Economía

Insólito ciberataque a supermercados en Francia: hackearon la temperatura de las heladeras para arruinar la mercadería

Más de 200 sucursales de distintas cadenas comerciales se vieron afectadas y debieron retirar alimentos de la venta. La Justicia investiga el origen del ataque coordinado

Un hombre de espaldas observa el interior de un congelador de supermercado lleno de paquetes junto a una bandera francesa.
Un consumidor examina paquetes de comida envasada dentro de un congelador de supermercado (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un ciberataque contra los sistemas de regulación frigorífica dejó fuera de servicio equipos de refrigeración de varios supermercados en Francia, elevó la temperatura de productos frescos y congelados y obligó a descartar mercadería en numerosos locales. La intrusión ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes y alcanzó a cadenas de distribución en distintas zonas del país.

El ataque se dirigió a sistemas fabricados por la empresa danesa Danfoss, que permiten vigilar a distancia congeladores y vitrinas refrigeradas, activar alertas ante fallas o subas anómalas de temperatura y programar ciclos automáticos de descongelamiento. Los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad detectada durante el verano que seguía sin corregirse en versiones antiguas del software.

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Una vez dentro de los equipos industriales, modificaron de forma remota los parámetros de temperatura. El portal francés Le Parisien informó que la maniobra elevó la temperatura interna de las instalaciones; también se registró la activación remota del ciclo de descongelamiento. Como resultado, los alimentos frescos y congelados afectados dejaron de ser aptos para la venta o el consumo.

Las cadenas con más locales afectados

Entre 150 y 200 tiendas de la cadena Intermarché fueron alcanzadas, mientras que en Coopérative U el impacto se limitó a menos de un centenar de puntos de venta. También se mencionó a Monoprix y Leclerc entre otras cadenas afectadas por el ciberataque. De acuerdo con AFP, la pesquisa deberá establecer cuántos comercios fueron víctimas y la magnitud de las pérdidas de alimentos.

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El director general y presidente de Coopérative U, Dominique Schelcher, confirmó en la red social X que “un ciberataque afecta desde esta noche las instalaciones de producción de frío de varios comercios de nuestra red”. Añadió que los equipos de la empresa trabajaban junto con técnicos frigoristas para restablecer el servicio cuanto antes.

FOTO DE ARCHIVO: Una clienta compra en un supermercado en Niza. REUTERS/Eric Gaillard/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Una clienta compra en un supermercado en Niza. REUTERS/Eric Gaillard/Foto de archivo

Schelcher calificó el hecho de excepcional gravedad, según declaraciones publicadas por AFP. “Atacar equipos esenciales para la conservación de productos frescos y el abastecimiento alimentario de los franceses es de una gravedad extrema y no tiene precedentes”, afirmó. También sostuvo que una investigación deberá esclarecer por completo el ataque.

Una vocera de la firma de congelados Picard indicó que su red no fue afectada porque el sistema de refrigeración está descentralizado en cada tienda y, por ello, no admite una toma de control remota. Carrefour Market y Monoprix no habían confirmado el impacto en sus locales.

La investigación de la Fiscalía de París

La Fiscalía de París abrió de oficio una investigación por el ciberataque, dentro de su competencia nacional, y asignó el caso a la Oficina Anticiberdelincuencia (OFAC). El organismo describió el hecho como un ataque de gran escala contra refrigeradores conectados de varios supermercados en todo el territorio francés.

La investigación buscará identificar a las víctimas y determinar la relación entre la intrusión y los daños registrados, incluidas las pérdidas de mercadería y los principios de incendio informados en algunos establecimientos.

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, pidió a la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (Anssi) que intervenga en el caso. La agencia identificó una vulnerabilidad en un programa suministrado por una empresa danesa, se puso en contacto con el desarrollador y alertó a sus pares europeos ante la posibilidad de que otros países estén expuestos al mismo problema. Además, procura localizar a otras compañías francesas que usen esos sistemas para advertirlas y brindarles asesoramiento.

Los comercios debieron revisar el estado de cada producto y retirar los que ya no reunían las condiciones de conservación. También verificaron conexiones, credenciales y configuraciones de las instalaciones afectadas para impedir nuevas alteraciones remotas. Las autoridades intentan establecer si la vulnerabilidad alcanzó a otras redes comerciales y cuántas empresas utilizaban todavía versiones antiguas del programa. El alcance económico de los daños aún no había sido informado por las cadenas afectadas.

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