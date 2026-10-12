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Un medio inglés ubicó a Franco Colapinto en uno de los peores puestos de su ranking tras la carrera de F1 en Singapur: “Mejor de lo que parecía”

El piloto de Alpine abandonó el Gran Premio por fallas en su monoplaza y cerró un complicado fin de semana en el circuito callejero de Marina Bay

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*El abandono de Colapinto en Singapur

Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 por una falla en la transmisión de su Alpine A526 después de que el monoplaza se detuviera y le impidiera girar el volante o colocar la marcha atrás. El resultado dejó a la escudería sin puntos por tercera carrera consecutiva, ya que Pierre Gasly terminó 11º en la prueba principal del fin de semana en el circuito de Marina Bay.

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Uno de los medios especializados que sigue la actividad de la F1 es The Race. El sitio británico confeccionó su ya clásico ranking tras cada carrera y fue tajante con el puesto en el que ubicó al piloto argentino. Lo situó en el 19° lugar, sólo por encima de Alex Albon, Valtteri Bottas y Lance Stroll, otros tres que tuvieron complicaciones en la competencia. ¿Cuál fue el veredicto? “El ritmo subyacente era mejor de lo que parecía, pero la clasificación no se optimizó al máximo”, indicó el portal.

“En la clasificación al sprint, mantuvo un ritmo similar al de su compañero de equipo en Alpine, Gasly. Su eliminación en la segunda ronda de clasificación se debió exclusivamente al tiempo perdido por los frenos y a que los neumáticos no estaban a la temperatura adecuada para la primera curva. Llegó a ocupar brevemente el duodécimo puesto en la carrera al sprint antes de detenerse por un problema en la reserva de energía”, analizaron.

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“En la Q2 rozó el muro y, una vez más, no logró mantener su ritmo a una sola vuelta, que es mucho más cercano al de Gasly. Antes de su retirada, pasó la mayor parte de la carrera detrás de Sainz”, sumaron en su análisis sobre el rendimiento del número 43 de la grilla de la Máxima.

Colapinto en el ranking de The Race tras el GP de Singapur
Colapinto en el ranking de The Race tras el GP de Singapur (The Race)

El piloto argentino de 23 años había tenido una largada favorable en el circuito nocturno de Marina Bay, sede de la prueba desde 2008. Superó al piloto de Audi Gabriel Bortoleto y adelantó en pista a Arvid Lindblad, de Racing Bulls, pero durante la carrera reportó dificultades con el despliegue de energía. Ese inconveniente ya había provocado su abandono en la carrera Sprint por un desperfecto en la batería.

Colapinto le transmitió su preocupación a Stuart Barlow, ingeniero de pista de Alpine: “¿Por qué soy tan lento? ¿Viste el despliegue de Russell en la recta? Me sacó siete décimas”. Barlow le respondió que el equipo analizaba cómo asistirlo: “Sí, copiado, amigo. Estamos viendo qué podemos hacer para ayudar”. Aunque el funcionamiento del auto continuó generando malestar, el argentino logró acercarse a Carlos Sainz, de Williams, con un ritmo que le permitió reducir la diferencia.

El retiro definitivo ocurrió en la vuelta 31, cuando el A526 se detuvo en una vía de escape. Mientras intentaba volver al trazado, Colapinto advirtió: “Algo está roto...”. El ingeniero le indicó que tratara de continuar si era posible y, si no lograba completar el giro, que avanzara hacia adelante. El piloto respondió: “No, no Stu... no puedo. No puedo meter la marcha atrás”.

Ante la imposibilidad de retomar la competencia, Barlow le pidió que llevara el monoplaza detrás de las barreras para retirarlo. Colapinto insultó por la radio y preguntó: “¿Qué está pasando?”, mientras desde el box intentaban calmarlo con la explicación de que el equipo no estaba teniendo suerte.

El piloto argentino no pudo completar la carrera por una falla de su Alpine (REUTERS/Caroline Chia)
El piloto argentino no pudo completar la carrera por una falla de su Alpine (REUTERS/Caroline Chia)

Alpine comunicó que el abandono obedeció a “un posible problema en la transmisión” y que debía revisar el vehículo para determinar el origen del desperfecto. “No iba ni para atrás el auto. Hay que entender qué pasó. Una pena. Dos problemas en un mismo fin de semana. No estuve teniendo el mejor de los fines de semana últimamente y fue definitivamente el peor triplete de mi carrera”, explicó el argentino en diálogo con ESPN.

Colapinto afirmó que la confiabilidad había sido uno de los puntos fuertes del equipo durante el año y expresó su confianza en que se analizará la causa para aplicar soluciones. “Justo cuando estábamos pensando en una parada y en nuestro siguiente movimiento, sentí un problema y quedó claro que teníamos que detener el auto”, agregó Franco tras su abandono, que se sumó al del GP de Azerbaiyán, donde Colapinto y Gasly quedaron fuera de competencia después de chocar entre sí. En Singapur, el francés perdió posiciones en la largada y fue superado por Isack Hadjar cerca del final para concluir en el puesto 11, fuera de la zona de puntos.

Pese al revés, Colapinto anticipó que espera con expectativa el próximo tramo del calendario con las pruebas en Austin, México y el circuito de Interlagos, en Brasil: “La próxima serie de tres carreras consecutivas es la parte del año que más espero, ya que corremos en las Américas, más cerca de casa, y realmente puedo sentir la energía de los aficionados. Seguiremos esforzándonos y no renunciaremos a nuestro objetivo como equipo”.

La Fórmula 1 tendrá una semana de descanso antes de comenzar una serie de tres competencias en América. El Gran Premio de los Estados Unidos abrirá dicha gira entre el 23 y el 25 de octubre, con la carrera prevista para el domingo a las 17 (hora argentina).

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