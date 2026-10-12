Tecno

XUPER TV, Cuevana 3, Pelisplus: peligros que ocultan estás URL para ver películas gratis

El acceso a estas opciones puede derivar en descargas de aplicaciones maliciosas, robo de contraseñas y publicidad invasiva

Composición con los logotipos de Cuevana 3 sobre afiches de películas, XUPER TV sobre fondo oscuro y Pelisplus sobre fondo azul
Estas tres páginas han sido bloqueadas por difundir contenido pirateado. (Fotocomposición Infobae)
Guardar

Las URL que prometen acceso gratuito a películas y series, como XUPER TV, Cuevana 3 y Pelisplus, pueden exponer a los usuarios y sus dispositivos a riesgos de seguridad.

La navegación suele incluir ventanas emergentes, enlaces a páginas externas y avisos que invitan a descargar aplicaciones, extensiones o archivos para continuar con la reproducción.

PUBLICIDAD

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que los celulares, computadoras y tabletas almacenan información personal y sensible, así que se han convertido en objetivos de aplicaciones maliciosas.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los programas maliciosos buscan infectar el dispositivo y acceder a datos sensibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estos programas pueden buscar datos, desplegar publicidad no deseada, efectuar cargos sin autorización, bloquear archivos o tomar control de funciones del teléfono.

Qué pasa al descargar una aplicación desde un enlace desconocido

Uno de los principales riesgos aparece cuando el sitio solicita instalar una aplicación para acceder al contenido. Las plataformas de descargas directas y los repositorios no oficiales pueden alojar archivos modificados o programas que no pasaron por los controles de seguridad de Google Play o App Store.

Una aplicación maliciosa puede aprovechar los permisos concedidos durante la instalación. El acceso a contactos, cámara, ubicación, almacenamiento o notificaciones puede abrir la puerta a la recolección de información que no es necesaria para reproducir una película o una serie.

PUBLICIDAD

Teléfono Android con pantalla encendida mostrando alertas rojas de seguridad, virus digitales y código binario verde; una tienda de aplicaciones desenfocada con iconos de advertencia.
El ransomware puede secuestrar datos personales y financieros para pedir un rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pueden secuestrar datos o bloquear el dispositivo

El ransomware es una de las amenazas que puede llegar a un equipo a través de una descarga fraudulenta. Este tipo de programa cifra fotos, documentos y otros archivos almacenados, luego muestra un mensaje que exige un pago a cambio de una supuesta recuperación de los datos.

El problema no se limita a computadoras. Los celulares guardan conversaciones, imágenes, archivos laborales, claves y documentos personales. Una copia de seguridad actualizada permite restaurar parte de esa información si el dispositivo sufre una infección, un robo o una falla técnica.

Por qué aparecen muchos anuncios en páginas para ver películas gratis

La publicidad invasiva puede ser una señal de que existe una aplicación o extensión no confiable en el dispositivo. Algunos programas muestran anuncios de forma constante, modifican la configuración del navegador o redirigen al usuario a páginas que buscan obtener datos personales o promover nuevas descargas.

Una persona sostiene un smartphone horizontalmente, mostrando en su pantalla un partido de fútbol virtual con jugadores en un campo y un estadio.
Las páginas piratas muestran anuncios en la reproducción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos avisos se presentan como alertas de virus, premios, actualizaciones urgentes o botones de reproducción. El objetivo es provocar una acción rápida, como instalar un archivo, activar notificaciones o ingresar información. Cerrar la pestaña y evitar interactuar con esos mensajes reduce el riesgo de acceder a sitios fraudulentos.

De qué forma pueden robar contraseñas

Entre las amenazas identificadas por el INCIBE figura el uso de programas que registran las pulsaciones realizadas en la pantalla o el teclado. Estos mecanismos, conocidos como keyloggers, pueden capturar usuarios, contraseñas y otros datos introducidos durante el acceso a servicios bancarios, redes sociales o correos.

Asimismo, existen aplicaciones que solicitan permiso para leer los SMS. Si el usuario lo acepta, el programa podría acceder a códigos enviados por entidades financieras o plataformas digitales para confirmar operaciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las claves de acceso pueden quedar en manos extrañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los permisos para mensajes, llamadas o accesibilidad requieren una revisión especial, sobre todo cuando no guardan relación con la función anunciada por la aplicación.

