El presidente argentino Javier Milei celebró la victoria electoral del Partido Popular en España mediante una publicación en la red social X

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El presidente Javier Milei celebró el triunfo del Partido Popular en las elecciones de España y saludó a Alberto Núñez Feijóo, quien podrá formar gobierno tras una alianza con Vox. Con el resultado de los comicios, Pedro Sánchez dejará el gobierno español después de ocho años.

“LA LIBERTAD AVANZA EN ESPAÑA. GANÓ LA LIBERTAD, PERDIÓ EL SOCIALISMO. Enormes felicitaciones a @NunezFeijoo y a @ppopular por su victoria y a mi amigo @Santi_ABASCAL por el gran resultado de @vox_es. Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad”, escribió el mandatario argentino en su cuenta de X.

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Y añadió: “España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”.

La senadora Patricia Bullrich destacó las elecciones del PP y remarcó: “¡Felicitaciones a @NunezFeijoo, al @ppopular y a todos los partidos que harán posible esta coalición de Gobierno!”

“Se abre una nueva etapa para España. Decidieron dejar atrás el desorden y los falsos discursos para recuperar el camino de Occidente, la libertad y el progreso”, agregó la líder de la bancada libertaria en el Senado.

Otro de los que celebró el triunfo del PP fue el ex presidente, Mauricio Macri, quien escribió en sus redes sociales: “Qué gran alegría me da este triunfo @NunezFeijoo. Confío en tu compromiso, profesionalismo y capacidad de gestión para llevar a España al lugar que corresponde. ¡Viva España!”.

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Asimismo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, saludó al líder popular: “España eligió dejar atrás el socialismo. Gran elección de @NunezFeijoo y el PP. Felicitaciones también a @AlmeidaPP_ e @IdiazAyuso por los resultados!”.

Desde el PRO también sacaron un comunicado en el que felicitaron al líder del PP: “ESPAÑA ELIGIÓ CAMBIAR. Felicitaciones a @NunezFeijoo y a todo el @ppopular por este resultado que muestra que los españoles se cansaron y apostaron por un rumbo distinto. Este triunfo se construyó con mucho trabajo y con la convicción de que España puede estar mejor gobernada”.

En tanto, el asesor presidencial Santiago Caputo apuntó: “La narrativa de hoy es que volvieron a perder los oficialismos supongo y nada sobre la enorme influencia del Presidente @JMilei para derrotar al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez en España. Se ve que no se había acabado “la ola” de derecha".

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Por su parte, la legisladora porteña Pilar Ramírez señaló: “España le da la espalda al sanchismo. El populismo retrocede y la libertad avanza, hoy más que nunca!!”.

El Partido Popular (PP) obtuvo 134 diputados en los comicios de este 29 de noviembre, tres menos que en las elecciones de 2023, pero suficientes para alcanzar la mayoría absoluta junto a Vox, que catapultó su representación parlamentaria con 19 bancas adicionales. La suma de ambas fuerzas superó con amplitud el umbral de los 176 escaños necesarios para gobernar y dejó sin margen de maniobra a los partidos del bloque progresista. La jornada electoral registró una participación del 68,15 % a las 18 horas, por encima de la marca histórica de 1993.

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La victoria del PP pone fin a ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, quien convocó las elecciones anticipadas el mes pasado tras el rechazo parlamentario de un paquete de medidas destinado a aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario. El mandato socialista estuvo marcado por una etapa de crecimiento económico, pero también por investigaciones por corrupción que involucraron a un exministro y a dirigentes cercanos al presidente saliente. Con el 80 % del escrutinio completado, el PP confirmó su triunfo a través de sus redes sociales: “El PP va a ganar las elecciones y Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente del Gobierno de España”, publicó el partido. Minutos después, Sánchez llamó por teléfono a Feijóo para felicitarlo, según confirmaron fuentes del PP. Fue el primer contacto directo entre ambos en dos años.

El distanciamiento entre Milei y Sánchez es anterior al resultado de esta noche. Las diferencias entre ambos presidentes se remontan a 2023, cuando el socialista español no felicitó públicamente al libertario tras su victoria en las elecciones argentinas, mientras Milei convirtió al gobierno español en blanco frecuente de sus críticas. La tensión escaló en mayo de 2024, después de que el entonces ministro de Transportes de España, Óscar Puente, realizara declaraciones públicas sobre el mandatario argentino. La Casa Rosada respondió con cuestionamientos directos a Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez.

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Ya en 2026, Milei volvió a referirse al jefe del Ejecutivo español en términos descomedidos y respaldó abiertamente a la oposición durante la campaña electoral, con especial énfasis en Santiago Abascal, de Vox, a quien llamó “mi amigo” en su mensaje de esta noche.