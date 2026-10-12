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Momi Giardina afianza su amor por su pareja durante sus vacaciones en Londres: “Te elegiría en todos los viajes”

Entre flores, abrazos y recorridos por puntos turísticos, la bailarina compartió imágenes de su estadía antes de retomar sus compromisos profesionales

La actriz Momi Giardina y su pareja, Sebastián Espada, recorren diversos puntos turísticos durante su estancia en Londres

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Entre selfies, caminatas y postales de algunos de los puntos más reconocibles de la capital inglesa, Momi Giardina y Sebastián Espada disfrutaron unos días de vacaciones en Londres antes del regreso de la actriz, bailarina y conductora a sus compromisos laborales. La pareja documentó gran parte del viaje a través de una secuencia de fotos y videos que mostró desde sus recorridas por las calles hasta momentos de intimidad, salidas nocturnas y traslados por la ciudad.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje que Giardina le dedicó a Espada, con quien mantiene una relación desde enero de 2024. “Londres, sos hermosa. Pero recorrerla con vos fue lo más lindo. Qué suerte tener un compañero para perdernos por el mundo y encontrarnos en la risa. Te elegiría en todos los viajes… aunque todavía no sepamos para qué lado mirar al cruzar jajajajajaj ti amo chanchito”, escribió la figura junto al álbum.

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Una mujer vestida con abrigo negro y bolso sostiene un teléfono frente a un espejo en un baño con mampara de cristal
Momi Giardina se toma una fotografía frente al espejo del baño durante su estancia de vacaciones en Londres.

Las imágenes reflejaron una estadía que combinó turismo urbano, escenas cotidianas y muestras de afecto. En una de las primeras postales, Momi se retrató frente a un espejo antes de salir. Llevaba un conjunto negro compuesto por una camisa de mangas largas, pantalón ancho con cinturón y una cartera del mismo tono con herrajes dorados.

Uno de los momentos más personales del álbum tuvo lugar dentro de un ascensor. En la imagen, Sebastián besa a Momi en la mejilla mientras ella sostiene el celular para registrar la escena. La conductora aparece con los ojos cerrados y una expresión relajada, mientras que el productor carga un gran ramo de flores con rosas y otras especies en tonos rosa, amarillo, violeta y blanco.

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Una mujer sostiene un ramo de flores y toma una foto en el espejo de un ascensor mientras un hombre la besa en la mejilla
Momi Giardina se toma una foto frente al espejo junto a su pareja durante sus vacaciones en Londres.

La foto también deja ver el interior oscuro del ascensor, con superficies espejadas, iluminación cálida y un panel digital que marca el piso. El detalle del ramo funcionó como uno de los gestos que resumieron el tono romántico de la escapada. En otra toma, ambos se mostraron más distendidos frente al espejo: ella posó con una expresión seria para la cámara y él la abrazó desde atrás.

La salida nocturna tuvo otro capítulo en un pub londinense. Rodeados de gente, banderas y cartelería colorida, la pareja se fotografió con vasos en mano. En una de las postales, Momi sonríe mientras se apoya sobre Espada, que levanta su brazo izquierdo y mira a cámara. En otra, ambos aparecen frente a la fachada iluminada del Duke of York, un tradicional pub de la ciudad, rodeado por macetas y balcones cubiertos de flores.

Una mujer con abrigo negro y anteojos de sol camina por una acera junto a un edificio de ladrillos rojos y señales de tránsito
Momi Giardina camina por una calle del barrio de Cadogan Gardens en Londres durante sus vacaciones.

La recorrida por Londres incluyó una visita al Tower Bridge. Desde allí, Momi y Sebastián se tomaron una selfie con uno de los accesos del puente de fondo. En la imagen se distinguen las estructuras celestes, el movimiento de peatones y vehículos, además de un colectivo rojo que atraviesa la zona. Ella usó anteojos de sol negros y una gabardina clara sobre una remera oscura; él, una campera azul marino y barba entrecana.

La pareja volvió a posar frente a una de las torres del puente y dejó otra imagen de cercanía: Espada besa a Giardina en la mejilla mientras ella sonríe a la cámara. El tránsito londinense, las vallas celestes y el flujo de turistas completaron el marco de una de las postales más reconocibles del viaje.

Una mujer con gafas de sol sonríe mientras un hombre la besa en la mejilla sobre un puente con peatones y vehículos al fondo
Momi Giardina y su pareja posan en el Puente de la Torre durante sus vacaciones en la ciudad de Londres.

Las caminatas también los llevaron por calles residenciales del área de Chelsea, donde la conductora se detuvo a posar frente a edificios de ladrillo a la vista, ventanas blancas y rejas negras. En una de esas fotos, se alcanza a leer el cartel de Cadogan Gardens, mientras que en otra aparece la referencia a Boulton Street. La estética del barrio, con fachadas victorianas, faroles y macetas colgadas en las ventanas, fue parte del registro visual que compartió la pareja.

En esos paseos, Momi apostó por distintos looks. En una imagen eligió un sombrero verde de ala ancha, abrigo claro y una bufanda de cuadros en tonos grises. En otra, optó por una musculosa negra, pantalón sastrero oscuro con finas rayas verticales, un cinturón con una gran hebilla metálica, anteojos angostos y zapatos negros. Para completar el conjunto, llevó una cartera de hombro.

Un hombre con barba y una mujer sonrientes posan en el interior de un bar mientras ella sostiene un vaso de cristal
Momi Giardina posa junto a su pareja en un bar durante su viaje por Londres.

El álbum no estuvo compuesto solo por fotos posadas. También hubo imágenes tomadas desde ángulos bajos, selfies con gestos exagerados y postales que reflejan la dinámica de una pareja que se permite jugar frente a la cámara. En una de ellas, ambos miran hacia el lente con la boca entreabierta y los ojos muy abiertos, bajo las ramas de un árbol y entre edificios de ladrillo. En otra, ella inclina el rostro y él se apoya a su lado mientras caminan por una calle del barrio.

También asistieron a una noche en el Moulin Rouge, además de recorrer distintos puntos de la capital inglesa. La artista eligió compartir las postales de esa experiencia en pareja en la previa de su vuelta al trabajo, con un mensaje que volvió a dejar en primer plano la complicidad que construyó con Espada desde el inicio de su relación, en enero de 2024.

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