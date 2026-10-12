Tras el relato de Valentín Yankelevich, una psicóloga explicó cómo identificar el maltrato psicológico en los niños

La psicóloga Débora Bellota diferenció entre una desregulación emocional puntual y un esquema de agresiones sostenido en el tiempo

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La denuncia de Valentín Yankelevich sobre presunta violencia de su padre, Darío Giordano, abrió un debate sobre el daño infantil. A los 23 años, relató: “Siempre quise hablar, siempre quise que fuera público”. Yankelevich afirmó en Infobae que sufrió maltrato físico y psicológico junto a su hermano Franco durante su niñez. También contó que, tras una denuncia, ambos dejaron la casa y pasaron a vivir con su abuelo Gustavo Yankelevich.

Débora Bellota, psicóloga experta en crianza y familia, MN 74137, analizó el caso en una entrevista con Infobae en Vivo Al Mediodía. “Un padre es un padre único para ese hijo”, señaló al referirse a las diferencias entre hermanos.

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La especialista aclaró que los vínculos pueden variar entre hijos sin que exista violencia. “Esto es así siempre, haya violencia o no haya violencia”, afirmó sobre las relaciones familiares.

La profesional marcó una diferencia entre una crisis emocional y un esquema de agresiones dentro del hogar. “Una cosa es perder la paciencia y estar desregulado emocionalmente”, explicó.

El maltrato psicológico en la infancia incluye descalificaciones, gritos y encierros que dejan marcas persistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Bellota, otra situación aparece cuando un adulto sostiene maltrato contra un niño. “Otra muy distinta es construir un vínculo de violencia sostenido en el tiempo”, dijo. La psicóloga sostuvo que un padre no debería ejercer cuidado y violencia a la vez. “Se supone que un padre cuida”, expresó.

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Yankelevich señaló que no llama padre a Giordano porque considera que no cumplió ese rol. “Yo no le digo papá porque él no cumplió ese rol”, declaró en Infobae.

Bellota vinculó esa postura con la necesidad de distinguir las funciones familiares de los hechos relatados. “Él ya no lo puede nombrar padre”, indicó. La especialista mencionó que la violencia no solo incluye agresiones físicas. “También psicológica”, remarcó al describir las formas que puede tomar el maltrato dentro de una familia.

Y explicó que la violencia psicológica puede resultar más difícil de reconocer. “Muchas veces la psicológica no se sabe identificar con mucha facilidad”, afirmó. En este sentido Yankelevich describió golpes, gritos, encierros y descalificaciones durante su convivencia con Giordano. “Era constante”, sostuvo al recordar ese período de su niñez.

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También relató que el daño psicológico dejó marcas persistentes. “Lo que te queda adentro es el maltrato psíquico y psicológico”, expresó.

Los niños que presencian episodios de violencia en el hogar sufren las consecuencias del conflicto aunque no reciban agresiones físicas directamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias

Bellota afirmó que los niños que observan agresiones dentro de su casa también enfrentan una situación de violencia. “Quien ve y es parte de ese escenario también está sufriendo violencia”, dijo.

La psicóloga señaló que una hermana menor puede haber vivido el conflicto desde otra posición. “Quizás está en una posición más pasiva”, explicó.

La profesional sostuvo que presenciar discusiones, gritos o escenas de maltrato deja consecuencias. “Ha escuchado”, planteó sobre la experiencia de una niña dentro de ese hogar.

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Al mismo tiempo descartó que la ausencia de golpes elimine el impacto sobre quienes miran. “Eso también es violencia”, afirmó.

La especialista advirtió que cada hijo puede construir una imagen distinta del mismo padre. “A mí me trata bien”, ejemplificó al describir un posible ideal paterno.

Ese ideal puede dificultar el reconocimiento de la experiencia de otros hermanos. “Ese ideal después es muy complejo”, sostuvo Bellota.

Valentín Yankelevich denunció haber sufrido maltrato físico y psicológico por parte de su padre durante su niñez

Yankelevich contó que su hermana Azul era menor cuando él y Franco dejaron el hogar. “Sentía que la habíamos dejado sola”, relató sobre los primeros años. El joven afirmó que ambos reconstruyeron el vínculo con el tiempo. “A día de hoy tenemos el mejor vínculo”, dijo sobre su relación con Azul.

