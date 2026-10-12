Apple presentará HomeView, su primer centro de control con pantalla para el hogar

HomeView usará un chip A18, correrá aplicaciones propias de Apple y no tendrá una tienda de aplicaciones dedicada. REUTERS/Abdul Saboor

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Apple convocó a la prensa para el martes 13 de octubre en Nueva York, bajo el nombre de evento “Welcome home”, donde se espera que presente HomeView, su primer centro de control con pantalla para el hogar inteligente, según reportó el periodista Mark Gurman en el boletín Power On de Bloomberg.

El dispositivo funcionará como el centro de mando por voz de una casa con productos Apple, con el asistente Siri como eje de la experiencia. Tendrá una pantalla con entrada táctil, aunque Gurman precisó que el control principal será mediante comandos de voz.

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HomeView usará un chip A18, correrá aplicaciones propias de Apple y no tendrá una tienda de aplicaciones dedicada, aunque los usuarios podrían proyectar widgets de apps de terceros desde un iPhone cercano, de acuerdo con el sitio especializado 9to5Mac.

El dispositivo funcionará como el centro de mando por voz de una casa con productos Apple. REUTERS/Abdul Saboor

Dos versiones y cuatro colores

El producto llegará en dos variantes. La primera es un modelo de mesada con una base tipo parlante, disponible en gris espacial, plateado, blanco estelar y rosa. La segunda es una versión para pared, con una base cuadrada y plana, que solo estará disponible en gris espacial y plateado, según detalló MacRumors.

El diseño recuerda al de la iMac G4, con una pantalla que parece flotar sobre su base, y ofrecerá mejor calidad de sonido que la nueva versión del HomePod mini, de acuerdo con el reporte de Gurman.

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Una apuesta después de fracasos previos

Apple lanzó HomeKit, su plataforma de software para conectar dispositivos del hogar, en 2014, y recién en 2018 sacó su primer parlante inteligente, el HomePod.

El producto tenía un precio alto y funciones limitadas frente a sus rivales, y la compañía lo discontinuó en 2021 para enfocarse en una versión más chica y barata, el HomePod mini, que ya estaba en el mercado desde 2020.

Apple lanzó HomeKit, su plataforma de software para conectar dispositivos del hogar, en 2014. REUTERS/Dado Ruvic

El HomePod original costaba 349 dólares al salir a la venta, siete veces más que un parlante Echo básico de Amazon, y nunca logró ventas masivas, según datos recopilados por AppleInsider. Esa experiencia empujó a la compañía hacia la estrategia de precios más accesibles que adoptó después con la línea mini.

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Un segundo HomePod de tamaño completo llegó recién en 2023, pero Apple nunca había construido un dispositivo pensado desde cero como centro de control con pantalla, a diferencia de productos como el Echo Show de Amazon o el Nest Hub de Google, que llevan años en los hogares. HomeView busca llenar ese vacío.

Según el sitio Macworld, el rediseño de Siri que Apple integró este año en sus sistemas operativos eliminó uno de los obstáculos técnicos que, de acuerdo con reportes previos, venía retrasando el lanzamiento del nuevo dispositivo central para el hogar.

HomeView se perfila como la apuesta más seria de Apple en el hogar inteligente hasta la fecha, en momentos en que la compañía también avanza en acuerdos con fabricantes de electrodomésticos. Días atrás trascendió una alianza con LG para desarrollar una cerradura, un termostato y un timbre inteligentes pensados para integrarse con los nuevos dispositivos.

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Ninguno de los detalles técnicos, los precios ni la fecha exacta de noviembre fueron confirmados todavía de forma oficial por Apple. REUTERS/Dado Ruvic

Junto con HomeView, Apple presentará el martes versiones renovadas del Apple TV y del HomePod mini. Ambos productos estarán disponibles en tiendas a partir del 30 de octubre, mientras que HomeView recién llegaría a mediados de noviembre, un mes después de su presentación.

Un evento anticipado con pistas sueltas

Apple confirmó la fecha del lanzamiento el 8 de octubre, cuando Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing mundial de la compañía, publicó un video teaser de 17 segundos con dos personas bordando a mano el logo de la manzana. “Welcome home. October 13”, escribió Joswiak en esa publicación.

El evento no tendrá formato de conferencia tradicional transmitida en vivo. Según reportó MacRumors, Apple optó por un video de presentación en línea combinado con una experiencia presencial para periodistas invitados en el barrio de Tribeca, en Nueva York, a las nueve de la mañana.

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Apple ya había usado un formato similar, sin transmisión en vivo tradicional, para el lanzamiento de la MacBook Neo a principios de este año, según reportó el sitio The Next Web.

El nombre HomeView apareció primero en una solicitud de marca registrada a nombre de una empresa fachada. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

La elección del logo bordado con hilos no fue casual: Gurman interpretó en redes sociales que la textura de tela hace referencia a Thread, el protocolo de conectividad de bajo consumo que permite a distintos dispositivos del hogar comunicarse entre sí, y que Apple ya utiliza en el HomePod y el Apple TV.

De dónde salió el nombre

El nombre HomeView apareció primero en una solicitud de marca registrada a nombre de una empresa fachada, un hallazgo que reportó MacRumors el viernes anterior y que Gurman confirmó en su boletín.

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La elección del término “view” busca reflejar el uso previsto del aparato: una pantalla que se mira y se controla sobre todo con la voz, a diferencia de un nombre como HomePad, que hubiera sugerido una experiencia táctil al estilo de un iPad.

Ninguno de los detalles técnicos, los precios ni la fecha exacta de noviembre fueron confirmados todavía de forma oficial por Apple. La compañía los dará a conocer recién el martes, cuando presente formalmente su nueva línea de productos para el hogar.

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