Qué señales alertan una descarga peligrosa

Las solicitudes de permisos excesivos son una de las alertas más claras. Una app destinada a reproducir contenido audiovisual no debería requerir acceso permanente a los contactos, la ubicación precisa, los mensajes de texto o la cámara, salvo que explique de forma clara por qué necesita esas funciones.

Se debe desconfiar de archivos con nombres genéricos, páginas que exigen desactivar protecciones del sistema o sitios que abren varias ventanas antes de mostrar un video.

El INCIBE sugiere descargar aplicaciones desde canales oficiales, como Google Play y App Store. Esas tiendas aplican filtros de seguridad, aunque ningún sistema elimina por completo la posibilidad de amenazas.

Temas Relacionados

XUPER TVCuevana 3PelisplusPelículasAplicacionesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bill Gates alertó sobre los riesgos de dejar la IA solo en manos de las empresas tecnológicas

El cofundador de Microsoft considera insuficientes los acuerdos privados y reclama normas, inspecciones y organismos capaces de limitar fraudes, extorsiones, intrusiones digitales y amenazas biológicas

Bill Gates alertó sobre los riesgos de dejar la IA solo en manos de las empresas tecnológicas

Tesla activó un asistente de IA que hace compras y envía mensajes del pasajero durante los viajes en el robotaxi

El sistema cierra la sesión al final de cada viaje, para que el próximo pasajero no herede compras ni mensajes ajenos

Tesla activó un asistente de IA que hace compras y envía mensajes del pasajero durante los viajes en el robotaxi

Por qué el televisor tiene una luz roja parpadeando y qué problema está avisando

Esta situación puede advertir fallos en la alimentación eléctrica o componentes internos

Por qué el televisor tiene una luz roja parpadeando y qué problema está avisando

Cómo convertir un documento de más de 100 páginas en PDF sin instalar aplicaciones

WhatsApp y Google Drive permiten escanear archivos desde celulares Android y iPhone y agruparlos en uno solo

Cómo convertir un documento de más de 100 páginas en PDF sin instalar aplicaciones

Videos cortos en Instagram provocan que los adolescentes pierdan interés por su futuro, advierte estudio

Un análisis de 1.500 estudiantes relaciona el consumo constante de clips breves en redes sociales con problemas para anticipar consecuencias lejanas, sobre todo en el ámbito escolar

Videos cortos en Instagram provocan que los adolescentes pierdan interés por su futuro, advierte estudio

DEPORTES

La dura mirada de Diego Latorre sobre el campeonato argentino y la contundente definición que ofreció sobre Lionel Messi

La dura mirada de Diego Latorre sobre el campeonato argentino y la contundente definición que ofreció sobre Lionel Messi

Un luchador de MMA murió en la cárcel tras ser condenado a 23 años por asesinar a una mujer y a su hija de cinco años

La estremecedora historia de una atleta que sufrió un control antidopaje sorpresa tras la muerte de su madre: “Yacía en la habitación de al lado”

Tormenta tropical en Utah: 70 corredores de ultramaratón quedaron atrapados en el desierto y fueron evacuados tras una noche a la intemperie

Un medio inglés ubicó a Franco Colapinto en uno de los peores puestos de su ranking tras la carrera de F1 en Singapur: “Mejor de lo que parecía”

TELESHOW

Gustavo Yankelevich habló por primera vez de la violencia que sufrieron sus nietos: “Franco me dijo que su papá lo desmayó a golpes”

Gustavo Yankelevich habló por primera vez de la violencia que sufrieron sus nietos: “Franco me dijo que su papá lo desmayó a golpes”

Débora Nishimoto contó por qué decidió reivindicar su nombre “Kaori” de sus raíces japonesas

El blooper de Ximena Capristo que la descolocó al aire de Pasapalabra

El sentido mensaje de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de su hijo Benicio: “Viniste tras un largo invierno”

Momi Giardina afianza su amor por su pareja durante sus vacaciones en Londres: “Te elegiría en todos los viajes”

INFOBAE AMÉRICA

Las noches en Panamá: largas, en campamentos improvisados y con incertidumbre tras el terremoto

Las noches en Panamá: largas, en campamentos improvisados y con incertidumbre tras el terremoto

El Gobierno de El Salvador condena los ataques hutíes contra los aeropuertos de Riad y Abha

Noruega detectó que los autos chinos usados por militares grababan bases y códigos de acceso

Identifican a casi 100 salvadoreños fallecidos en ruta a Estados Unidos

María Gainza gana el premio de Narrativa de la Academia Argentina de Letras