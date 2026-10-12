Honduras

Hondureños tienen más de 840 horas sin recibir atención médica

El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó para este lunes 12 de octubre una nueva asamblea extraordinaria, pese a que la Secretaría de Salud sostiene que la mayoría de los médicos ya recibió el pago de los sueldos que tenía pendientes.

El Colegio Médico ha mantenido presión por pagos y obligaciones laborales pendientes. (FOTO: La Tribuna)
El Colegio Médico ha mantenido presión por pagos y obligaciones laborales pendientes. (FOTO: La Tribuna)
Guardar

La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó a una asamblea extraordinaria de carácter informativo para este lunes, con lo que suma seis semanas consecutivas de reuniones en medio de las diferencias con las autoridades sanitarias.

La jornada se desarrollará de 7:00 a 19:00 en los centros de trabajo de los médicos o en los lugares que determinen los delegados correspondientes.

PUBLICIDAD

Aunque la Secretaría de Salud (Sesal) sostiene que más del 95% de los profesionales ya recibió los pagos salariales atrasados, el gremio mantiene una agenda de demandas que va más allá de las remuneraciones y abarca la estabilidad laboral, la contratación de personal y el cumplimiento de compromisos anteriores.

Entre las principales exigencias del Colegio Médico figura el cese inmediato de los despidos y el reintegro de los profesionales separados de sus puestos. También solicita la reincorporación de médicos que se encontraban con licencia de estudio y el nombramiento de trabajadores que actualmente laboran bajo contrato y cuentan con mayor antigüedad.

PUBLICIDAD

El gremio reclama, además, la firma de contratos e interinatos correspondientes al período de julio a diciembre, así como la formalización de contratos con gestores.

Despidos y contratos

Estas solicitudes se mantienen pese a los avances que reportan las autoridades en materia salarial. La convocatoria no detalla cuántos médicos continúan afectados por despidos, cuántos contratos están pendientes ni el número de profesionales que todavía esperan pagos.

En el ámbito económico, el CMH exige el cumplimiento de la base salarial en todas las instituciones donde trabajan médicos, además del pago de los reajustes correspondientes al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al bienio de 2026.

La lista de demandas también incluye el pago de bonificaciones a médicos jubilados y la cancelación de sueldos atrasados en todas sus modalidades.

A estas solicitudes se suma la petición de que el Presupuesto General de la República destine el 12% a la salud pública. La convocatoria no precisa la base de cálculo del porcentaje ni el monto que representaría esa asignación.

atenciones hospitalarias
atenciones hospitalarias

Reclamos en atención de pacientes

El Colegio Médico también solicita contratar profesionales para cubrir los períodos de vacaciones y evitar que los pacientes se queden sin atención. La demanda vincula las condiciones laborales con la capacidad de los establecimientos públicos para mantener sus servicios durante las ausencias del personal.

El gremio pide además la centralización de las redes descentralizadas de salud y el cumplimiento de compromisos relacionados con el Decreto Legislativo 47-2020, aprobado durante la emergencia por la COVID-19 y vinculado con el nombramiento permanente de determinado personal sanitario que trabajó bajo contrato.

Galeanos a la espera de una respuesta por parte de las autoridades y reanudar las atenciones
Galeanos a la espera de una respuesta por parte de las autoridades y reanudar las atenciones

La convocatoria no especifica cuántos expedientes continúan pendientes ni qué medidas concretas faltan para resolverlos.

Las asambleas de las semanas anteriores generaron reportes de citas y procedimientos reprogramados en establecimientos públicos, aunque no se cuenta con un balance actualizado del número de pacientes afectados.

Mientras la Sesal destaca que la mayoría de los médicos ya recibió sus salarios, el CMH insiste en que todavía existen compromisos laborales y administrativos por resolver. Por ahora, no se ha establecido un calendario para solucionar los puntos pendientes ni se ha divulgado un balance completo que permita determinar cuáles compromisos ya fueron cumplidos y cuáles continúan en discusión.

Temas Relacionados

Hondurasmédicosatencionespagosasambleas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Alertan por estafa que suplanta comercios y ofrece falsas inversiones

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) advirtió sobre el uso de perfiles falsos y mensajes para promocionar estafas a nivel nacional

Honduras: Alertan por estafa que suplanta comercios y ofrece falsas inversiones

Honduras reducirá los racionamientos de agua en Tegucigalpa tras nivelar una de las represas

Los racionamientos de agua en Tegucigalpa bajarán de 12 a 9 días, el cambio se aplicará de manera gradual por sectores durante un periodo de entre siete y diez días

Honduras reducirá los racionamientos de agua en Tegucigalpa tras nivelar una de las represas

Honduras reporta 78 detenidos en operativos contra estructuras criminales

La Policía Nacional de Honduras aseguró que se incluyen acciones en varios departamentos, entre ellos Cortés y Francisco Morazán

Honduras reporta 78 detenidos en operativos contra estructuras criminales

Honduras mantiene alerta amarilla y verde en otras regiones por lluvias

Las medidas tienen una vigencia de 48 horas ante el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos

Honduras mantiene alerta amarilla y verde en otras regiones por lluvias

Onda tropical provocará lluvias en Honduras advierten sobre inundaciones y deslizamientos

COPECO pidió a la población extremar las precauciones, especialmente en comunidades vulnerables y sectores cercanos a zonas de riesgo.

Onda tropical provocará lluvias en Honduras advierten sobre inundaciones y deslizamientos

TECNO

Las 10 funciones de Excel que debes dominar para tener éxito laboral, según Harvard

Las 10 funciones de Excel que debes dominar para tener éxito laboral, según Harvard

WhatsApp prueba una función para enviar mensajes, fotos y videos en una fecha elegida

Así es como el celular podría detectar problemas oculares y ayudar a pacientes en zonas rurales

Nintendo dice que no será como Sony: “no tenemos intención de abandonar los juegos físicos”

“Me tomaría una cerveza con esta persona”: la curiosa regla de Steve Jobs para contratar en Apple

ENTRETENIMIENTO

La noche que Sylvester Stallone terminó en la cárcel más temida de Nueva York: "Una verdadera casa de los horrores"

La noche que Sylvester Stallone terminó en la cárcel más temida de Nueva York: "Una verdadera casa de los horrores"

Kelly Clarkson enfrenta a una tienda de Nueva York por el precio de una marioneta y la pelea se vuelve viral: “Eres un idiota y perdiste una venta enorme”

Bella Hadid lució un diminuto bikini rojo con el número 30 para celebrar su cumpleaños

Britney Spears posa en lencería y confiesa que sigue "amargada" por su tutela

Harry Potter, Batman, CNN, TikTok y ChatGPT: la familia Ellison ya está detrás de casi todo lo que mirás

MUNDO

Insólito ciberataque a supermercados en Francia: hackearon la temperatura de las heladeras para arruinar la mercadería

Insólito ciberataque a supermercados en Francia: hackearon la temperatura de las heladeras para arruinar la mercadería

Revelaron nuevas imágenes del petrolero atacado mientras cruzaba por el estrecho de Ormuz

Ataques hutíes en Arabia Saudita: Riad canceló sus vuelos, hay 17 muertos y no hay fecha para reabrir el aeropuerto

Egipto enviará a Roma parte de su colección de retratos funerarios grecorromanos después de restaurar una obra única del siglo II

Crece la volatilidad del petróleo: revirtió sus pérdidas y superó los USD 106 en medio de ataques de Irán, los rebeldes hutíes y Rusia