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Bellota consideró que ese proceso exige tiempo y reconocimiento de experiencias distintas. “Es un proceso muy largo”, señaló sobre la revinculación entre hermanos.

La psicóloga mencionó emociones que pueden aparecer durante ese camino. “Seguramente llevó muchos años de enojos, de rencores”, expresó.

Escuchar a los niños ante relatos de maltrato

Yankelevich contó que él y su hermano buscaron ayuda antes de acudir a su abuelo materno. “Al principio no nos escucharon”, afirmó. Según su relato, los primeros adultos a quienes hablaron fueron sus abuelos paternos. “Su papá está pasando un mal momento también, sepan entender”, recordó como respuesta.

Luego, contó que su abuelo Gustavo Yankelevich tomó en serio la situación. “Él fue la primera persona que nos escuchó”, aseguró.

Bellota sostuvo que los adultos deben validar los relatos y las emociones de los niños. “Cuando un niño dice algo, es real”, afirmó.

La especialista explicó que los chicos pueden expresar malestar con conductas y no solo mediante palabras. “Los chicos no solamente pueden poner en palabras”, indicó.

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Valentín Yankelevich reconstruyó la relación con su hermana menor después de años de distanciamiento tras abandonar el hogar paterno

Bellota pidió que los adultos no reduzcan esas conductas a caprichos o pedidos de atención. “Hay algo que está sucediendo”, expresó.

La psicóloga vinculó esas respuestas con experiencias previas de crianza. “Siempre que nos convertimos en padres, revivimos nuestra propia infancia”, señaló.

En este sentido resumió las necesidades que deben cubrir los adultos ante un niño que expresa sufrimiento. “Amor, contención y escucha es lo único que hay que darles”, dijo.

El rol de los psicólogos ante posibles casos de violencia

Entre otras cosas, Yankelevich relató que habló con una psicóloga durante la convivencia con Giordano. “Varias veces eso me ha traído más situaciones de violencia”, aseguró.

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El joven dijo que el adulto acusado conocía lo que contaba durante las consultas. “Yo ahí ya no tenía más lugar para hablar”, expresó.

La psicóloga recomendó acudir a una figura de apego seguro dentro del entorno familiar para evitar que la violencia contra el niño se potencie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bellota señaló que los psicólogos deben cumplir protocolos ante posibles situaciones de violencia o abuso. “Hay protocolos institucionales”, explicó.

La profesional detalló que el primer paso consiste en identificar el tipo de violencia. “Hay que detectar la violencia, el tipo de violencia, la frecuencia, la intensidad”, sostuvo.

También indicó que el profesional debe registrar lo detectado y evaluar los riesgos. “Hay que valorar los riesgos”, afirmó.

Bellota advirtió que un episodio físico puede tener consecuencias graves. “De un golpe puede terminar en algo mucho peor”, señaló.

La psicóloga explicó que el secreto profesional admite excepciones cuando existe peligro. “El secreto profesional, la ley dice que se abre cuando hay algún tipo de riesgo”, dijo.

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Los niños que presencian episodios de violencia en el hogar sufren las consecuencias del conflicto aunque no reciban agresiones físicas directamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y aclaró que los profesionales no deben contactar de inmediato a los adultos si ellos ejercen violencia. “No es a ese padre y esa madre a quien tenemos que acudir”, afirmó.

La especialista propuso buscar una persona de confianza dentro del entorno familiar o social. “Hay que tomar contacto con alguien de confianza”, sostuvo.

Señaló que esa figura puede ser un abuelo, una abuela u otro familiar cercano. “Hay que buscar quiénes son las figuras de apego seguro”, dijo y remarcó que cada decisión requiere cuidado para evitar nuevas agresiones. “Para que esa violencia no se potencie”, expresó.

Bellota también reclamó seguimiento de los casos y supervisión profesional. “Hay pasos a seguir y hay que hacerlos”, concluyó.

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