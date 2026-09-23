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Cómo instalar XUPER TV en el televisor gratis, la búsqueda que daña el dispositivo y expone datos personales

Instalar la aplicación antes conocida como Magis TV puede facilitar el acceso a información privada y afectar a otros aparatos conectados a la misma red WiFi

Logo de Xuper TV en blanco y azul sobre un fondo azul oscuro. La letra X contiene un detalle en azul claro y la palabra TV es de color azul
XUPER TV ha sido bloqueada en varios países por infringir la política de derechos de autor. (Foto: XUPER TV)
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La búsqueda para instalar XUPER TV, antes conocida como Magis TV, gratis en el televisor puede comprometer el funcionamiento del dispositivo y exponer datos personales de los usuarios.

La aplicación suele circular fuera de las tiendas oficiales, mediante archivos que se descargan desde sitios alternativos y luego se instalan de forma manual en televisores, TV Box o celulares con Android.

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El problema no se limita a la calidad de la transmisión o a la estabilidad del servicio. Según ESET, este tipo de plataformas puede solicitar accesos que exceden lo necesario para reproducir series, películas o eventos deportivos. Esos permisos pueden facilitar el acceso a archivos privados, la instalación de otros programas y el envío de notificaciones engañosas.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Las aplicaciones piratas no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Por qué es peligroso instalar XUPER TV

Las aplicaciones streaming no oficiales suelen distribuirse a través de páginas web, enlaces compartidos en redes sociales o grupos de mensajería. Ese circuito evita los procesos de revisión que aplican Google Play Store, App Store y otros catálogos oficiales antes de habilitar una descarga.

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La falta de esos controles abre la posibilidad de que el archivo incluya funciones no informadas al usuario. Puede ocurrir que el enlace lleve a una versión modificada de la aplicación, con malware incorporado. En esos casos, el televisor o el dispositivo conectado a la pantalla queda expuesto desde el momento de la instalación.

Qué puede suceder con los datos almacenados en el dispositivo

ESET advirtió que el archivo de Magis TV, asociado ahora a la búsqueda de XUPER TV, pide autorizaciones que permiten revisar el contenido guardado en el dispositivo. Esto puede abarcar fotos, videos, documentos, grabaciones de audio y otros archivos disponibles en el almacenamiento interno o externo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
XUPER TV puede pedir permisos a funciones del televisor que no necesita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un televisor, el riesgo puede alcanzar a los dispositivos vinculados. Si una memoria USB, un teléfono o una cuenta personal se conectan al dispositivo, una aplicación con permisos amplios puede obtener información que no guarda relación con la reproducción de contenidos.

Cómo una aplicación maliciosa puede instalar programas sin control del usuario

Uno de los accesos detectados permite que la aplicación solicite la descarga e instalación de otros paquetes. En apariencia, esa función podría presentarse como una actualización, un complemento para ver un canal o una mejora del reproductor, aunque puede incorporar software ajeno al servicio original.

Ese mecanismo puede utilizarse para introducir programas espía, troyanos o herramientas destinadas a capturar información. El usuario puede aceptar la acción sin advertir que instaló una aplicación adicional. Una supuesta actualización puede convertirse en una vía para agregar software malicioso al dispositivo.

Un control remoto en la mano de una persona apuntando a la TV - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El televisor conectado a internet puede convertirse en una puerta de entrada a riesgos para celulares, computadoras y otros dispositivos del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la instalación de programas piratas puede afectar el funcionamiento

Las autorizaciones analizadas por ESET incluyen capacidades para revisar procesos activos, modificar archivos y gestionar unidades de almacenamiento. En manos de una aplicación no confiable, esas funciones pueden alterar documentos, borrar contenido o afectar la operación normal del dispositivo.

El alcance tampoco queda limitado a la pantalla. Un televisor conectado al mismo router que computadoras, celulares, cámaras o asistentes domésticos forma parte de una red compartida.

Hombre sentado frente a una Smart TV oscura que muestra un mensaje rojo brillante de 'VIRUS DETECTED' con un icono de calavera. El hombre se lleva la mano a la boca con expresión de preocupación.
Las notificaciones de aplicaciones no oficiales pueden utilizarse para difundir mensajes engañosos o enlaces fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el dispositivo principal se infecta, puede convertirse en una puerta de entrada para ataques contra otros aparatos conectados. El riesgo puede extenderse desde el televisor hacia la red WiFi doméstica.

Qué peligros tiene recibir notificaciones de apps piratas

Las apps de este tipo pueden pedir autorización para mostrar avisos en pantalla. Una función diseñada para informar novedades puede usarse para distribuir publicidad invasiva, mensajes fraudulentos o alertas que imiten comunicaciones legítimas de servicios conocidos.

A través de esas notificaciones, un atacante puede intentar que la persona ingrese credenciales, descargue una nueva aplicación o entregue información personal. El riesgo aumenta cuando el aviso utiliza mensajes urgentes, como advertencias sobre una suspensión de cuenta, fallas técnicas o supuestas verificaciones de seguridad.

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