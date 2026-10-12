“Me tomaría una cerveza con esta persona”: la curiosa regla de Steve Jobs para contratar en Apple

Steve Jobs evaluaba a los postulantes de Apple mediante la prueba de la cerveza para comprobar si mantenían una conversación natural fuera de la oficina. (Foto: Europa Press)

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Steve Jobs, el difunto fundador de Apple, aplicaba la prueba de la cerveza para decidir contrataciones: buscaba determinar si quería conversar de manera distendida con un candidato fuera de la oficina, porque creía que un currículum y una entrevista convencional no eran suficientes para conocer a una persona.

El método consistía en abandonar por un momento la formalidad de la selección. Jobs llevaba a algunos postulantes a caminar y charlar para comprobar si podían dejar de lado la pose corporativa y mantener una conversación natural.

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Durante esos encuentros, preguntaba cuestiones simples como: “¿Qué hiciste el verano pasado?”. No había respuestas correctas o incorrectas, pero una charla incómoda, agotadora o inexistente podía inclinar su decisión.

El cofundador de Apple realizaba paseos con los aspirantes para observar su comportamiento cuando disminuía la presión corporativa. (Foto: REUTERS/Romeo Ranoco)

La pregunta que guiaba el proceso era directa: “¿Me tomaría una cerveza con esta persona? ¿Hablaría con ella de forma relajada mientras damos un paseo?”. La bebida no era el centro de la evaluación, sino una forma de observar cómo se desenvolvía alguien cuando disminuía la presión de una entrevista.

Qué factor es clave para tener éxito en una entrevista de trabajo, según Steve Jobs

El empresario creía que la contratación dependía, en última instancia, de la intuición. En una entrevista con Fortune en 2008, comparó la búsqueda de los candidatos adecuados con “encontrar una aguja en un pajar” y remarcó: “Me lo tomo muy en serio”.

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Tres años antes de su muerte, el empresario afirmó que había entrevistado a más de 5.000 candidatos. La competencia profesional era necesaria, pero no suficiente para impresionarlo, porque una conversación estándar de una hora le ofrecía información limitada sobre la actitud y las reacciones de cada persona.

Steve Jobs entrevistó a más de 5.000 candidatos a lo largo de su trayectoria y sostuvo que la selección final dependía de la intuición. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach/File Photo)

“En definitiva, todo se basa en la intuición”, dijo el fundador de Apple a la revista. “¿Qué siento por esta persona? ¿Cómo reacciona ante los desafíos?”.

La prueba contrastaba con recursos de selección como las evaluaciones Myers-Briggs, un cuestionario de personalidad, y los exámenes de 90 minutos que ganaron popularidad entre las empresas. Para el fundador de Apple, una conversación informal podía revelar aspectos que no aparecían en una evaluación estructurada.

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Cuál es la visión de otros líderes sobre el éxito en una entrevista laboral

El exdirector ejecutivo de la Consumer Technology Association, Gary Shapiro, utilizaba otra pregunta para detectar señales sobre el carácter de los aspirantes: les consultaba cuándo podían empezar a trabajar.

Gary Shapiro preguntaba a los postulantes cuándo podían empezar a trabajar para detectar su nivel de respeto por su empleo actual. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

Si respondían que podían hacerlo de inmediato mientras todavía tenían empleo, lo interpretaba como una mala señal porque suponía que estaban dispuestos a dejar a su jefe actual sin más.

Otros directores ejecutivos observan cómo trata un candidato a la recepcionista, si lava su taza de café después del encuentro o cómo reacciona ante un error del camarero durante una cena.

La idea es conocer su comportamiento cuando la formalidad disminuye, porque la forma de responder ante una equivocación puede exponer rasgos de carácter que una respuesta preparada no muestra.

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El director ejecutivo de Amazon Andy Jassy vinculó la actitud positiva en los trabajadores con la capacidad para conseguir mentores. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

Por qué es clave demostrar personalidad en la entrevista

Chanel, la casa de lujo con más de 100 años de historia, prioriza la personalidad por encima de la trayectoria profesional. Claire Isnard, la recientemente jubilada directora de recursos humanos de la firma, dijo a Fortune: “Lo primero que buscamos es la personalidad”, incluso antes que las habilidades o el talento.

Isnard precisó que la empresa no contrata a quienes tienen un ego desmedido. La evaluación apunta a evitar que la capacidad técnica opaque la disposición para convivir y trabajar con otros.

Asimismo, el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, sostuvo que “una cantidad sorprendente de tu éxito, sobre todo en la veintena, tiene que ver con la actitud”, porque las personas positivas encuentran defensores y mentores con mayor rapidez.

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