Estuvo entre las mejores 100 jugadoras de tenis, superó una dura enfermedad y ahora afrontará un nuevo desafío en India

María José Gaidano, de capitana de Argentina a entrenadora en India junto a Rohan Bopanna, ex número 1 del mundo en dobles

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En marzo de 2021, María José Gaidano recibió una noticia que cambió su vida: le diagnosticaron cáncer de mama. Cinco años después, a los 53, una propuesta laboral inesperada volvió a cambiar sus planes y la llevó a la India, donde afronta un nuevo desafío profesional y la posibilidad de descubrir una cultura diferente.

Majo, como todos la conocen en el circuito, fue 85° del ranking WTA en su etapa como tenista. Una vez que colgó la raqueta, inició una carrera como entrenadora y, entre 2014 y 2015, fue capitana de Argentina en la Fed Cup, hoy Billie Jean King Cup. En las últimas semanas recibió una propuesta para sumarse a la academia de Rohan Bopanna, número 1 del mundo en dobles en 2024. Gaidano trabajará en el desarrollo del tenis femenino en el Centre for Sports Excellence ubicado en Bangalore, una de las principales ciudades del país.

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“La propuesta surgió gracias a Patricia Tarabini. Nos conocemos de nuestras vidas en el tenis. De chica fue una de mis referentes, junto con Mecha (Paz), Bettina (Fulco) y, por supuesto, Gaby (Sabatini)”, le cuenta a Infobae. “En un momento intentamos trabajar juntas, pero ella está con Anna Kalinskaya (tenista rusa que está 22° en el ranking y llegó al puesto 11° del mundo) y no puede dedicarle mucho tiempo a otros desafíos. Bopanna la contactó porque quería una entrenadora para sus jugadoras. Y Patricia piensa en mí siempre”, detalla Majo.

La primera experiencia en la academia se extendió durante cinco semanas: le permitió conocer el funcionamiento del centro y a las tenistas con las que trabajará.

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“Más allá de que Patricia había hablado muy bien de mí, había que demostrarlo en la cancha”, explica. “Por suerte, salió todo muy bien. Conocí a Rohan, que me pareció un genio total, muy humilde. Y me llevé muy bien con los jugadores y jugadoras de la academia”, agrega.

María José Gaidano emprendió un nuevo desafío

Tras unos días de adaptación, llegó la primera gira: “Me fui con tres chicas y siete varones a torneos profesionales de 15 mil dólares. Viajé con un preparador físico. Fue el primer paso”.

Cuenta Gaidano que, una vez en Bangalore, le llamó la atención la calidez humana de sus habitantes. “La educación que tienen. Esa forma en la que te saludan y te abren el corazón. Son muy amables. Personalmente, me encanta conocer su cultura. Es hermosa”.

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Hoy Majo tiene su propia academia en el club Platense, en Vicente López, junto con su pareja -y también entrenador- Martín Veraldi. Como jugadora, Gaidano vivió su mejor momento en 1993, cuando tenía 20 años y alcanzó los octavos de final del US Open como lucky loser. Ese año, además, tocó el 85° lugar de la clasificación de la WTA.

“Cuando llegó la oferta me dije: ‘Bueno, me voy para la India. Le di para adelante con todo. Me recomendaron y me subí al avión”, evoca, y habla de sus próximos pasos: “Creo que, si una trabaja correctamente, las oportunidades llegan y te van conociendo en otros niveles del circuito internacional”.

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María José Gaidano trabaja en un centro de entrenamiento en Bangalore, India

Gaidano menciona que la Rohan Bopanna Tennis Academy “tiene cinco canchas de cemento cubiertas, con un techo muy moderno, y ahora van a construir cinco más, de polvo de ladrillo y de cemento, pero al aire libre”.

Y amplía: “La infraestructura es hermosa. Es un club privado multideportivo. Rohan tiene la concesión de tenis, pero en el complejo hay dos canchas de fútbol, una pista de atletismo y una pileta profesional. Después tenés cricket y bádminton, que para ellos son dos deportes muy importantes. Tienen un gimnasio sensacional. Tienen servicio médico, kinesiólogos, fisioterapeutas. Es de los mejores centros de entrenamiento de la India”.

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En cuanto a las jugadoras que le tocó entrenar en esta primera etapa, Gaidano detalla: “Todas son muy respetuosas y saben escuchar. Están las profesionales, de 19 a 26 años, y las nenas más chiquitas, de entre 11 y 15 años. Se trabaja mucho y con variedad”, cuenta.

María José Gaidano se dedica a la formación de talentos en India

Gaidano fue capitana de Argentina en cuatro series de la Fed Cup. Debutó con una victoria por 3-1 ante Japón, en el Pilará Tenis Club. En 2015, el equipo nacional se enfrentó con Estados Unidos, que contó con Venus y Serena Williams y se impuso por 4-1, también en Pilar. Las otras dos series terminaron en derrotas ante Rusia y España.

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Majo, que fue coach de María Irigoyen, Florencia Molinero, Mailén Auroux y Jorgelina Cravero -entre otras- trabajará junto a Vaishnavi Adkar, de 21 años y que ocupa actualmente el puesto 366 del ranking WTA. “Quiero transmitir todo lo que viví en mis años en el tenis. Las cosas que viví como jugadora, y todo lo que incorporé como entrenadora en diferentes niveles”, señala, y agrega: “Esta experiencia no sería posible sin Marto (Veraldi) y, además, Moreno y Agustín, que son los chicos de mi equipo en Buenos Aires. Ellos me bancan, me ayudan y están siempre conmigo”.

María José Gaidano y las jugadoras argentinas en la serie ante Japón por la Fed Cup (Crédito: Prensa AAT)

El diagnóstico que cambió su vida

El cáncer de mama apareció en 2021 en la vida de Majo. Fue en plena pandemia, cuando la entrenadora estaba por abordar un avión para trabajar en México. A las pocas semanas comenzó su pelea, que se extendió durante casi un año y medio de sesiones de quimioterapia. “Empecé a ver todo oscuro. Me quedé en el aire. Me decía: ‘Esto no es mío’. Lloré mucho. Y me ayudaron mucho también”, contó.

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Hoy, a la distancia, aclara: “La enfermedad no está totalmente superada. Sigo con controles cada seis meses, bien ordenada, tratando de ocuparme, como dicen mis médicos”. Y profundiza: “Cada control me estresa. Tengo miedo, inconscientemente, de que vuelva. Voy con una mentalidad positiva, pero el miedo está siempre, no lo puedo negar. Todavía falta, y hasta que no me den el alta completa seguiré con los controles”.