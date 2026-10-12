Lanús-Vélez y Gimnasia de Mendoza-Newell’s cerrarán la fecha 12 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Lanús-Vélez y Gimnasia de Mendoza-Newell’s cerrarán la fecha 12 del Torneo Clausura (Fotobaires)

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La fecha 12 del Torneo Clausura bajará el telón en la jornada del lunes con dos partidos. El día se abrirá con el partido entre Lanús y Vélez Sarsfield desde las 16:00 en La Fortaleza. Más tarde, a partir de las 18:30, Gimnasia de Mendoza recibirá a Newell’s.

Lanús - Vélez

Lanús recibirá a Vélez en La Fortaleza (Fotobaires)

En el arranque de la jornada del lunes, Lanús chocará contra Vélez Sarsfield en el Estadio Néstor Díaz Pérez desde las 16:00. Sebastián Martínez será el árbitro principal y se podrá ver por ESPN Premium.

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Tras un lapso irregular, el Granate de Mauricio Pellegrino enderezó el rumbo en la recta final al hilvanar tres triunfos consecutivos: venció 1-0 a Defensa y Justicia, goleó 3-0 a Deportivo Riestra y se impuso 2-1 sobre Estudiantes de La Plata. Esto le permitió asentarse en puestos de clasificación a los playoffs de la zona A con 17 unidades, además de meterse en la pelea por el ingreso a la Copa Sudamericana vía Tabla Anual con 41.

Del otro lado, el cuadro conducido por Guillermo Barros Schelotto viene de dejar escapar una chance importante para sumar al igualar 2-2 contra Platense en Liniers. La igualdad privó al Fortín de quedar entre los primeros puestos de la Tabla Anual, donde acumula 49 puntos, y dejó escapar a Instituto en la cima de la zona A, donde suma 21.

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Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo de Jesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Tomás Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Tobías Aguirre, Diego Valdés, Juan Cruz Policella; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Néstor Díaz Pérez (La Fortaleza)

Hora: 16.00

TV: ESPN Premium

Gimnasia de Mendoza - Newell’s

Gimnasia de Mendoza se enfrentará a Newell's (Fotobaires)

Gimnasia de Mendoza y Newell’s serán los encargados de cerrar la fecha 12 del Torneo Clausura. El Lobo recibirá a la Lepra en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie a las 18:30 con la transmisión de TNT Sports. Juan Cruz Robledo será el árbitro principal.

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Luego de un inicio sobresaliente que llegó a su pico con el 3-0 ante Independiente en Avellaneda, los resultados del Lobo mendocino decayeron: igualó contra Boca Juniors y Deportivo Riestra, además de perder 2-0 ante Defensa y Justicia y 3-0 contra Estudiantes en La Plata. Pese a esto, se mantiene en zona de clasificación a los playoffs de la zona A con 17 unidades.

Newell’s suma la misma cantidad de puntos que su rival, aunque llega con una racha de siete partidos sin perder. No obstante, acumula cuatro empates (Estudiantes, Rosario Central, Vélez y Lanús) y tres victorias en la seguidilla (Deportivo Riestra, Banfield y Platense).

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Posibles formaciones

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor; Matías Vargas, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Reggiardo; Walter Mazzantti, Facundo Gauch, Santiago Solari; Matías Coccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Hora: 18.30

TV: TNT Sports

Posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual