App Store.

Una aplicación maliciosa puede aprovechar los permisos concedidos durante la instalación. El acceso a contactos, cámara, ubicación, almacenamiento o notificaciones puede abrir la puerta a la recolección de información que no es necesaria para reproducir una película o una serie.

PUBLICIDAD

El ransomware puede secuestrar datos personales y financieros para pedir un rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pueden secuestrar datos o bloquear el dispositivo

El ransomware es una de las amenazas que puede llegar a un equipo a través de una descarga fraudulenta. Este tipo de programa cifra fotos, documentos y otros archivos almacenados, luego muestra un mensaje que exige un pago a cambio de una supuesta recuperación de los datos.

El problema no se limita a computadoras. Los celulares guardan conversaciones, imágenes, archivos laborales, claves y documentos personales. Una copia de seguridad actualizada permite restaurar parte de esa información si el dispositivo sufre una infección, un robo o una falla técnica.

Por qué aparecen muchos anuncios en páginas para ver películas gratis

La publicidad invasiva puede ser una señal de que existe una aplicación o extensión no confiable en el dispositivo. Algunos programas muestran anuncios de forma constante, modifican la configuración del navegador o redirigen al usuario a páginas que buscan obtener datos personales o promover nuevas descargas.

PUBLICIDAD

Las páginas piratas muestran anuncios en la reproducción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos avisos se presentan como alertas de virus, premios, actualizaciones urgentes o botones de reproducción. El objetivo es provocar una acción rápida, como instalar un archivo, activar notificaciones o ingresar información. Cerrar la pestaña y evitar interactuar con esos mensajes reduce el riesgo de acceder a sitios fraudulentos.

De qué forma pueden robar contraseñas

Entre las amenazas identificadas por el INCIBE figura el uso de programas que registran las pulsaciones realizadas en la pantalla o el teclado. Estos mecanismos, conocidos como keyloggers, pueden capturar usuarios, contraseñas y otros datos introducidos durante el acceso a servicios bancarios, redes sociales o correos.

Asimismo, existen aplicaciones que solicitan permiso para leer los SMS. Si el usuario lo acepta, el programa podría acceder a códigos enviados por entidades financieras o plataformas digitales para confirmar operaciones.

PUBLICIDAD

Las claves de acceso pueden quedar en manos extrañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los permisos para mensajes, llamadas o accesibilidad requieren una revisión especial, sobre todo cuando no guardan relación con la función anunciada por la aplicación.

Qué señales alertan una descarga peligrosa

Las solicitudes de permisos excesivos son una de las alertas más claras. Una app destinada a reproducir contenido audiovisual no debería requerir acceso permanente a los contactos, la ubicación precisa, los mensajes de texto o la cámara, salvo que explique de forma clara por qué necesita esas funciones.

Se debe desconfiar de archivos con nombres genéricos, páginas que exigen desactivar protecciones del sistema o sitios que abren varias ventanas antes de mostrar un video.

El INCIBE sugiere descargar aplicaciones desde canales oficiales, como Google Play y App Store. Esas tiendas aplican filtros de seguridad, aunque ningún sistema elimina por completo la posibilidad de amenazas.

PUBLICIDAD