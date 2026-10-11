Tecno

iPhone 18 Pro se está vendiendo poco y Apple reduce un 15% su fabricación

El aumento del precio, en 100 dólares, sería uno de los principales motivos de su limitado impacto en ventas

Apple pidió a sus proveedores recortar entre un 15% y un 20% los pedidos de componentes para el iPhone 18 Pro. (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)
Apple pidió a sus proveedores recortar entre un 15% y un 20% los pedidos de componentes para el iPhone 18 Pro. (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)
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Apple pidió a parte de sus proveedores que reduzcan la producción de piezas para el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, luego de que la demanda resultara más débil de lo previsto tras una suba de precios, según Nikkei Asia.

En el reporte aseguran que los pedidos de componentes para octubre cayeron al menos 15% respecto de lo que la compañía había solicitado originalmente. Un ejecutivo de un proveedor le dijo al medio que, para ambos modelos, el recorte llegó a entre 15% y 20%.

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Ni Apple ni sus proveedores confirmaron públicamente la cifra. Reuters intentó verificar el dato y no pudo hacerlo; la empresa tampoco respondió a su pedido de comentarios.

Cómo el nuevo precio del iPhone podría afectar sus ventas

El iPhone 18 Pro arrancó en 1.199 dólares y el Pro Max en 1.299 dólares en Estados Unidos, 100 dólares por encima de lo que costaban los modelos que reemplazaron, el iPhone 17 Pro y el 17 Pro Max. Ambos equipos se presentaron el 9 de septiembre y llegaron a las tiendas el 18 de ese mes.

Los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max comenzaron sus ventas en Estados Unidos a 1.199 y 1.299 dólares respectivamente. (REUTERS/Jeenah Moon)
Los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max comenzaron sus ventas en Estados Unidos a 1.199 y 1.299 dólares respectivamente. (REUTERS/Jeenah Moon)

Apple atribuyó en público ese incremento al encarecimiento de los chips de memoria, la misma razón que había dado en junio cuando subió los precios de sus computadoras Mac y sus tablets iPad. Tim Cook, en su última conferencia de resultados como director ejecutivo de la empresa en julio, calificó la subida del costo de la memoria como “una inundación que ocurre cada cien años”.

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La consultora J.P. Morgan Global Research estimó que los precios de los chips DRAM, la memoria de acceso dinámico que usan los celulares y las computadoras, subieron más de 400% entre comienzos de 2024 y fines de 2026. El salto se explica por la demanda de las empresas que construyen centros de datos para inteligencia artificial, que compiten por la misma oferta de memoria que necesitan los fabricantes de electrónica de consumo.

El nuevo calendario de lanzamientos también afectó

Nikkei Asia vinculó la debilidad en las ventas, registrada entre fines de agosto y octubre, también con un cambio en el calendario de lanzamientos de Apple. Este año la empresa presentó únicamente sus modelos más caros en septiembre, sin un iPhone de gama intermedia.

La decisión de presentar solo la gama alta en septiembre modificó el calendario habitual de lanzamientos de la empresa.
La decisión de presentar solo la gama alta en septiembre modificó el calendario habitual de lanzamientos de la empresa.

El iPhone 18 estándar, junto con una versión más económica llamada iPhone 18e y una segunda generación del iPhone Air, recién llegaría a inicios de 2027, de acuerdo con reportes de Bloomberg. Un gerente de la cadena de suministro consultado dijo que la demanda es más floja que en años anteriores, cuando Apple lanzaba todos sus modelos juntos.

Este año la empresa también sumó el iPhone Duo, su primer plegable, que cuesta 2.000 dólares y sale a la venta el 23 de octubre. Una fuente de la cadena de suministro anticipó que ese equipo podría sufrir recortes similares una vez que empiece a despacharse.

El recorte de octubre no permite anticipar cuántos iPhone 18 Pro venderá Apple en total, porque un pedido de piezas más chico no equivale automáticamente a menos ventas finales. Apple presentará sus resultados del trimestre cerrado el 26 de septiembre el lunes 2 de noviembre, una fecha que todavía no reflejará los pedidos de octubre.

El antecedente no es exclusivo de Apple. En junio, ya había informado que los fabricantes como Xiaomi, Oppo y Vivo redujeron hasta 30% sus metas de despacho para 2026, en lo que fue su segundo recorte del año.

El incremento del costo en las memorias DRAM superó el 400% ante la demanda de centros de datos de inteligencia artificial. (REUTERS/Jeenah Moon)
El incremento del costo en las memorias DRAM superó el 400% ante la demanda de centros de datos de inteligencia artificial. (REUTERS/Jeenah Moon)

Apple tendrá nuevos lanzamientos en 2026

Apple celebrará el evento “Welcome Home” el martes 13 de octubre de 2026, centrado en posibles novedades para el hogar conectado. Entre los equipos que podría presentar figuran una cuarta generación del Apple TV 4K, con procesador más reciente, Apple Intelligence, Siri avanzada y Wi-Fi 7; un HomePod mini 2; y un HomePod con pantalla integrada.

Este último combinaría altavoz, interfaz visual, videollamadas y control de accesorios domésticos, con una propuesta similar a la de Echo Show de Amazon. Apple no confirmó productos, precios, disponibilidad ni transmisión en directo.

La presentación será a las 7:00 a. m. en Ciudad de México, 8:00 a. m. en Colombia y Perú, 10:00 a. m. en Argentina y 15.00 en España peninsular.

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