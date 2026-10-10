Un error obliga a OpenAI a retirar tres estudios matemáticos hechos con IA tras presentarlos como un hito histórico

OpenAI retiró tres manuscritos matemáticos generados por inteligencia artificial tras detectar un error de signo que invalidaba sus conclusiones. (File Photo/File Photo)

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OpenAI retiró tres manuscritos matemáticos generados por un modelo interno de inteligencia artificial apenas un día después de presentarlos como un avance histórico, al detectar un error de cálculo que invalidaba sus conclusiones. La empresa también revisó otros catorce trabajos del mismo lote.

El 6 de octubre de 2026, OpenAI publicó 722 manuscritos organizados en 372 familias de resultados relacionados, en un repositorio público de GitHub, la plataforma donde suele alojarse código de programación y que ahora sirvió para difundir investigación matemática. La compañía dijo que buscaba “empujar la frontera del conocimiento humano”.

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Un día después, OpenAI anunció el retiro de tres de esos manuscritos por un error de signo que invalidaba un argumento central y la construcción usada en dos trabajos derivados. Cada documento retirado incluye ahora una nota que explica “el vacío” detectado.

La compañía publicó 722 manuscritos organizados en 372 familias de resultados en la plataforma GitHub el 6 de octubre de 2026. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La empresa también revisó otros catorce manuscritos con “reparaciones de pruebas, afirmaciones corregidas, hipótesis y dependencias más claras, y una corrección a una cita desactualizada”, según Retraction Watch.

En su propio comunicado, OpenAI reconoció que el lote incluye “resultados en distintas etapas de verificación” y que no todos cuentan con una formalización en Lean, por lo que advirtió que algunos de los resultados no verificados podrían tener errores. La empresa dijo que financiará talleres y conferencias para ayudar a la comunidad a interpretar los hallazgos, sin precisar fechas.

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Dan Roberts, responsable de investigación en OpenAI, confirmó en un mensaje en la red social X el retiro de los tres manuscritos y escribió que la compañía “seguirá actualizando el repositorio con nuevas formalizaciones y con cualquier corrección que detecte”. OpenAI no dio una fecha para liberar públicamente el modelo que produjo los resultados.

OpenAI revisó otros catorce trabajos para corregir citas desactualizadas, reparar pruebas y precisar hipótesis. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La respuesta de la comunidad matemática

Alex Townsend, profesor de matemática en la Universidad Cornell, le dijo al portal que recopila retracciones en la comunidad investigativa que no le sorprendió que un error se propagara entre varios manuscritos.

“Dado el escepticismo hacia la IA en la comunidad matemática, creo que OpenAI debería haber anunciado primero los manuscritos verificados” con Lean, un lenguaje de programación que permite comprobar demostraciones matemáticas mediante una computadora, explicó.

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Kevin Buzzard, matemático del Imperial College de Londres, revisó treinta de los manuscritos vinculados a su especialidad en teoría de números.

Dan Roberts confirmó el retiro de las publicaciones y afirmó que la empresa mantendrá el repositorio actualizado con nuevas formalizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según contó a New Scientist, solo siete le parecieron relevantes y uno solo estaba formalmente verificado con Lean. “La aceptación de estos resultados por parte de la comunidad va a llevar tiempo”, advirtió.

Álvaro Lozano-Robledo, profesor de la Universidad de Connecticut, le dijo a The Verge que incluso recorrer el índice del repositorio demandó un esfuerzo considerable.

“Simplemente repasar la lista completa de resúmenes es abrumador”, afirmó, en referencia a un documento de cerca de 40 páginas que la propia OpenAI tuvo que publicar para guiar la lectura del material.

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Un panel independiente de matemáticos emitió recomendaciones para aumentar la transparencia en la difusión de hallazgos realizados con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OpenAI ya se había enfrentado a la comunidad matemática

El 8 de septiembre de 2026, OpenAI había anunciado que uno de sus modelos resolvió un problema vinculado a las ecuaciones de Navier Stokes, uno de los siete Problemas del Milenio que otorgan un premio millonario por su resolución.

Ese anuncio generó críticas de un grupo de matemáticos que consideró que la empresa se apresuró a difundirlo “sin tiempo para una redacción adecuada ni para citar el trabajo previo de otros investigadores”, según un comunicado conjunto que reunió más de 8.000 firmas de matemáticos en todo el mundo.

Esa tensión llevó a la formación de un panel independiente de matemáticos, el Grupo Asesor de Matemática e Inteligencia Artificial, que el 29 de septiembre del mismo año publicó recomendaciones para que las empresas de IA difundan resultados con más transparencia sobre el modelo usado, los problemas intentados y el costo de cómputo.

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