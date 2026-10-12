Hondureños tienen más de 840 horas sin recibir atención médica

El Colegio Médico ha mantenido presión por pagos y obligaciones laborales pendientes. (FOTO: La Tribuna)

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La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó a una asamblea extraordinaria de carácter informativo para este lunes, con lo que suma seis semanas consecutivas de reuniones en medio de las diferencias con las autoridades sanitarias.

La jornada se desarrollará de 7:00 a 19:00 en los centros de trabajo de los médicos o en los lugares que determinen los delegados correspondientes.

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Aunque la Secretaría de Salud (Sesal) sostiene que más del 95% de los profesionales ya recibió los pagos salariales atrasados, el gremio mantiene una agenda de demandas que va más allá de las remuneraciones y abarca la estabilidad laboral, la contratación de personal y el cumplimiento de compromisos anteriores.

Entre las principales exigencias del Colegio Médico figura el cese inmediato de los despidos y el reintegro de los profesionales separados de sus puestos. También solicita la reincorporación de médicos que se encontraban con licencia de estudio y el nombramiento de trabajadores que actualmente laboran bajo contrato y cuentan con mayor antigüedad.

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El gremio reclama, además, la firma de contratos e interinatos correspondientes al período de julio a diciembre, así como la formalización de contratos con gestores.

Despidos y contratos

Estas solicitudes se mantienen pese a los avances que reportan las autoridades en materia salarial. La convocatoria no detalla cuántos médicos continúan afectados por despidos, cuántos contratos están pendientes ni el número de profesionales que todavía esperan pagos.

En el ámbito económico, el CMH exige el cumplimiento de la base salarial en todas las instituciones donde trabajan médicos, además del pago de los reajustes correspondientes al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al bienio de 2026.

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La lista de demandas también incluye el pago de bonificaciones a médicos jubilados y la cancelación de sueldos atrasados en todas sus modalidades.

A estas solicitudes se suma la petición de que el Presupuesto General de la República destine el 12% a la salud pública. La convocatoria no precisa la base de cálculo del porcentaje ni el monto que representaría esa asignación.

atenciones hospitalarias

Reclamos en atención de pacientes

El Colegio Médico también solicita contratar profesionales para cubrir los períodos de vacaciones y evitar que los pacientes se queden sin atención. La demanda vincula las condiciones laborales con la capacidad de los establecimientos públicos para mantener sus servicios durante las ausencias del personal.

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El gremio pide además la centralización de las redes descentralizadas de salud y el cumplimiento de compromisos relacionados con el Decreto Legislativo 47-2020, aprobado durante la emergencia por la COVID-19 y vinculado con el nombramiento permanente de determinado personal sanitario que trabajó bajo contrato.

Galeanos a la espera de una respuesta por parte de las autoridades y reanudar las atenciones

La convocatoria no especifica cuántos expedientes continúan pendientes ni qué medidas concretas faltan para resolverlos.

Las asambleas de las semanas anteriores generaron reportes de citas y procedimientos reprogramados en establecimientos públicos, aunque no se cuenta con un balance actualizado del número de pacientes afectados.

Mientras la Sesal destaca que la mayoría de los médicos ya recibió sus salarios, el CMH insiste en que todavía existen compromisos laborales y administrativos por resolver. Por ahora, no se ha establecido un calendario para solucionar los puntos pendientes ni se ha divulgado un balance completo que permita determinar cuáles compromisos ya fueron cumplidos y cuáles continúan en discusión.

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