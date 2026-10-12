Flor Peña abrió su álbum íntimo con su hijo Felipe por sus 9 años: “Te amamos para siempre”

Con una serie de postales llenas de cariño y recuerdos, Florencia Peña celebró un año más en la vida del pequeño, fruto de su amor con Ramiro Ponce de León (Instagram)

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En medio de una agenda llena de compromisos, Flor Peña encontró un momento para detenerse y celebrar a uno de los integrantes más pequeños de su familia. La actriz homenajeó a su hijo Felipe, fruto de su relación con Ramiro Ponce de León, quien cumplió nueve años. A través de sus redes sociales, compartió una serie de postales que recorren distintos momentos de la infancia del niño y acompañó las imágenes con la canción “Y solo se me ocurre amarte”, de Alejandro Sanz.

“Tan solo se me ocurre amarte. Hoy cumple años ÉL, nuestro pequeño gran Pipe. El que con su magia y su luz nos llena de amor, de risas y de abrazos. El que mira profundo con esos ojos color del tiempo y nos llena de ternura con su mirada de niño feliz”, escribió Peña al comienzo de la publicación.

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Y siguió: “El que hace monigotadas para hacernos reír y es feliz cuando sabe que nos divierten muchísimo sus locuras. El que juega al fútbol con una inmensa pasión y nos regala sus jugaditas mirándonos de reojo para ver si estamos atentos. El que ama a sus amigos, y los defiende a capa y espada y planea pijamadas y promete dormirse temprano aunque nunca lo logre”.

Felipe, el hijo menor de la actriz, fue homenajeado al cumplir sus nueve años

Felipe durante sus primeros años de vida

En el mensaje, Peña también habló de las escenas cotidianas que comparte con su hijo. Mencionó sus juegos, sus amistades y las situaciones familiares que forman parte de la rutina. “El que con su sonrisa carismática ilumina el mundo, su mundo, nuestro mundo. El que comparte sus caramelos y chocolates y disfruta de jugar con su espadita y que su padre le haga cosquillas hasta agotarse. El que ama sin distinciones, sin condiciones, y nos llena de besos y abrazos”, agregó.

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Felipe junto a su papá, Ramiro Ponce de León, haciendo muecas frente a la cámara

La actriz junto a sus tres hijos, Juan, Toto y el pequeño Felipe

La actriz continuó el texto con una reflexión sobre el crecimiento de Felipe y sobre el paso del tiempo. “Sos tan especial mi pequeño Pipe. Tan inmenso en tu dar y tan genuinamente vos. Qué emocionante es ver cómo te vas convirtiendo en un hombrecito con un corazón enorme. Regalando amor a cada paso”, expresó. Luego recordó la distancia entre la primera infancia de su hijo y el presente: “Ayer nomás cabías en mis brazos y hoy ya sos un niño de piernas largas y una melena tupida”.

“Todos te aman Pipe. SOS nuestra debilidad. Y sabemos que lo sabes”, afirmó. Después, con una nueva referencia a la personalidad del niño, escribió: “Deseo con todas mis fuerzas que sigas siendo este duende cascabel que inunda la casa de locura y felicidad”.

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Florencia abrazando a su hijo Felipe junto a su pareja Ramiro Ponce de León en la arena durante una jornada familiar en la playa

Florencia posando junto a su hijo Felipe en una de sus últimas vacaciones juntos

El mensaje terminó con los deseos de cumpleaños y una promesa de acompañamiento. “Felices nueve años Pipe. Acá estamos para acompañarte a construir tu destino y bancarte en todas. ¡¡¡¡Te amamos para siempre !!!!”, completó la actriz.

La publicación dedicada a Felipe llegó apenas dos semanas después de otra celebración familiar. En esa oportunidad, Juan Otero, otro de los hijos de Peña, cumplió 18 años. Al igual que con su hijo menor, la actriz utilizó las redes sociales para compartir sus sentimientos y referirse al momento que atravesaba junto a él.

Florencia Peña eligió una serie de imágenes de sus momentos más preciados con su hijo Juan para homenajarlo por sus 18 años (Instagram)

“Me emociona verte crecer, mi pequeño Juan, y ver cómo te convertís en vos”, escribió entonces. Peña definió a su hijo como una persona “única, original, llena de vida y alegría”, y también destacó que es “valiente y fuerte”, “genuino y sensible”, “amoroso, ocurrente y talentoso”. “Para todos mis miedos… está tu sonrisa”, expresó. A partir de allí, volvió a describirlo como un joven “único”, “original”, “lleno de vida y alegría”, “valiente y fuerte”, “genuino y sensible”, además de “amoroso, ocurrente, talentoso” y “tan vos siempre”.

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Peña también se refirió a la forma en la que Juan enfrenta los desafíos y defiende sus convicciones. En ese sentido, sostuvo que vive “defendiendo tu libertad con uñas y dientes”, con “un corazón gigante y una tremenda fortaleza para bancar las embestidas”. La actriz destacó así la personalidad de su hijo y la manera en que sostiene sus decisiones.

Al hablar del vínculo que los une, Florencia expresó: “Cómo podría con palabras expresarte el amor que siento. Me explota el corazón de orgullo y amor profundo”. “Qué hermoso plan es estar juntos. Reírnos tanto. Decirnos cosas lindas y no tan lindas. Discutir ideas, abrazarte aunque ya no seas mi pequeño Buda”, escribió. Con esas palabras, Peña señaló que el vínculo con Juan también se construye a través de los intercambios cotidianos, las discusiones y las muestras de afecto.

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Entre el cumpleaños de Felipe y el reciente aniversario de Juan, Peña compartió dos mensajes atravesados por el crecimiento de sus hijos y por las distintas etapas que transitan. En ambos casos, eligió describirlos desde sus particularidades y expresar el amor que siente por ellos a través de recuerdos, escenas familiares y deseos para el futuro.