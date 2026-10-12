Las 10 funciones de Excel que debes dominar para tener éxito laboral, según Harvard

Microsoft Excel concentra tareas de organización, cálculo y análisis de datos en ámbitos laborales diversos. (Foto: Microsoft)

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El dominio de Microsoft Excel es un criterio habitual para jóvenes y profesionales de distintas áreas que buscan ampliar sus oportunidades laborales. La herramienta forma parte de tareas administrativas, financieras, comerciales, académicas y de investigación, donde ordenar, revisar e interpretar datos suele definir la velocidad de respuesta.

Según Harvard Business Review, los empleados pueden dedicar entre el 10% y el 30% de su jornada al uso de Excel. La Universidad de Harvard identifica 10 funciones esenciales que pueden aprenderse en cerca de dos horas y que ayudan a reducir errores, organizar información y sostener decisiones basadas en datos estructurados.

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Cómo copiar datos sin arrastrar fórmulas ni formatos en Excel

La función Pegado especial permite seleccionar qué elementos se transfieren de una celda a otra. En lugar de copiar toda la información, el usuario puede pegar solo valores, fórmulas, formatos, comentarios o vínculos. Esta alternativa es útil al consolidar datos de varias planillas sin alterar el diseño de un informe.

El manejo de fórmulas y atajos permite reducir tiempos en la elaboración de reportes y planillas. (Foto: Europa Press)

El atajo Ctrl + Alt + V abre el menú de opciones de pegado especial. Por ejemplo, un grupo comercial puede copiar los resultados de ventas de una base extensa y trasladar solo las cifras finales a una hoja de reporte, sin llevar fórmulas internas ni formatos que interfieran con el documento.

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Por su parte, la inserción de filas múltiples permite incorporar bloques de información sin añadir una fila por vez. Con la combinación Ctrl + Mayús + “+”, Excel habilita la inclusión simultánea de nuevas filas. La función sirve para actualizar inventarios, registrar operaciones diarias o incorporar nuevos clientes a una base de datos.

Otra opción es el Relleno relámpago, conocido como Flash Fill, que reconoce patrones dentro de una columna y completa el resto de los datos. Puede separar nombres y apellidos, unificar formatos de teléfonos o extraer dominios de direcciones de correo.

Flash Fill reconoce patrones y ayuda a completar columnas con datos estructurados. (Foto: Microsoft)

De qué forma localizar un dato específico entre miles de registros en Excel

Las funciones ÍNDICE y COINCIDIR permiten realizar búsquedas avanzadas en planillas extensas. La primera devuelve un valor ubicado en una posición determinada; la segunda encuentra el lugar que ocupa un dato dentro de un rango. Combinadas, ofrecen una alternativa para buscar información sin depender de la ubicación fija de las columnas.

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Además, la suma rápida reduce pasos para obtener totales en filas y columnas. El atajo Alt + = inserta de forma automática la función SUMA sobre un rango contiguo de celdas. Su uso permite calcular importes, unidades vendidas o partidas presupuestarias sin escribir manualmente cada fórmula.

Cómo corregir errores sin perder el trabajo previo en Excel

Las opciones Deshacer y Rehacer permiten retroceder o recuperar acciones de edición mediante los comandos Ctrl + Z y Ctrl + Y. Estos recursos son útiles cuando se eliminan datos por error, se aplica un formato equivocado o se modifica una fórmula que ya funcionaba correctamente.

Quitar duplicados ayuda a depurar listas de clientes, proveedores o direcciones de correo. (Foto: Microsoft)

La posibilidad de volver a estados anteriores protege la consistencia de una planilla durante revisiones, auditorías o cierres de informes. Antes de rehacer una modificación, conviene revisar qué acción se revierte, sobre todo si varias personas intervienen sobre una misma base o si el archivo reúne información sensible.

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Asimismo, la función Quitar duplicados permite depurar listas con registros repetidos. El recurso es útil en bases de correos, clientes, proveedores o productos, donde una duplicación puede afectar una campaña, distorsionar un cálculo o generar contactos reiterados.

Qué hacer para mantener el control sobre hojas de cálculo extensas en Excel

La función Congelar paneles mantiene visibles filas o columnas seleccionadas mientras el usuario se desplaza por una hoja. En presupuestos, listados de empleados o inventarios, esta herramienta permite conservar los encabezados a la vista y evita confusiones al revisar cientos o miles de registros.

Cada opción en Excel permite ahorrar tiempo en la ejecución de actividades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la pestaña Ver, la opción permite inmovilizar la fila superior, la primera columna o un sector elegido de la planilla. Congelar paneles mejora la lectura de informes extensos porque facilita asociar cada cifra con su categoría correspondiente, incluso cuando el usuario navega por áreas alejadas de la tabla inicial.

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Otra función es la tecla F4 cumple dos funciones frecuentes. En la edición de fórmulas, convierte una referencia relativa en absoluta, lo que fija una celda o un rango al copiar el cálculo hacia otras posiciones.

La última herramienta es la navegación rápida. Con Ctrl y las teclas de dirección, Excel lleva al usuario hasta el borde de un bloque de datos. Si se añade la tecla Mayús, la selección se amplía hasta ese límite.