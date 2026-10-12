Nintendo dice que no será como Sony: “no tenemos intención de abandonar los juegos físicos”

La declaración llegó en medio de la polémica generada por Sony, que confirmó que dejará de fabricar discos físicos para nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028. El anuncio, realizado en julio, despertó el rechazo de jugadores preocupados por la propiedad de sus compras y el acceso futuro a los títulos.
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Qué dijo Nintendo sobre el formato físico
Bill van Zyll, vicepresidente y gerente general de Nintendo para América Latina, habló del tema en una entrevista con Coelho no Japão, un canal brasileño de YouTube, durante el Brasil Game Show 2026.
“Históricamente, hemos sido muy neutrales. Nos guiamos por lo que prefiere el consumidor y lo tenemos muy en cuenta. Por lo tanto, no hay planes de abandonar los formatos físicos”, afirmó el ejecutivo.
Van Zyll agregó que la compañía “también sabe cuánto les gustan a los fans” las copias físicas y remarcó que Nintendo Switch 2, lanzada hace poco más de un año, admite juegos tanto digitales como físicos.
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Nintendo asegura que no dejará de vender juegos físicos porque buena parte de sus jugadores, sobre todo en América Latina, sigue prefiriendo las copias en caja antes que las descargas digitales, y la compañía dice guiarse por esas preferencias del consumidor antes que por una estrategia unificada con el resto de la industria.
Por qué Nintendo mantiene el formato físico
Según van Zyll, los juegos físicos son especialmente populares en Brasil y en otras partes de América Latina, donde la preferencia por los lanzamientos en caja supera a la de muchos otros mercados. Los jugadores valoran la posibilidad de coleccionar las copias, compartirlas con otras personas y revenderlas más adelante.
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Nintendo ofrece hoy tres vías de distribución para sus títulos. La primera es la eShop, para quienes optan directamente por lo digital. La segunda es la compra tradicional en tiendas físicas, con el cartucho correspondiente.
La tercera opción son las Game Key Card, llaves físicas que funcionan como acceso a una versión digital del juego. Los coleccionistas no las han recibido bien, pero este formato aumentó su popularidad en Estados Unidos, lo que indica que existe un mercado para ese tipo de soporte intermedio.
Nintendo también es consciente del aumento en de los juegos digitales
La postura de Nintendo conserva matices. Van Zyll reconoció que la compañía se guía por lo que prefieren los consumidores, y esos hábitos de consumo vienen cambiando. Los informes financieros de la empresa muestran una tendencia sostenida hacia lo digital.
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En el ejercicio 2025 (de abril de 2024 a marzo de 2025), el 46,9% de los ingresos por software fue digital frente a 53,1% físico. En el ejercicio 2026 (de abril de 2025 a marzo de 2026), la proporción se invirtió: 51,9% digital y 48,1% físico. En el primer trimestre de 2027 (de abril a junio de 2026), lo digital llegó a 61,5% contra 38,5% físico.
Esas cifras incluyen suscripciones y contenido descargable entre los ingresos digitales, y no detallan con precisión qué proporción corresponde a cartuchos frente a descargas. Tampoco reflejan la poca tirada física de algunos lanzamientos ni políticas como el descuento de 10 euros que suele aplicarse a las versiones digitales frente a las versiones en caja.
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El resto de la industria avanza en sentido contrario al de Nintendo. Hiroshi Matsuyama, director ejecutivo de CyberConnect 2, desarrolladora de las sagas .hack y Naruto Ultimate Ninja, calificó el fin de los discos como “nada más que algo positivo”. Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, comparó el proceso con lo ocurrido en PC, donde dijo que “ayudó a hacer crecer el mercado”.
Capcom señaló que la medida no la afecta de manera significativa, ya que “aproximadamente el 90% de nuestras ventas por unidades ya son digitales”. Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, matriz de Rockstar Games, sostuvo en repetidas ocasiones que “los discos no tienen mucho sentido para el consumidor”. GTA 6, el lanzamiento más esperado del año, será el primer título de la saga sin formato físico.
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