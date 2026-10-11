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Sin emuladores ni la nube: logran ejecutar GTA 4 de forma nativa en un teléfono Android

En lugar de reproducir virtualmente todos los componentes del sistema original, el método prepara previamente el software para otra arquitectura y reduce la carga durante la ejecución de la aventura de mundo abierto

GTA 4 funciona de forma nativa en un teléfono Android
GTA 4 funciona de forma nativa en un teléfono Android
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Grand Theft Auto IV, conocido como GTA 4, ha sido ejecutado de forma nativa en un teléfono Android mediante una adaptación experimental que evita los emuladores y los servicios de juego en la nube. El proyecto recompila código de la versión original de Xbox 360 para que funcione directamente en el sistema móvil, un avance técnico que recupera Liberty City en un dispositivo portátil.

La prueba continúa en fase experimental y no constituye un lanzamiento autorizado por Rockstar Games, pero importa porque muestra cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden trasladar videojuegos clásicos a arquitecturas distintas. El responsable utilizó un móvil con Snapdragon 8 Elite Gen 5 y conectó un mando, con el objetivo de acercar el control a la experiencia de consola de Niko Bellic.

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El hallazgo de una Xbox 360 de segunda mano permitió descubrir una versión beta inédita de GTA IV con contenidos únicos de Rockstar North.
La demostración recupera la historia de Niko Bellic mediante controles externos, aunque todavía no ofrece datos sobre estabilidad, resolución, rendimiento, consumo de memoria o compatibilidad con otros equipos en distintos dispositivos

La recompilación evita simular una consola Xbox 360 completa

El procedimiento se aleja de la emulación convencional. Un emulador reproduce durante la partida el funcionamiento de una consola completa, con la carga que ello implica para el procesador. En este caso, el desarrollador tradujo antes el código y lo compiló para Android. El teléfono ejecuta así una versión preparada para otra arquitectura, en vez de simular continuamente el hardware y los procesos internos de Xbox 360.

Para conseguirlo, recurrió a Claude, la inteligencia artificial de Anthropic, y se apoyó en Liberty Recompiled y ReXGlue. Estas herramientas sirvieron para adaptar el código de Grand Theft Auto IV, una tarea que exige resolver diferencias de hardware, gráficos y funcionamiento interno. El reto aumenta en un juego de mundo abierto, donde la ciudad, los vehículos, las misiones y los personajes deben responder de manera coordinada.

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Este método permite evitar parte del trabajo que asumiría un emulador mientras el juego está abierto. La recompilación prepara previamente porciones del programa para el sistema de destino, aunque el resultado aún requiere pruebas. Por ahora, no se han difundido cifras de resolución, fotogramas por segundo, consumo de memoria o estabilidad, por lo que no existe una comparación precisa con las versiones originales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El experimento abre nuevas vías para los videojuegos clásicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liberty City funciona en un móvil con Snapdragon 8 Elite Gen 5

El proyecto devuelve a Liberty City, escenario de la historia de Niko Bellic, a un teléfono Android sin depender de una conexión con servidores remotos. También admite mandos, un aspecto relevante para un juego concebido inicialmente para consola. Sin embargo, su carácter experimental impide evaluar todavía si podría mantenerse de forma estable en otros modelos o si llegaría a distribuirse públicamente.

El experimento tampoco equivale a una versión oficial para móviles. Rockstar Games no ha anunciado una adaptación de GTA 4 para Android, y tampoco se ha confirmado que el responsable publique archivos o enlaces relacionados con el videojuego. La iniciativa se presenta como una demostración técnica independiente, sin autorización del estudio y sin detalles sobre su futura disponibilidad.

Dos hombres de aspecto digital con ropa casual, uno con camisa estampada y el otro con chaqueta, posan frente a un fondo magenta con letras
La adaptación experimental devuelve el escenario de Niko Bellic a una pantalla pequeña y demuestra el potencial de las herramientas modernas para modificar software creado originalmente para consolas de sobremesa

La inteligencia artificial abre nuevas opciones para adaptar juegos clásicos

La importancia del avance está en el proceso, no en la posibilidad inmediata de jugar una campaña completa en cualquier teléfono. Las herramientas de inteligencia artificial pueden asistir en la traducción y adaptación de código, lo que abre nuevas vías para estudiar software antiguo. Aun así, el trabajo no elimina las limitaciones legales, técnicas y de compatibilidad que rodean a las obras comerciales.

Grand Theft Auto IV se lanzó en 2008 y ocupa un lugar singular dentro de la saga por su tono más oscuro y por las limitaciones que introdujo frente a San Andreas. Obbe Vermeij, exdesarrollador de Rockstar, explicó que el equipo hizo sacrificios en variedad de misiones y libertad.

Dan Houser también vinculó el tono de Liberty City con una etapa personal de soledad y desarraigo en Nueva York. La historia de Niko, marcada por la culpa y una búsqueda frustrada del sueño americano, mantuvo el debate entre quienes valoran su realismo y quienes prefieren el espíritu más libre de otras entregas. Ahora, esa ciudad vuelve a ser objeto de atención desde un teléfono Android mediante un proyecto que continúa en una fase de pruebas técnicas.

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