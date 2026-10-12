Cerraron los circuitos de las Cataratas del Iguazú por la impactante crecida del río

Garganta del Diablo Cataratas del Iguazú (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El incremento del caudal del río Iguazú obligó este lunes a cerrar de forma preventiva los circuitos turísticos de las Cataratas del Iguazú, en el lado argentino del parque nacional. La medida alcanza los recorridos Superior e Inferior y fue adoptada por razones de seguridad para visitantes y trabajadores.

El caudal superó los 11 millones de litros por segundo, equivalentes a 11.000 metros cúbicos por segundo, el límite a partir del cual las autoridades consideran que aumentan los riesgos en las pasarelas y demás estructuras del área protegida.

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El Parque Nacional Iguazú comunicó la suspensión a las agencias de turismo durante la mañana del lunes. La decisión ya se analizaba desde el domingo, cuando se aceleró la crecida del río tras nuevas precipitaciones en la cuenca.

Las lluvias persistían durante la jornada y las autoridades preveían que el nivel del río continuara en ascenso. La habilitación de los circuitos dependerá de las evaluaciones que se realicen sobre las condiciones de seguridad.

Los senderos Superior e Inferior pueden operar con visitantes hasta el umbral de 11.000 metros cúbicos por segundo. Por encima de esa marca, Parques Nacionales dispone de cierres preventivos para evitar la exposición de turistas y personal ante la fuerza del agua.

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La crecida estaba contemplada en los pronósticos asociados al fenómeno de El Niño, aunque se esperaba que el pico de caudal ocurriera en septiembre. De acuerdo con el medio misionero El Territorio, la intensificación del fenómeno climático a comienzos de octubre extendió la previsión de lluvias y crecidas por varios días.

Como medida anticipada, el parque y la empresa concesionaria desmontaron en agosto el circuito de la Garganta del Diablo, con el objetivo de resguardar esa estructura frente a la subida del río Iguazú.

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional indica los niveles de alerta meteorológica en la provincia de Misiones, Argentina, para el lunes 12.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes las alertas amarillas y naranjas por tormentas para toda la provincia de Misiones. Si bien la amarilla corresponde a “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, la naranja señala que dichos fenómenos directamente son “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Por lo cual, las recomendaciones ante este escenario son:

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Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alajate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Los efectos de El Niño en el Litoral

El Litoral argentino atraviesa una etapa de creciente presión hídrica por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. El río Uruguay es el principal foco de preocupación: en Paso de los Libres, Corrientes, alcanzó 9,14 metros, por encima de los 8,5 metros fijados como nivel de evacuación. Allí permanecían 31 personas evacuadas, mientras Defensa Civil asistió a una familia que dejó su vivienda por sus propios medios.

En Entre Ríos, Concordia registraba 11,56 metros, 50 centímetros sobre el nivel de alerta. Las proyecciones prevén que el río podría superar los 13 metros durante la próxima semana y rebasar el umbral de evacuación. La represa de Salto Grande mantiene abiertos sus vertederos ante el ingreso sostenido de agua al embalse, aunque las autoridades estimaban que el nivel frente al puerto no superaría los 11,90 metros en las horas siguientes.

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Ya son 15 las familias evacuadas preventivamente en Concordia (Facebook: 7Paginas)

Más al sur, Colón no tenía evacuados pese a que el agua cubrió sus playas. En Concepción del Uruguay, el río llegó a 5,42 metros y activó la alerta amarilla, aunque aún se mantiene por debajo de los 6,30 metros de evacuación.

El río Paraná también crece, pero sin niveles críticos por ahora. En Puerto Iguazú estaba a 50 centímetros de la alerta y, frente a Corrientes, se prevé un pico de 6 metros hacia el 20 de noviembre.