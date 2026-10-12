Así es como el celular podría detectar problemas oculares y ayudar a pacientes en zonas rurales

Un dispositivo óptico acoplado a un teléfono inteligente logró una coincidencia del 96% con diagnósticos oftalmológicos presenciales en India. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un teléfono inteligente conectado a un pequeño dispositivo óptico logró coincidir en el 96% de los casos con el diagnóstico presencial de oftalmólogos durante campañas rurales en India, según un estudio del Hospital Oftalmológico Aravind.

El hallazgo apunta a una alternativa para detectar cataratas y otras enfermedades oculares en zonas donde el acceso a un especialista resulta difícil, ya sea por distancia, edad o alguna condición de salud que limite el traslado.

PUBLICIDAD

Qué es el dispositivo y cómo funciona

El sistema consiste en un pequeño accesorio que se acopla a un teléfono Android. Incluye una lente que amplía la parte frontal del ojo, dos luces LED alimentadas por el propio teléfono y un endoscopio de silicona que se apoya sobre la órbita ocular del paciente.

Esa pieza de silicona cumple una doble función: bloquea la luz ambiental y mantiene una distancia fija entre el ojo y la cámara, lo que permite obtener imágenes de calidad diagnóstica sin intervención de un especialista en el lugar.

El accesorio permite que trabajadores comunitarios sin entrenamiento avanzado recaben imágenes de calidad para su revisión remota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dispositivo se fabrica en India y tiene un costo inferior a 150 libras esterlinas, incluido el teléfono. Se complementa con una aplicación de telemedicina pensada para zonas con baja cobertura de banda ancha, disponible en inglés y tamil.

PUBLICIDAD

Un teléfono con este accesorio permite que un trabajador de salud comunitario, sin formación oftalmológica avanzada, capture imágenes del ojo en terreno. Esas imágenes se envían luego a un oftalmólogo que las revisa a distancia y decide si el paciente necesita derivación hospitalaria, sin que el especialista deba trasladarse.

El doctor Prabhu Krishna Ravilla, médico del Hospital Oftalmológico Aravind en Madurai, explicó que la hipótesis del equipo era que un dispositivo de imagen de bajo costo permitiera a estos trabajadores capturar imágenes de calidad diagnóstica en el campo, revisadas después de forma remota por oftalmólogos, lo que eliminaría la necesidad de que un especialista esté presente en cada examen.

PUBLICIDAD

Cómo podría ayudar a la población rural

Las cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera a nivel mundial y afectan a casi 100 millones de personas, con un impacto desproporcionado en entornos de escasos recursos donde el acceso a especialistas es limitado, según indicó Ravilla.

Los campamentos médicos tradicionales en zonas rurales de India registraban un alcance del 7% sobre la población objetivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En India, el modelo predominante para llegar a comunidades rurales son los campamentos oftalmológicos, donde médicos urbanos se trasladan a zonas alejadas en fechas fijas. Ese esquema depende por completo de la disponibilidad de especialistas y resulta costoso y complejo de organizar.

Un estudio previo del mismo hospital había determinado que estos campamentos solo lograban atender al 7% de los residentes rurales de la región objetivo. La asistencia caía un 80% entre quienes vivían a más de tres kilómetros del lugar.

PUBLICIDAD

De quienes no asistían, un tercio necesitaba cirugía de cataratas. Las mujeres, los adultos mayores y las comunidades más pobres eran los grupos menos atendidos, una situación que se agravó con la pandemia de COVID-19, que paralizó por completo las actividades de divulgación sanitaria.

Qué sigue para esta tecnología

Los investigadores planean incorporar imágenes con haz de luz, luz azul y pupila dilatada, técnicas incluidas en el examen oftalmológico completo que se considera el método de referencia para la detección de cataratas.

Los desarrolladores planean sumar algoritmos de inteligencia artificial para agilizar la clasificación inicial de las imágenes oculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También prevén explorar la clasificación de imágenes asistida por inteligencia artificial, lo que podría reducir la dependencia de la revisión remota por oftalmólogos en una primera instancia de detección.

PUBLICIDAD

La plataforma se integra con la infraestructura existente de trabajadores de salud comunitarios y funciona en entornos con ancho de banda limitado, según los resultados presentados por el equipo.

El estudio fue una colaboración entre la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, y el Sistema de Atención Oftalmológica Aravind. Los investigadores advirtieron que los resultados podrían no ser generalizables a otros entornos y que se requieren estudios adicionales antes de evaluar su aplicación en otras regiones del mundo, incluidas zonas rurales de América, Asia, África y Europa.