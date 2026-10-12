Panamá tendrá lluvias y tormentas durante el día

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá advierte sobre aguaceros dispersos y tormentas eléctricas en las zonas marítimas del Caribe y el Pacífico. (EFE/Alejandro Bolívar/Archivo)

Guardar

Las zonas marítimas del Caribe y el Pacífico mantienen este lunes 12 de octubre condiciones favorables para lluvias y tormentas eléctricas en Panamá. El pronóstico de la Dirección de Meteorología del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), presentado por la meteoróloga Julissa Rivera, advierte sobre aguaceros dispersos, posible actividad eléctrica y vientos locales fuertes en ráfagas.

El organismo pidió precaución ante las tormentas en áreas marítimas. También informó que la saturación del suelo supera el 65 % en sectores de la región occidental y central del país, además de Panamá y el oriente de la vertiente del Caribe, una condición que favorece el incremento de los niveles de ríos y quebradas, así como los deslizamientos.

PUBLICIDAD

Lluvias y tormentas eléctricas en Caribe y Pacífico

Para la madrugada, el IMHPA había previsto aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en la zona marítima del Caribe, con ingreso hacia tierra firme. Las áreas donde se esperaban las mayores intensidades eran Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé.

Durante la mañana se prevén aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el Golfo de los Mosquitos. Estas condiciones pueden generar nubosidad y lluvias dispersas desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón.

En la tarde y durante la noche, el pronóstico contempla lluvias aisladas en la vertiente del Caribe. Hacia el final de la noche, existe probabilidad de aguaceros aislados con tormentas eléctricas en la comarca Guna Yala.

PUBLICIDAD

La meteoróloga Julissa Rivera, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), presenta el informe del pronóstico del tiempo para el 12 de octubre de 2026. En la presentación se detallan las condiciones meteorológicas esperadas en el territorio panameño durante la mañana, la tarde y la noche, además de la proyección del índice de radiación ultravioleta B (UV-B).

En el Pacífico, para la madrugada el pronóstico había anticipado aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en zonas marítimas, con posible ingreso al sur de Veraguas, el este de Panamá y Darién. También había previsto lluvias aisladas en el norte de Panamá, el norte de Panamá Oeste y sectores de la península de Azuero.

Durante la mañana, los aguaceros dispersos con actividad eléctrica se mantendrán en las zonas marítimas del Pacífico. El reporte prevé lluvias aisladas en Darién, la península de Azuero y el sur de Veraguas, además de áreas costeras.

Para la tarde, Chiriquí, Veraguas, el occidente de Coclé, la península de Azuero y Darién tendrán aguaceros dispersos con tormentas eléctricas. En el resto de la vertiente del Pacífico se esperan aguaceros y lluvias aisladas, con actividad eléctrica ocasional.

PUBLICIDAD

Durante la noche, los aguaceros con tormentas eléctricas continuarán en el sector marítimo del Pacífico e ingresarán a Chiriquí, el sur de Veraguas, el este de Panamá y Darién. La península de Azuero y las zonas costeras tendrán precipitaciones entre aisladas y dispersas.

Temperaturas, vientos y precaución por oleaje

Las temperaturas mínimas estarán entre 13 ℃ (55 ℉) y 19 ℃ (66 ℉) en la Cordillera Central. En el resto del país, oscilarán entre 22 ℃ (72 ℉) y 26 ℃ (79 ℉).

Las zonas de Chiriquí, el sur de Veraguas, Azuero y Darién registrarán precipitaciones con actividad eléctrica durante la tarde y la noche. (EFE/Bienvenido Velasco/Archivo)

Las máximas serán de entre 20 ℃ (68 ℉) y 24 ℃ (75 ℉) en la Cordillera Central. En las demás regiones alcanzarán entre 27 ℃ y 31 ℃.

PUBLICIDAD

En gran parte del Caribe predominarán vientos del oeste al norte, con velocidades de entre dos y 20 km/h. En el Pacífico oriental habrá vientos variables, de entre dos y 10 km/h, durante la mañana.

En el resto de la vertiente del Pacífico se esperan vientos del oeste al noroeste, con velocidades de entre dos y 25 km/h. Para el resto del día, los vientos serán del sur al oeste y podrán alcanzar hasta 35 km/h en zonas marítimas y costeras, aunque disminuirán en tierra firme.

En el Caribe se esperan olas de entre 0.9 y 1.5 metros, con períodos de entre seis y nueve segundos. En el Pacífico, las olas tendrán entre 0.3 y 1.6 metros de altura y períodos de entre 14 y 18 segundos, con condiciones de precaución por oleaje y corrientes de retorno.

PUBLICIDAD

Los índices máximos de radiación UV-B estarán entre cinco y nueve, con niveles de riesgo de moderado a muy alto en el país.