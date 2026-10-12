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Insólita definición en el tenis: a una figura se le cayeron dos pelotas del bolsillo y perdió el partido

Stefanos Tsitsipas venció a Taylor Fritz por el Masters 1000 de Shanghai. El tenista de los EEUU sufrió un percance que fue decisivo para el resultado final

A un tenista se le cayeron dos pelotas durante su saque
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Stefanos Tsitsipas venció a Taylor Fritz y avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai tras remontar por 3-6, 7-5 y 6-3 en dos horas y 13 minutos. El triunfo le permitió al griego continuar su recuperación en el ranking ATP.

Tsitsipas, número 43 del mundo, sumó su victoria 34 de la temporada y volvió al top 40 después de haber salido de ese grupo en marzo. En julio, el tenista había quedado fuera de los 80 mejores del circuito. Más allá del triunfo del griego, dos situaciones particulares se vivieron durante la definición del juego: a Fritz se le cayó una pelota de uno de sus bolsillos en dos ocasiones.

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El partido tuvo su momento más confuso en el tercer set cuando Fritz sacaba con ventaja de 5-2 y 30-30. Una pelota cayó del bolsillo del estadounidense durante el intercambio, lo que provocó que el encuentro se detuviera. El juez de silla señaló inicialmente “let”, pero tras revisar la secuencia concedió el punto a Tsitsipas porque la decisión se había tomado antes del golpe de derecha de Fritz, que terminó fuera.

“Que usted lo cantara no hizo que fallara la pelota, pero, como, sentí que la pelota se salía de mi bolsillo”, dijo Fritz durante el intercambio con el umpire. “Si mi llamada fue después de que golpeó la pelota, entonces el punto es para él. ¿Sí?”, le respondió. “Entiendo. ¿Cómo sabemos eso?”, volvió a preguntar el estadounidense. “Lo veremos en video”, agregó el juez de silla.

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La jugada dejó a Tsitsipas con punto de partido. Otra pelota volvió a caer del bolsillo de Fritz en el intercambio siguiente, aunque esta vez la revisión confirmó que el punto debía repetirse. “Así que, si vuelve a pasar, pierdes un punto”, aclaró el umpire luego de la nueva acción que provocó dudas entre los fanáticos presentes en el estadio y al propio jugador griego. “Entonces, si vuelve a pasar, ¿pierdo un punto?”, consultó Fritz. Luego de la respuesta afirmativa del juez de silla, el estadounidense aceptó la resolución. Después de dicha acción, Taylor salvó el juego y puso el marcador 5-3, pero no pudo evitar la derrota.

A un tenista se le cayeron dos pelotas durante su saque
Fritz ya perdió una pelota de tenis del bolsillo

La victoria fue la séptima de Tsitsipas en 2026 ante un jugador del Top 20, frente a nueve derrotas. “Visualicé el partido de hoy e intenté colocarme en una posición ventajosa. Siempre he tenido grandes batallas contra él. Algunos de mis partidos más importantes han sido contra él. Tenía que elevar mi nivel… En cuanto empecé a hacerlo, se me abrieron muchas puertas y pude desplegar todo mi potencial en la cancha”, dijo el griego tras el encuentro.

El único trofeo de la temporada para el atleta griego de 28 años llegó en el torneo de Gstaad, certamen sobre tierra batida en Suiza disputado durante el mes de julio. La consagración en suelo helvético puso fin a un período de 17 meses sin conseguir títulos en el circuito principal y significó el trofeo número 13 en la carrera profesional de Tsitsipas.

En el desglose por superficies, el jugador heleno obtuvo 20 triunfos y 13 caídas en pistas duras, 10 victorias y seis derrotas en arcilla, además de un registro de un partido ganado y dos perdidos en césped. Durante el primer semestre del año, el jugador experimentó un pronunciado descenso en la clasificación ATP, al retroceder hasta la posición 88 del escalafón global en junio. Frente a ese escenario, el tenista encomendó su preparación técnica a la Academia Mouratoglou, con el entrenador francés Thomas Perrin al frente del trabajo diario y la supervisión del técnico Patrick Mouratoglou.

Stefanos Tsitsipas celebra su victoria ante Taylor Fritz (REUTERS/Tyrone Siu)
Stefanos Tsitsipas celebra su victoria ante Taylor Fritz (REUTERS/Tyrone Siu)

El recambio profesional permitió un repunte en el rendimiento del tenista, que escaló hasta el puesto 43 del ranking mundial en octubre. Asimismo, durante el certamen disputado en la ciudad de Shanghai, Tsitsipas alcanzó la cifra de 400 victorias a lo largo de su trayectoria en el circuito profesional.

En los torneos de máxima categoría, la actuación más destacada ocurrió en el Abierto de Estados Unidos, certamen que se juega en la ciudad de Nueva York. En dicho campeonato, el jugador heleno firmó su mejor resultado histórico en el cuadro neoyorquino al instalarse en la cuarta ronda.

Durante su debut en ese torneo, Tsitsipas derrotó al tenista francés Arthur Fils, quien figuraba como décimo preclasificado. El triunfo sobre el jugador galo constituyó su primera victoria ante un rival ubicado en el top 20 de la clasificación en un torneo Major tras más de tres años.

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